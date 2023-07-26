Госдума за пиво на стадионах и идеологические ориентиры спортсменов, Бержерон завершил карьеру, новый вратарь «Зенита», контракт на 304 млн в НБА и другие новости

1. В Фонбет Кубке России стартовал Путь РПЛ. В 1-м туре «Зенит» дома справился с «Ахматом» (2:0), «Динамо» уступило «Пари НН» на выезде (1:1, по пенальти – 3:4), «Локомотив» на своем поле переиграл «Урал» (2:1).

2. Государственная дума России одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах, правительству рекомендовано ускорить внесение поправок. Также Госдума рекомендовала Минспорту принять меры по формированию идеологических ориентиров спортсменов.

3. Патрис Бержерон завершил карьеру в 38 лет. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады и обладатель Кубка Стэнли играл в НХЛ только за «Бостон». Он 6 раз получал приз лучшему форварду оборонительного плана («Селки Трофи») – рекорд лиги.

4. Трансферы. «Зенит» купил вратаря «Сочи» Дениса Адамова, голкипер Никита Гойло ушел в аренду к южанам. «Зенит» предложил 18+3 млн евро за Давида Нереса, но «Бенфика» потребовала 30 млн, а сам вингер не хочет переходить в клуб Мир РПЛ. И Сергей Пиняев не перейдет в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. У питерцев есть другой кандидат – вингер «Марселя» и сборной Турции Дженгиз Ундер.

«Лацио» сделал выбор в пользу Арсена Захаряна, хавбек «Динамо» сможет зарабатывать в Риме 1,8 млн евро в год. «Спартак» согласовал трансфер Давинсона Санчеса за 12 млн евро и бонусы, но защитник «Тоттенхэма» сомневается. Станислав Черчесов интересен саудовскому «Аль-Ахли». Окружение Килиана Мбаппе начало переговоры с «Аль-Хилалем», зарплата форварда «ПСЖ» может составить 400-500 млн евро.

5. Министерство спорта Саудовской Аравии выделило клубам 19,7 млрд евро на трансферы до 2030-го – около 2,5 млрд евро на год.

6. «Бостон» и Джейлен Браун продлят соглашение на 5 лет и 304 млн долларов – это самый крупный контракт в истории НБА. Сын Леброна Джеймса, Бронни, перенес остановку сердца во время тренировки

7. Трансгендер впервые сыграл на чемпионате мира по футболу – канадская футболистка Куинн.

8. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева владеет недвижимостью на юге Тенерифе в Испании, включая дом площадью около 200 квадратных метров.

9. На ЧМ-2023 по водным видам спорта было разыграно 5 комплектов наград в плавании: Маккиоун, Ледеки, Мерфи, Мейлутите выиграли. Ледеки завоевала 15-е личное золото чемпионата мира по плаванию и сравнялась с Фелпсом.

10. «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Зенитом» – удаление Александрова, неудаление Сантоса и Ренана и неназначенный пенальти. Скандал после 1-го же тура Мир РПЛ...

11. Александра Зубкова выдвинули в депутаты заксобрания Иркутской области. В 2017-м бобслеиста лишили двух медалей Сочи-2014.

12. Паспорт болельщика, Fan ID, могут ввести на матчах Пути РПЛ Фонбет Кубка России. МВД выступило с такой инициативой.

13. «Интер Майами» разгромил «Атланту» (4:0) в Кубке лиг (и повторил рекорд клуба), у Месси дубль и ассист.

«ПСЖ» и «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграли вничью (0:0) в товарищеском матче в Японии.

14. Хавбека «Реала» Феде Вальверде не дисквалифицируют за удар в лицо (которого, вероятно, не было) Алексу Баэне из-за несоответствия показаний игрока «Вильярреала» записям с камер.

15. Защитнику «Пюника» Михаилу Коваленко не выдали шведскую визу, он не сыграет с «Кальмаром» в Лиге конференций . Ранее россиянину отказала Литва.

16. Австралийский теннисист Ник Кириос сделал татуировку с покемонами на всю спину.

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