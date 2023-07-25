Госдума рекомендовала Минспорту принять меры по формированию идеологических ориентиров спортсменов

Теги Государственная дума Министерство спорта России Фигурное катание

Госдума призвала Минспорт повлиять на формирование идеологических ориентиров спортсменов.

«Разработать и реализовать комплекс мер по формированию идеологической, мировоззренческой составляющей ценностных ориентиров спортсменов.

Совершенствовать подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта в условиях санкционного давления и попыток международной изоляции российского спорта со стороны недружественных государств.

Усилить меры по повышению эффективности кадрового, научно‑методического обеспечения физкультурно‑спортивной деятельности», – говорится в проекте постановления Госдумы.

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44 комментария

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Джа-Джа Бинкс
У Думы сегодня прям обострение какое-то.
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Вячеслав Пустохин
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
Статья 13

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность
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Navian
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Ответ Маргарита Михайловна
А у госдумы и правительства идеологические ориентиры есть?
Есть. Побольше нахапать)
+16
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cahill88
Спорт вне политики!!!
+12
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Маргарита Михайловна
А у госдумы и правительства идеологические ориентиры есть?
+9
-2
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tony
Ответ Вячеслав Пустохин
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) Статья 13 1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность
Вряд ли в Госдуме знают о том, что записано в Конституции РФ. Знают разве что про обнуление
+7
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Валерий Киселев
Могу стать идеалом для соревнования по распиванию пива на диване, платить будут что?
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Olga.t
В позднем СССР было больше свобод, эти безумцы решили не останавливаться...
Скоро в роддомах вместе с выпиской будут методички выдавать...
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Eduard Rastryopin
Обязуют спортсменов преклонять колено и целовать ноги статуи императора Путина?
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Аркус
Идеологию в спорт внедряют на законодательном уровне -маразм полный.
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Melnikov1968
Очередная бодяга от ГД. Если этот комплекс мер будут разрабатывать такие персонажи как Свищев, Роднина, Терюшков энд Терешкова, могу себе представить....Каждый гражданин РФ с утра должен пропеть гимн РФ, поднять флаг на своём балконе и три раза ударить лбом об пол перед портретом Путина. Давайте ребята, не подкачайте с мерами, иначе скучно😊.
+5
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Ivan Balashov
Ответ sava k
Это же, противоречит конституции...
У нас по конституции и цензура запрещена. И мирные собрания граждан свободно разрешены.
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Ебздрогыч
Так сегодня депутат-политрук Картаполов выдал базу и все идеологические ориентиры - готовимся к большой войне, она скоро.
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Девушка Безимени
утром на линейку, поднятие флага, потом трудовой десант
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Ovi174
Ответ Джа-Джа Бинкс
У Думы сегодня прям обострение какое-то.
И не только сегодня, последний месяц активно принимаются законы, которые касаются мобилизации и призывного возраста. Чувствую скоро жара будет!
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Savarona25
Если бы такой новости не было, ее стоило бы придумать. Даешь по комиссару в каждую спортивную команду! Из числа особо проверенных товарищей, конечно. Бывшие депутаты подойдут.
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sava k
Это же, противоречит конституции...
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d-kniga
🤮🤮🤮
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Ковид 07.10.52
Все при деле...только результата нет...Такое ощущение, что в СССР вернулся ...одни поручения и постановления...и липовые отчеты...и чем все закончилось...
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GibsonFlyingV
Смех. Россия сегодня страна сюрреализма
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цэсемьэр
спорт вне политики, ага🥸
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Ivan Balashov
Мозги промываются не так эффективно, как хотелось бы?
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Ponpony
Какая идеология? Неужели американская аудиторская KPGM устранилась от руля Минспорта РФ?
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Харламов Никита
Фраза Лаврова 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
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Антон
Страшно, очень страшно! Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое.
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