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    Бавария

    FC Bayern Munchen
    Страна Мюнхен, Германия
    Тренер  Карло Анчелотти
    3 0
     ПСЖ  –   Бавария
    27 сентября 21:45 Лига чемпионов | Завершен
     Герта  –   Бавария
    01 октября 16:30 Германия. Бундеслига |
    Сезон Турнир М И В Н П ЗАБ ПРОП РАЗН О Лучший бомбардир  
    2017/2018 Германия. Бундеслига 3 6 4 1 1 14 5 9 13 Роберт Левандовски 7
    2016/2017 Германия. Бундеслига 1 34 25 7 2 89 22 67 82 Роберт Левандовски 30
    2015/2016 Германия. Бундеслига 1 34 28 4 2 80 17 63 88 Роберт Левандовски 30
    2014/2015 Германия. Бундеслига 1 34 25 4 5 80 18 62 79 Арьен Роббен 17
    2013/2014 Германия. Бундеслига 1 34 29 3 2 94 23 71 90 Марио Манджукич 18
    2012/2013 Германия. Бундеслига 1 34 29 4 1 98 18 80 91 Марио Манджукич 15
    2011/2012 Германия. Бундеслига 2 34 23 4 7 77 22 55 73 Марио Гомес 26
    2010/2011 Германия. Бундеслига 3 34 19 8 7 81 40 41 65 Марио Гомес 28
    2009/2010 Германия. Бундеслига 1 34 20 10 4 72 31 41 70 Арьен Роббен 16
    2008/2009 Германия. Бундеслига 2 34 20 7 7 71 42 29 67 Лука Тони 14
    2007/2008 Германия. Бундеслига 1 34 22 10 2 68 21 47 76 Лука Тони 24
    2006/2007 Германия. Бундеслига 4 34 18 6 10 55 40 15 60 Рой Макай 16
    2005/2006 Германия. Бундеслига 1 34 22 9 3 67 32 35 75 Рой Макай 17
    2004/2005 Германия. Бундеслига 1 34 24 5 5 75 33 42 77
    2003/2004 Германия. Бундеслига 2 34 20 8 6 70 39 31 68
    2002/2003 Германия. Бундеслига 1 34 23 6 5 70 25 45 75
    2001/2002 Германия. Бундеслига 3 34 20 8 6 65 25 40 68
    2000/2001 Германия. Бундеслига 1 34 19 6 9 62 37 25 63
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    28 сентября|Sports.ru

    19:27 «Бавария» уволила Анчелотти. Кликни, чтобы знать все о главной новости дня|1

    19:00 Анчелотти набирал в «Баварии» 2,28 очка в среднем за матч. Это его второй показатель в карьере|72

    28 сентября 18:16|Блог Горький на вкус

    Анчелотти уволен из «Баварии». Замену уже нашли

    Похоже, Карло не справился.

    Рейтинг +679
    282 комментария Подписаться на блог
    28 сентября 17:59|Блог Тейлор Свифт

    Статистика Карло Анчелотти в «Баварии»

    Рейтинг +18
    4 комментария Подписаться на блог
    28 сентября 17:55|Блог Hello

    «ПСЖ» не так уж крут

    Вадим Лукомский не впечатлен победой над «Баварией».

    Рейтинг +298
    205 комментариев Подписаться на блог
    28 сентября|Sports.ru

    17:21 Румменигге об Анчелотти: «Хотел бы поблагодарить и выразить сожаление, что так сложилось»|109

    17:04 «Бавария» уволила Анчелотти|486

    16:57 Болельщики «Баварии» вывесили баннер «Билеты по 75 евро? Мы не Неймар»|45

    28 сентября 16:11|Блог Футбольные карикатуры

    Подборка карикатур на тему 2-го тура Лиги Чемпионов

    Итоги

    Рейтинг +76
    4 комментария Подписаться на блог
    28 сентября|Sports.ru

    16:10 «Бавария» уволит Анчелотти сегодня|229|+5

    15:15 Килиан Мбаппе: «История только начинается. Мы в «ПСЖ» за тем, чтобы выигрывать все матчи»|22

    14:30 Карло Анчелотти: «Мы быстро пропустили от «ПСЖ», и пришлось полностью менять стратегию»|16

    28 сентября 14:07|Блог Жребий брошен

    Не деньги забивают голы на футбольном поле, а хорошие игроки

    Мысли по поводу матча ПСЖ - Бавария

    Рейтинг +15
    1 комментарий Подписаться на блог
    28 сентября|Sports.ru

    13:36 Руководство «Баварии» сегодня обсудит увольнение Анчелотти|162

    13:25 Рибери о том, что он провел в запасе всю игру с «ПСЖ»: «Лучше я ничего не скажу»|16

    28 сентября 13:02|Блог Телевизор 3.0

    «75 евро за билет? Мы не Неймар». Фанаты «Баварии» недовольны выездом в Париж

    На матче против «ПСЖ» во Франции болельщики «Баварии» вывесили баннеры против высоких цен на билеты: «75 евро за билет? Мы не Неймар, цены на билеты должны быть разумными».

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