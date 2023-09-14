«Барса» превышает лимит зарплат Ла Лиги на 225 млн евро. У «Реала» свободно 242 млн под потолком
«Барселона» превышает нынешний лимит зарплат Ла Лиги на 225 млн евро.
Актуальный лимит «Барсы» – 270 млн евро. При этом зарплатный фонд только основной команды «блауграны» составляет 405 млн, а с учетом остальных секций достигает 495 млн.
Совершенно иная ситуация у «Реала» – у мадридцев есть 242 млн евро, которые они могут потратить на зарплаты сверх нынешних расходов. Их лимит – 727 млн при тратах в 454 млн.
Зарплатный лимит «Барсы» снизился до 270 млн евро – на 379 млн меньше, чем в феврале. У «Реала» самый высокий потолок в Ла Лиге – 727,45 млн
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Ну Табака понять можно. В прошлом сезоне с заряженными судьями Реал не смог стать чемпионами, теперь нужно что-то принимать
Оказывается тратит почти как Реал)) ну, с корректировкой на Дембеле, от которого не ожидали ухода
Лимит Реала 727 млн а лимит Барсы - 270 млн евро. Супер честная конкуренция между клубами. Количество игроков там почему разным тогда уже не сделать, давайте Реалу 13 дадим а Барселоне 9 а условная Севилья вообще пусть 7 играет. Или ворота разной ширины. А что, хорошие рычаги, чем хуже правила, когда одна команда может набрать игроков с зарплатой втрое больше, чем другая?