Плавание. Чемпионат мира. Женщины выступят на 100 м брассом и на спине, мужчины – на 200 м вольным стилем и 100 м на спине
25 июля на ЧМ-2023 по водным видам спорта разыграют 5 комплектов наград в плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2023
Фукуока, Япония
Плавание
Мужчины, 200 м, вольный стиль
14:02
Женщины, 1500 м, вольный стиль
14:10
Женщины, 100 м, спина
14:51
Мужчины, 100 м, спина
14:59
Женщины, 100 м, брасс
15:45
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке
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