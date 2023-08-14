Кейн – самый дорогой игрок в Fantasy Бундеслиги. Его оценили в 10 млн

Новичок «Баварии» Харри Кейн добавлен в фэнтези-турнир чемпионата Германии на Sports.ru.

Форвард, перешедший из «Тоттенхэма» за 100 млн евро, стал самым дорогим футболистом Бундеслиги в сезоне-2023/24 в Fantasy-турнире.

До этого самым дорогим в чемпионате Германии был полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала (9,5), а самыми дорогим форвардами – Себастьян Аллер из «Боруссии» Д и Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» (оба – 9).

Fantasy-турнир Бундеслиги начнется в 18 августа, в пятницу. Дедлайн сбора команд – 21:30 мск, когда « » откроет сезон матчем с «Вердером».