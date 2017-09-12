|Страна
|Мюнхен, Германия
|Тренер
|Карло Анчелотти
|Сезон
|Турнир
|М
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРОП
|РАЗН
|О
|Лучший бомбардир
|2017/2018
|Германия. Бундеслига
|3
|6
|4
|1
|1
|14
|5
|9
|13
|Роберт Левандовски
|7
|2016/2017
|Германия. Бундеслига
|1
|34
|25
|7
|2
|89
|22
|67
|82
|Роберт Левандовски
|30
|2015/2016
|Германия. Бундеслига
|1
|34
|28
|4
|2
|80
|17
|63
|88
|Роберт Левандовски
|30
|2014/2015
|Германия. Бундеслига
|1
|34
|25
|4
|5
|80
|18
|62
|79
|Арьен Роббен
|17
|2013/2014
|Германия. Бундеслига
|1
|34
|29
|3
|2
|94
|23
|71
|90
|Марио Манджукич
|18
|2012/2013
|Германия. Бундеслига
|1
|34
|29
|4
|1
|98
|18
|80
|91
|Марио Манджукич
|15
|2011/2012
|Германия. Бундеслига
|2
|34
|23
|4
|7
|77
|22
|55
|73
|Марио Гомес
|26
|2010/2011
|Германия. Бундеслига
|3
|34
|19
|8
|7
|81
|40
|41
|65
|Марио Гомес
|28
|2009/2010
|Германия. Бундеслига
|1
|34
|20
|10
|4
|72
|31
|41
|70
|Арьен Роббен
|16
|2008/2009
|Германия. Бундеслига
|2
|34
|20
|7
|7
|71
|42
|29
|67
|Лука Тони
|14
|2007/2008
|Германия. Бундеслига
|1
|34
|22
|10
|2
|68
|21
|47
|76
|Лука Тони
|24
|2006/2007
|Германия. Бундеслига
|4
|34
|18
|6
|10
|55
|40
|15
|60
|Рой Макай
|16
|2005/2006
|Германия. Бундеслига
|1
|34
|22
|9
|3
|67
|32
|35
|75
|Рой Макай
|17
|2004/2005
|Германия. Бундеслига
|1
|34
|24
|5
|5
|75
|33
|42
|77
|2003/2004
|Германия. Бундеслига
|2
|34
|20
|8
|6
|70
|39
|31
|68
|2002/2003
|Германия. Бундеслига
|1
|34
|23
|6
|5
|70
|25
|45
|75
|2001/2002
|Германия. Бундеслига
|3
|34
|20
|8
|6
|65
|25
|40
|68
|2000/2001
|Германия. Бундеслига
|1
|34
|19
|6
|9
|62
|37
|25
|63
19:27 «Бавария» уволила Анчелотти. Кликни, чтобы знать все о главной новости дня|1
19:00 Анчелотти набирал в «Баварии» 2,28 очка в среднем за матч. Это его второй показатель в карьере|72
Похоже, Карло не справился.
Вадим Лукомский не впечатлен победой над «Баварией».
17:21 Румменигге об Анчелотти: «Хотел бы поблагодарить и выразить сожаление, что так сложилось»|109
17:04 «Бавария» уволила Анчелотти|486
16:57 Болельщики «Баварии» вывесили баннер «Билеты по 75 евро? Мы не Неймар»|45
Итоги
16:10 «Бавария» уволит Анчелотти сегодня|229|+5
15:15 Килиан Мбаппе: «История только начинается. Мы в «ПСЖ» за тем, чтобы выигрывать все матчи»|22
14:30 Карло Анчелотти: «Мы быстро пропустили от «ПСЖ», и пришлось полностью менять стратегию»|16
Мысли по поводу матча ПСЖ - Бавария
13:36 Руководство «Баварии» сегодня обсудит увольнение Анчелотти|162
13:25 Рибери о том, что он провел в запасе всю игру с «ПСЖ»: «Лучше я ничего не скажу»|16
На матче против «ПСЖ» во Франции болельщики «Баварии» вывесили баннеры против высоких цен на билеты: «75 евро за билет? Мы не Неймар, цены на билеты должны быть разумными».
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