«Барса» превышает лимит зарплат Ла Лиги на 225 млн евро. У «Реала» свободно 242 млн под потолком

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига бизнес деньги Футбол

«Барселона» превышает нынешний лимит зарплат Ла Лиги на 225 млн евро.

Актуальный лимит «Барсы» –  270 млн евро. При этом зарплатный фонд только основной команды «блауграны» составляет 405 млн, а с учетом остальных секций достигает 495 млн.

Совершенно иная ситуация у «Реала» – у мадридцев есть 242 млн евро, которые они могут потратить на зарплаты сверх нынешних расходов. Их лимит – 727 млн при тратах в 454 млн.

Зарплатный лимит «Барсы» снизился до 270 млн евро – на 379 млн меньше, чем в феврале. У «Реала» самый высокий потолок в Ла Лиге – 727,45 млн

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lebron James
Гениальный менеджмент у Барсы... если верить Ригоберке ))
+84
-30
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly001
Смотришь на состав барсы там 2-3 игрока с приставкой топ , зато вечно какие то проблемы с зарплатами и финансами , куда вся прибыль уходит ?
+48
-15
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ислам Баркинхоев
Ответ Lebron James
Гениальный менеджмент у Барсы... если верить Ригоберке ))
Так Лапорта сократил зарплатный фонд с 700 млн до 405 млн. К чему твой комментарий.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2vdhrvmmzf
Ответ Lebron James
Гениальный менеджмент у Барсы... если верить Ригоберке ))
Причём тут менеджмент относительно лимитов которые ла лига в одностороннем порядке установила сегодня
+28
-9
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alien
Ответ Низом Хурсанов
Почему басра все ещё существует?
почему Бармалей всё ещё не сидит
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
У кого-то ещё есть сомнения что Тебас это раковая опухоль Испанского футбола?
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gPk
Ручная шавка Переса в своём стиле. Барселона снижает зарплаты игрокам, совершает трансферы на 2 миллиона, продаёт на 100+ , а при этом зарплатный фонд сокращается на 300 миллионов))
Ну Табака понять можно. В прошлом сезоне с заряженными судьями Реал не смог стать чемпионами, теперь нужно что-то принимать
+24
-14
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Ответ charly001
Смотришь на состав барсы там 2-3 игрока с приставкой топ , зато вечно какие то проблемы с зарплатами и финансами , куда вся прибыль уходит ?
Ну Торрес и Ромеу понятно, а кто третий?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Низом Хурсанов
Почему басра все ещё существует?
+42
-36
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fan of Sport
Ответ charly001
Смотришь на состав барсы там 2-3 игрока с приставкой топ , зато вечно какие то проблемы с зарплатами и финансами , куда вся прибыль уходит ?
Долги по зарплатам, как я понимаю во время ковида выплаты были отложены до определённого момента.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Ответ gPk
Ручная шавка Переса в своём стиле. Барселона снижает зарплаты игрокам, совершает трансферы на 2 миллиона, продаёт на 100+ , а при этом зарплатный фонд сокращается на 300 миллионов)) Ну Табака понять можно. В прошлом сезоне с заряженными судьями Реал не смог стать чемпионами, теперь нужно что-то принимать
Ага, и при этом зарплатный фонд все еще выше, чем у Реала, а для покрытия долгов приходится выдумывать все больше рычагов. Но виноват, конечно, ручной Тебас))
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данияр Жумабекович
Ответ Lebron James
Гениальный менеджмент у Барсы... если верить Ригоберке ))
Ригоберку бы в президенты Барсы. Пазл бы сложился
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dragnil
Ответ gPk
Ручная шавка Переса в своём стиле. Барселона снижает зарплаты игрокам, совершает трансферы на 2 миллиона, продаёт на 100+ , а при этом зарплатный фонд сокращается на 300 миллионов)) Ну Табака понять можно. В прошлом сезоне с заряженными судьями Реал не смог стать чемпионами, теперь нужно что-то принимать
Извиняюсь, а кого Барса продала за 100+?
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ya_Mama
Ответ Dragnil
Извиняюсь, а кого Барса продала за 100+?
Дембеле 50 Гризманн 20 Кесье 12 Нико 8 Абде 7,5.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Akezhan Kutvarov
Ответ charly001
Смотришь на состав барсы там 2-3 игрока с приставкой топ , зато вечно какие то проблемы с зарплатами и финансами , куда вся прибыль уходит ?
Потому что не ТОПам типа Умтити и Лангле с Дестами зп по 20-25 млн Бартомеу давал!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Гришин
Спортс, сделайте нормальную подробную статью, как вся ЛаЛига финансово так скатилась, даже Барса, а Реал настолько вплюсе. Неужели дело только в успехах в лч и намного более грамотной трансферной и зарплатной политике, чем у Барсы? Все эти новые ограничения, вообще, никак на Реал не влияют. Ну и браво, Перес.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
А в предыдущей новости, где речь была о самом лимите, а не о превышении - фанаты Барсы так рубились, говоря о несправедливости при таком идеальном сокращении лимита у клуба))

