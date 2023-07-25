Защитнику «Пюника» Коваленко не выдали шведскую визу, он не сыграет с «Кальмаром». Ранее россиянину отказала Литва

Теги премьер-лига Россия высшая лига Швеция Кальмар Пюник высшая лига Армения Михаил Коваленко Политика Лига Конференций УЕФА Футбол

Защитнику «Пюника» Михаилу Коваленко не выдали визу для посещения Швеции.

Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций УЕФА «Пюник» сыграет против шведского «Кальмара». Российский защитник «Пюника» Михаил Коваленко не сможет сыграть в первом матче в Швеции, так как страна отказала ему в выдаче визы.

Ранее Коваленко не смог поехать в Литву на матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций против эстонской «Нарвы Транс», поскольку консульство Литвы в Армении отказалось выдавать игроку визу. В предыдущем сезоне защитник по той же причине не смог поехать с командой на выездной матч с «Жальгирисом».

Первый матч «Пюника» против «Кальмара» пройдет в четверг, 27 июля. Ответная игра в Ереване состоится 3 августа.

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81 комментарий

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градус ненависти
Самое смешное, что он при этом этнический украинец;)
+100
-8
+92
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TeRex
Что там по вмешательству государства в дела спорта, что запрещено правилами УЕФА и должно наказываться?
+71
-10
+61
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Alex Nafnak
Игра в Кальмара не состоится
+27
0
+27
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Бродяга-симпатяга
Стоит УЕФА засчитать технарь и этот цирк сразу прекратится. Осталось яйца Чеферину найти
+29
-7
+22
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Owen_the_Simple
Ответ TeRex
Что там по вмешательству государства в дела спорта, что запрещено правилами УЕФА и должно наказываться?
Это вмешательство — кого надо вмешательство. Не путайте диктаторские вмешательства с вмешательствами на благо "американской демократии".
+16
-3
+13
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Дед Щукарь порожняк не гонит
пусть армяне тоже в ответ выберут какого нибудь игрока и не дадут ему визу.
+12
-3
+9
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ЛоуренсАравийский
Ответ Ann Tretiakova
ну да )) странно ...почему это в Европе есть русосфобия ))) может что то случилось ?))) может кто то каждый день на государственных каналах угрожает странам ЕС и нато стереть их с лица земли ЯО ?)) может причина в том что правительство рф начало в центре Европе самую большую за последних 80 лет СВО ?)))?? ))) странные люди ..... причинно-следственная связь явно не твоя сильная сторона
4:19. Мы не против русских, мы против Путина и вводим санкции против него и его окружения. Русские выходите на улице за своё будущее!

4:20. Баним рандомных футболистов, Достоевского, котов, дубы, меняем название "русский салат", отказываем детям в лечении.

прости, кстати, на полу валялась, не твоя? - 🤡
+7
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Gravdaar Iyaad
Комментарий удален пользователем
что ты трешься на российском сайте и не стрёмно тут на русском языке писать, русофоб?
+9
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Groznyi2024
Ответ QWertY
Значит есть за что
За русский паспорт
+6
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QWertY
Ответ David Aprasidze
Лучше задержать и в обменный фонд.
Какой обменный фонд? Грузин еще в 08м на клык посадили
+7
-4
+3
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dArkognan
Ответ Vitto
Какое вмешательство? Не дали визу? Отстранить МИД Швеции от УЕФА.
МИД Польши. Новостнику надо бы не урезать новости по своему усмотрению. Шведские визы в Армении выдаёт Польша.
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Isshin88
Ответ градус ненависти
Самое смешное, что он при этом этнический украинец;)
Этнический украинец - оксюморон. Этнически что россияне, что украинцы, что беларусы славянского происхождения - русские.
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Сибирский литовец
Ответ градус ненависти
Самое смешное, что он при этом этнический украинец;)
Шведам пофиг , хоть правнук Бандеры . Не положено -и точка )
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Groznyi2024
Это точно прям до Киева дошел лично с автоматом
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alexfps79
Игра с кальмаром
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Доктор Верховцев
Игра с Кальмаром.
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gukmamop
Ответ TeRex
Что там по вмешательству государства в дела спорта, что запрещено правилами УЕФА и должно наказываться?
это же эталонное другое
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Кондитер
Ответ Gravdaar Iyaad
Комментарий удален пользователем
а страдаешь только ты )
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Barvex
Не надо туда ехать всей команде.
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Vitto
Ответ dArkognan
МИД Польши. Новостнику надо бы не урезать новости по своему усмотрению. Шведские визы в Армении выдаёт Польша.
Короче без пол-литра не разобрать...
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dArkognan
Ответ Сибирский литовец
Шведам пофиг , хоть правнук Бандеры . Не положено -и точка )
Полякам. Шведская в этой истории только команда.
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Антон Фалафель
Ответ градус ненависти
Самое смешное, что он при этом этнический украинец;)
Ну на то дело пошло, полно только генералов и полковников в армии РФ с украинскими фамилиями.
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Pigmalion
Ответ Timur_A
В Кальмаре играет Дениз Хюммет. Этнический турок. Нападающий основного состава. Можно ему визу в Армению не дать на ответный матч. Без объяснения причин.
Ему виза в Армению и не нужна.
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Ann Tretiakova
Ответ Лжетрофеич
Комментарий удален пользователем
да бро)ты прав,тупанул))но главное что ты понял мысль)!
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Сибирский литовец
Ответ QWertY
Да да, Рафик ни в чем не уиновен
Барбамбия, кергуду
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