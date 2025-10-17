Кураньи считает, что Кокорин использовал талант на 75%: «Если бы реализовался на все сто, играл бы в «Арсенале» или «Ливерпуле»
Кевин Кураньи высказался о карьере Александра Кокорина.
На данный момент российский футболист выступает за кипрский «Арис».
– В целом карьера Александра Кокорина сложилась удачно?
– В свое время Саша был хорош, здорово отыграл в России. Думаю, может быть доволен собой.
– Сравните Кокорина по таланту с кем-то из немецких игроков вашего поколения?
– У нас был такой парень, Александр Баумйоханн. Даже успел за «Баварию» поиграть. Но так же, как и Кокорин, не смог выжать максимум из своего огромного таланта.
– Сколько из своего выжал Кокорин?
– Где-то 75%. Если бы Кокорин реализовался на все сто, играл бы где-нибудь в «Арсенале» или «Ливерпуле», – сказал бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи.
