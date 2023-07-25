«Зенит» подписал вратаря «Сочи» Адамова, контракт – по схеме «4+1». Гойло ушел в аренду к южанам
«Зенит» объявил о трансфере Дениса Адамова из «Сочи».
Сине-бело-голубые сообщили, что с вратарем подписан контракт по схеме «4+1».
На правах аренды до конца сезона-2023/24 в «Сочи» перешел вратарь Никита Гойло.
Фото: t.me/fczenit
По разным данным, за Адамова петербуржцы заплатят либо 750 тысяч долларов, либо 1 млн евро. Сообщалось, что «Краснодар» получит 25% от суммы сделки.
Адамов – воспитанник академии «Краснодара», за основную команду «быков» он провел 3 матча.
За «Сочи» Денис выступал с февраля 2021 года. У него 48 пропущенных голов в 33 матчах за клуб.
Полную статистику 25-летнего голкипера можно найти здесь.
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