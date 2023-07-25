«Бостон» и Джейлен Браун продлят соглашение на 5 лет и 304 млн долларов. Это самый крупный контракт в истории НБА

Теги переходы Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

«Бостон» и свингмен Джейлен Браун (26 лет, 198 см) договорились о подписании супермаксимального продления контракта на 5 лет и 304 миллиона долларов, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Это самый крупный контракт в истории НБА.

Контракт полностью гарантирован, без опции игрока на последний год, но включает в себя трейд-кикер.

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24 комментария

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Mr.BadGuy
Где то смеется один Мбаппе
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Tydeus
Ожидаемо.
+7
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cruyff14@bk.ru
Ответ Tydeus
Ожидаемо.
И неприятно
+10
-5
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Алексей Иванов
Он весьма посредственный,топом первой величины никогда не был и не будет,чет слишком много ему выписали
+5
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Nightyork97
Ну вот и все, минус скамейка без захода в налог.
+3
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Чемпионское окно Бостона закрывается. Прекрасный ход
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Вячеслав Лобачев
А если бы он еще умел мяч вести,то боюсь как Мбаппе бы получал
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BolxoB
Чемпионское окно Бостона схлопнулось.
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Кавабунга Шреддоголовый
Мбаппе: фиииии...
Этим подписанием Бостон начал строительство перегородки для чемпионского окна
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Ебздрогыч
Мбаппе смотрит на эти цифры и ржет в голос
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And Justice for All
Чемпионская форточка Бостона громко закрылась
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Максим Макеев
трейд кикер? бостон закопать себя решил?
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Артём Ларсон
В НБА потолок до небес взлетел или это минус контендер?
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medooo
уважаемые знатоки, что такое трейд-кикер?
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Roman Boroveev
Тут бы подвязать как то новость : "в серии с Хит у Брауна больше потерь, чем передач" .
8 потерь в седьмом матче
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xamer 9
Интересно как эти 304 млн будут расписаны на все 5 лет. На пятый год наверное что то около 70 млн будет
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Tumypu4
60 в год гарду, который не умеет водить мяч левой рукой? Окей
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Кто-то внятно может объяснить почему чемпионская форточка-окно-иллюминатор-игольное ушко внезапно схлопнулась или закрылась? У команды, костяк которой не меняется, с 3мя финалами конфы и 1 большим финалом
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Vendett1a
А потолок зарплат аналогично растет с ростом максимальных контрактов? Просто еще года 4 назад вроде бы супермакс составлял около 200. А тут уже за 3 перевалило. Выдав два таких своим звездам, что там останется? Просто за изменениями потолков особо не следил
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Goddemic
Ответ medooo
уважаемые знатоки, что такое трейд-кикер?
Бонус, который дается игроку в случае обмена
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mqh9pzrxgf
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Чемпионское окно Бостона закрывается. Прекрасный ход
Почему же??)) просто налог конский будет владелец платить и все) в ближайшие 2 года у всей основной ротации контракт имеется) так что окно длинное выходит)))
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mqh9pzrxgf
Ответ Алексей Иванов
Он весьма посредственный,топом первой величины никогда не был и не будет,чет слишком много ему выписали
Ну стата хорошая, серию с Майами провалил, может авансом, выстрелит в следующем году)))
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