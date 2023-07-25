Госдума рекомендовала Минспорту принять меры по формированию идеологических ориентиров спортсменов
Госдума призвала Минспорт повлиять на формирование идеологических ориентиров спортсменов.
«Разработать и реализовать комплекс мер по формированию идеологической, мировоззренческой составляющей ценностных ориентиров спортсменов.
Совершенствовать подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта в условиях санкционного давления и попыток международной изоляции российского спорта со стороны недружественных государств.
Усилить меры по повышению эффективности кадрового, научно‑методического обеспечения физкультурно‑спортивной деятельности», – говорится в проекте постановления Госдумы.
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность
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