Оказывается тратит почти как Реал)) ну, с корректировкой на Дембеле, от которого не ожидали ухода
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Реал провёл великолепное трансферное окно на выход избавившись от всего балласта и снизив зарплатную ведомость
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Дмитрий Крутенко
Самое главное зарплаты у Реала и Барсы сейчас плюс-минус сопоставимые. Но у Реала хороший задел на будущее, много молодых игроков и достаточно опытных ветеранов (Алаба, Карвахаль, Рюдигер, Куртуа). А у Барсы списанный шлак и ветераны на 1-2 сезона.
Модрич, Кроос это опытные ветераны. А в Барсе самый старый Лева, за ним Гюндо, который прошлый сезон рвал, далее Ромеу, которого за 3.5 купили, и пошло поехало: Роберто, тер Штеген, Алонсо и Иньяки. А шлак кто в Барсе?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
Ответ Низом Хурсанов
Почему басра все ещё существует?
чтобы некоторые наконец допёрли к никчемности таких вопросов
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
M93
Они там в Каталонии деньги что ли отмывают?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Козлов
Тебас и КО планомерно уничтожает "Барселону" в частности и Ла Лигу в целом. Я не пойму, ему АПЛ или лига СА чтоли зарплату платит, что он так упорно действует в их интересах?

Лимит Реала 727 млн а лимит Барсы - 270 млн евро. Супер честная конкуренция между клубами. Количество игроков там почему разным тогда уже не сделать, давайте Реалу 13 дадим а Барселоне 9 а условная Севилья вообще пусть 7 играет. Или ворота разной ширины. А что, хорошие рычаги, чем хуже правила, когда одна команда может набрать игроков с зарплатой втрое больше, чем другая?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кринженян
Ответ 2vdhrvmmzf
Причём тут менеджмент относительно лимитов которые ла лига в одностороннем порядке установила сегодня
ну так-то до зарплатного фонда в 700 млн довел гениальный менеджмент, просто другой) а так конечно титаническая работа проведена была Лапортой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziiko
Ответ Timati Beweers
Так то у Барсы состав сейчас не хуже Реала, даже лучше и глубже как по мне, не даром Реал в Эль классико последнее время не вывозит. А лимит из-за финансовых трудностей соответственно почти в 2 раза меньше, отсюда и проблемы с зарплатами. А по факту у Барсы с зарплатами всё гораздо лучше чем у многих том клубов, включая Реал
Интересно в каком месте лучше?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Крутенко
Ответ Fan of Sport
Конечно, мы много чего не знаем, но Ла Лига могла бы пойти на уступки, изменить некоторые правила, не только Барселоны это касается, но и других клубов, например Севилья. Ведь самой Ла Лиге хуже, если Барселона будет слабой, где были все эти проверки и правила, когда командой управлял Бартомеу, раз Тебас так хочет порядка, чем он тогда занимался?
Ты уже прямо скажи спишите долги Барселоне. А то всем плохо, если у неё долги (нет). Любишь кататься, люби и саночки возить. Любишь скупать все что блестит, бери кредиты, отдавай больше и т.д. А то набрались долгов, а теперь "можно послабление, мы не местные сами не знали что творим".
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий