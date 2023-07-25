«Зенит» подписал вратаря «Сочи» Адамова, контракт – по схеме «4+1». Гойло ушел в аренду к южанам

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Денис Адамов Никита Гойло Сочи Футбол

«Зенит» объявил о трансфере Дениса Адамова из «Сочи».

Сине-бело-голубые сообщили, что с вратарем подписан контракт по схеме «4+1».

На правах аренды до конца сезона-2023/24 в «Сочи» перешел вратарь Никита Гойло.

Фото: t.me/fczenit

По разным данным, за Адамова петербуржцы заплатят либо 750 тысяч долларов, либо 1 млн евро. Сообщалось, что «Краснодар» получит 25% от суммы сделки.

Адамов – воспитанник академии «Краснодара», за основную команду «быков» он провел 3 матча.

За «Сочи» Денис выступал с февраля 2021 года. У него 48 пропущенных голов в 33 матчах за клуб.

Полную статистику 25-летнего голкипера можно найти здесь.

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75 комментариев

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ZarvuR2020
Ответ Nils Michael
не, не фарм
Из Сочи за деньги, из Спартака бесплатно. Кто фарм?
+102
-29
+73
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Aleksey Yashin
Зенит меняет селекционный вектор с бразильского рынка в сторону Адамовых?
+48
-6
+42
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Саня Беляков
Ответ космонавт на дереве
Переименуйте уже Сочи в Зенит2
Локомотив в Чертаново - 2? а Спартак в крылья ?)))
+41
-6
+35
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шатанледс 12
Боюсь, ещё один вратарь которого сожрёт Керж
+16
-1
+15
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kilo_gilo
Ответ Aleksey Yashin
Зенит меняет селекционный вектор с бразильского рынка в сторону Адамовых?
где-то в районе таганрогской птицефабрики некий Роман уже смотрит билеты до СПб)
+13
0
+13
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Евгений Толкачев
Ответ Саня Беляков
Локомотив в Чертаново - 2? а Спартак в крылья ?)))
Тогда уж Спартак в Крылья-2
+12
0
+12
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Caerly
Было бы элегантным поменять его на Адамова
+6
0
+6
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шатанледс 12
Ответ ZarvuR2020
Из Сочи за деньги, из Спартака бесплатно. Кто фарм?
Ответ очевиден
+9
-4
+5
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IceBear27
Какая разница кому на лавке сидеть? Играть всё равно будет Миша Кержаков до 50 лет)
+5
0
+5
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Василий Васильев
Странный трансфер ,Гойло ничем не слабее как по мне,а ему даже шанса не дали .
+3
0
+3
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Виктор
Ответ Любовь Мелехова
Он не каннибал. Просто Миша набрался опыта и стал одним из лучших вратарей РПЛ на сегодня.
Просто Мише повезло играть в то время, когда у нас была хорошая защита.
+4
-1
+3
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ космонавт на дереве
Не позорься хотя бы
Аргументация - уровень 🐽
+4
-1
+3
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Pertinax Gandi
Говорят, Гойло обещали основу. Прокинули значит. Вообще эти многолетние поиски замены Мише Кержакову доставляют. Уж сколько прошло вратарей через Зенит, а Миша в итоге всегда возвращается в основу.
+3
-1
+2
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schwein
Ответ Aleksey Yashin
Зенит меняет селекционный вектор с бразильского рынка в сторону Адамовых?
Больше Адамовых, хороших и разных.
+6
-4
+2
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Gnil
Так долго и упорно Зенит искал сильного вратаря, ииии нашёл в Сочи его... Ну, а в целом Адамову удачи.
+2
0
+2
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robbaggio
Ответ Владимир Самсонов
У него вариант и с Динамо был, где реально стать основным. Понятно почему Зенит - деньги
Но карьера ж только начинается... да, в Динамо мог бы Шунина сместить
+2
0
+2
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Nils Michael
не, не фарм
+36
-35
+1
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box2box2
Играть то все равно будет Мишок, странный трансфер
+1
0
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Василий Васильев
Ответ ZarvuR2020
Из Сочи за деньги, из Спартака бесплатно. Кто фарм?
ахаха
+2
-1
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Спартакус Москвакус
как в гости к друг другу ходят ))
+1
0
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Сергей Пичугин
Куда смотрит ФАС?
+2
-1
+1
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Владимир Самсонов
Ответ robbaggio
Зачем это самому Адамову? У Зенита он 3-4 вратарь в заявке. Уж лучше было пойти а армейцам и надеяться на уход на пенсию Акинфеева. Странное решение
У него вариант и с Динамо был, где реально стать основным. Понятно почему Зенит - деньги
+1
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Владимир Самсонов
Какие это уже по счету сделки между Зенитом и Сочи?
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Владимир Самсонов
Ответ Nick Crosier
Добро пожаловать в семью.
Он не бразилец
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Владимир Самсонов
Ответ box2box2
Играть то все равно будет Мишок, странный трансфер
На случай травмы подтянули сильного вратаря из фарма.
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