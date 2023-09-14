Переход Хавертца в «Арсенал» – худший трансфер лета по версии агентов, опрошенных The Athletic. Кайседо в «Челси» – 2-й, Маунт в «МЮ» – 3-й

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Агенты назвали трансфер Кая Хавертца из «Челси» в «Арсенал» худшим этим летом.

The Athletic провел опрос среди агентов, участвовавших в некоторых больших сделках, чтобы выявить худший по их версии трансфер этого лета.

Трансфер полузащитника сборной Германии Кая Хавертца из «Челси» в «Арсенал» за 60+5 млн фунтов, занял первое место, набрав 6 голосов. У 24-летнего немца 0 результативных действий в 5 матчах за новый клуб.

На второе место агенты поставили переход эквадорского хавбека Мойсеса Кайседо из «Брайтона» в «Челси» за рекордные для лиги 115 млн фунтов. Эта сделка в топе худших набрала 5 голосов.

Замкнул тройку трансфер Мэйсона Маунта из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 55+5 млн фунтов. У этого перехода три голоса.

По одному голосу от агентов получили еще 5 сделок: переход Расмуса Хейлунда из «Аталанты» в «МЮ», Коула Палмера из «Манчестер Сити» в «Челси», Калиду Кулибали из «Челси» в «Аль-Хилаль», Ватару Эндо из «Штутгарта» в «Ливерпуль» и Дивока Ориги из «Милана» в «Ноттингем Форест».

Переход Мэддисона из «Лестера» в «Тоттенхэм» – лучший трансфер летнего окна по мнению агентов, опрошенных The Athletic. Райс – 2-й, Беллингем и Кейн – в топ-4

«Ливерпуль» – 6 из 10, «Барса» – 8. Как топ-клубы провели трансферное лето

Хавертц в «Арсенале» правда так плох? Разбираем

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71 комментарий

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JENNINGS
Он уж эти оценки трансферов перед сезоном на 14 сентября
+69
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+65
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whereissuso
Ответ Born is the King
Трансфер Кайседо это хорошая продуманная агентская игра. Сначала идёт нон-стоп пиар среднего игрока через СМИ , оплачиваемые эксперты пиарят,что это чуть ли не улучшенная версия Канте и договориваются с клубом и идут ложные инсайды и поддакивания через Романо итп. Толковый менеджмент не ведётся конечно,но здесь речь идёт о Боули и его троянского спортдира из Брайтона
Что уж там, даже Клоппа запрягли Боули разводить
+35
-1
+34
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Egorushka56
На данный момент Кайседо я бы на первое место поставил)
+36
-9
+27
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Born is the King
Трансфер Кайседо это хорошая продуманная агентская игра. Сначала идёт нон-стоп пиар среднего игрока через СМИ , оплачиваемые эксперты пиарят,что это чуть ли не улучшенная версия Канте и договориваются с клубом и идут ложные инсайды и поддакивания через Романо итп.
Толковый менеджмент не ведётся конечно,но здесь речь идёт о Боули и его троянского спортдира из Брайтона
+33
-11
+22
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EKSPERT
Ответ Born is the King
Трансфер Кайседо это хорошая продуманная агентская игра. Сначала идёт нон-стоп пиар среднего игрока через СМИ , оплачиваемые эксперты пиарят,что это чуть ли не улучшенная версия Канте и договориваются с клубом и идут ложные инсайды и поддакивания через Романо итп. Толковый менеджмент не ведётся конечно,но здесь речь идёт о Боули и его троянского спортдира из Брайтона
А то что Ливерпуль тоже чуть не заплатил почти столько же сколько и Челси учитывать не будем?Или у них тоже менеджмент уровня Боули?
+22
-2
+20
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Aleksey Yashin
Как-то рановато оценивать провальность летних трансферов, когда только 2 недели после закрытия окна прошло
+19
0
+19
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кuraakula belov
Ориги то каким боком в этом списке? Чувак вернулся в свой чемпионат в возрасте до 30 в команду где у него гарантировано время будет, да ещё и в аренду, все в плюсе
+9
0
+9
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Виталий Ан
Первая тройка прям улыбнула. Вроде ожидаемо было и при подписании. Боули от радости что скинул балласт за не плохую сумму, спустил все на эквадорское чудо).
+8
-1
+7
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Клирик
Агентов спрашивать - себя не уважать. У тренера спрашивайте через 3-6 месяцев после приобретения.
+6
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majestic1980
Ответ Оригинальный Ник
С Хавертцом всё понятно уже года два, нулевой игрок. Как Боулинг умудрился его впарить — загадка на века
Иногда и у него бывают страйки
+7
-3
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<~Inter~>
худший трансфер это Коло-Муани или Рамуш в ПСЖ
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-3
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ya_za_ac_milan
Ответ Lavinka
О как .. А если Хавертц сделает 20+20 до конца сезона то как быть с этими рейтингами ?
Через год Хаверц будет продан за в РБ Лейпциг, Интер, Милан, Аталанту за 25-30 млн.
+7
-4
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majestic1980
Ответ Born is the King
Трансфер Кайседо это хорошая продуманная агентская игра. Сначала идёт нон-стоп пиар среднего игрока через СМИ , оплачиваемые эксперты пиарят,что это чуть ли не улучшенная версия Канте и договориваются с клубом и идут ложные инсайды и поддакивания через Романо итп. Толковый менеджмент не ведётся конечно,но здесь речь идёт о Боули и его троянского спортдира из Брайтона
спортдир Брайтона вообще гений
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Lavinka
Ответ ya_za_ac_milan
Через год Хаверц будет продан за в РБ Лейпциг, Интер, Милан, Аталанту за 25-30 млн.
Суть в том что делать выводы после 5 туров чемпионата полный бред .
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FNT
Люди еще месяц не отыграли, но мы уже проведем опрос и всех оценим. Какой бред бескрайний.
+2
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Lavinka
О как .. А если Хавертц сделает 20+20 до конца сезона то как быть с этими рейтингами ?
+8
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S. A.
Ответ Вячеслав Тотров
Хаверц не нападающий,а Челси его использовал именно в этой роли. сейчас в Арсенале он стал играть атакующего полузащитника-позиция на которой он сверкал в Байере. вполне может заиграть хорошо. я лично думаю,что он найдет себя на этой позиции.
На позиции, на которой Хаверц сверкал в Байере, играет Эдегор. Поэтому Хаверцу туда дороги нет, а джаказаменитель из него хреновенький
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Tydeus
Ответ ya_za_ac_milan
Через год Хаверц будет продан за в РБ Лейпциг, Интер, Милан, Аталанту за 25-30 млн.
Хаверц точно может быть полезней, чем он был в Челси
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Lavinka
Ответ Тухель
Это отличный ответ почему Райс считается супер трансфером в соседней новости. Райс играет в паре с провальным Хавертцем, а Арсенал все равно в центре доминирует над любым соперником. Уровень Райса бешенный, он дает нереальный контроль притом по большому счету в одиночку.
Доминирует .. Читайте меньше интервью Артеты .
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Forza
Ответ Lavinka
Суть в том что делать выводы после 5 туров чемпионата полный бред .
Лол. Получается, ты после трансферов об игроках тура до 10-го не высказываешься, да? Типо, купил Арсенал Хаверца и на ветке обсуждение плохой или хороший это трансфер, а ты заходишь и пишешь: " Все жти обсуждения - полный бред. Заканчивайте ребят"
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Evgen_Hazard
И каждый трансфер связан с Челси 😂
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majestic1980
Ответ Виталий Ан
Первая тройка прям улыбнула. Вроде ожидаемо было и при подписании. Боули от радости что скинул балласт за не плохую сумму, спустил все на эквадорское чудо).
Просто деньги сильно карман жгли)
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Nooruz Sher
Ответ Оригинальный Ник
С Хавертцом всё понятно уже года два, нулевой игрок. Как Боулинг умудрился его впарить — загадка на века
Его пытались впихнуть в Реал вместо Карима))) и некоторые фаны верили что Кай оптимальный вариант
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ars # 1
Хаверц скоро всех экспертов заткнет
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igorkuz45
Ответ EKSPERT
А то что Ливерпуль тоже чуть не заплатил почти столько же сколько и Челси учитывать не будем?Или у них тоже менеджмент уровня Боули?
Чуть не считается, это тоже м.б. агентские игры.)))
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