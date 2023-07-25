«Бостон» и Джейлен Браун продлят соглашение на 5 лет и 304 млн долларов. Это самый крупный контракт в истории НБА
«Бостон» и свингмен Джейлен Браун (26 лет, 198 см) договорились о подписании супермаксимального продления контракта на 5 лет и 304 миллиона долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Это самый крупный контракт в истории НБА.
Контракт полностью гарантирован, без опции игрока на последний год, но включает в себя трейд-кикер.
Кто в НБА стал богаче этим летом: от 55 млн Вемби до 206 млн Ламело
Кто заработал больше всех за карьеру в НБА
Этим подписанием Бостон начал строительство перегородки для чемпионского окна
8 потерь в седьмом матче