«Бостон» и Джейлен Браун продлят соглашение на 5 лет и 304 млн долларов. Это самый крупный контракт в истории НБА

« » и свингмен (26 лет, 198 см) договорились о подписании супермаксимального продления контракта на 5 лет и 304 миллиона долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Это самый крупный контракт в истории НБА.

Контракт полностью гарантирован, без опции игрока на последний год, но включает в себя трейд-кикер.

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