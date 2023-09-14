Агенты назвали трансфер Кая Хавертца из «Челси» в «Арсенал» худшим этим летом.

The Athletic провел опрос среди агентов, участвовавших в некоторых больших сделках, чтобы выявить худший по их версии трансфер этого лета.

Трансфер полузащитника сборной Германии Кая Хавертца из «Челси» в «Арсенал» за 60+5 млн фунтов, занял первое место, набрав 6 голосов. У 24-летнего немца 0 результативных действий в 5 матчах за новый клуб.

На второе место агенты поставили переход эквадорского хавбека из « » в «Челси» за рекордные для лиги 115 млн фунтов. Эта сделка в топе худших набрала 5 голосов.

Замкнул тройку трансфер из «Челси» в « » за 55+5 млн фунтов. У этого перехода три голоса.

По одному голосу от агентов получили еще 5 сделок: переход из «Аталанты» в «МЮ», Коула Палмера из «Манчестер Сити» в «Челси», Калиду Кулибали из «Челси» в «Аль-Хилаль», Ватару Эндо из «Штутгарта» в «Ливерпуль» и Дивока Ориги из «Милана» в «Ноттингем Форест».

Переход Мэддисона из «Лестера» в «Тоттенхэм» – лучший трансфер летнего окна по мнению агентов, опрошенных The Athletic. Райс – 2-й, Беллингем и Кейн – в топ-4

«Ливерпуль» – 6 из 10, «Барса» – 8. Как топ-клубы провели трансферное лето

Хавертц в «Арсенале» правда так плох? Разбираем

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