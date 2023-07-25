Плавание. Чемпионат мира. Женщины выступят на 100 м брассом и на спине, мужчины – на 200 м вольным стилем и 100 м на спине

25 июля на ЧМ-2023 по водным видам спорта разыграют 5 комплектов наград в плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Плавание

Мужчины, 200 м, вольный стиль

14:02

Женщины, 1500 м, вольный стиль

14:10

Женщины, 100 м, спина

14:51

Мужчины, 100 м, спина

14:59

Женщины, 100 м, брасс

15:45

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке