Защитнику «Пюника» Коваленко не выдали шведскую визу, он не сыграет с «Кальмаром». Ранее россиянину отказала Литва

Защитнику «Пюника» Михаилу Коваленко не выдали визу для посещения Швеции.

Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций УЕФА « » сыграет против шведского «Кальмара». Российский защитник «Пюника» не сможет сыграть в первом матче в Швеции, так как страна отказала ему в выдаче визы.

Ранее Коваленко не смог поехать в Литву на матч 1-го квалификационного раунда конференций против эстонской «Нарвы Транс», поскольку консульство Литвы в Армении отказалось выдавать игроку визу. В предыдущем сезоне защитник по той же причине не смог поехать с командой на выездной матч с «Жальгирисом».

Первый матч «Пюника» против « » пройдет в четверг, 27 июля. Ответная игра в Ереване состоится 3 августа.