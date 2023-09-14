«Барса» превышает лимит зарплат Ла Лиги на 225 млн евро. У «Реала» свободно 242 млн под потолком

«Барселона» превышает нынешний лимит зарплат Ла Лиги на 225 млн евро.

Актуальный лимит «Барсы» – 270 млн евро. При этом зарплатный фонд только основной команды «блауграны» составляет 405 млн, а с учетом остальных секций достигает 495 млн.

Совершенно иная ситуация у « » – у мадридцев есть 242 млн евро, которые они могут потратить на зарплаты сверх нынешних расходов. Их лимит – 727 млн при тратах в 454 млн.

Зарплатный лимит «Барсы» снизился до 270 млн евро – на 379 млн меньше, чем в феврале. У «Реала» самый высокий потолок в Ла Лиге – 727,45 млн

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS