Защитнику «Пюника» Коваленко не выдали шведскую визу, он не сыграет с «Кальмаром». Ранее россиянину отказала Литва
Защитнику «Пюника» Михаилу Коваленко не выдали визу для посещения Швеции.
Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций УЕФА «Пюник» сыграет против шведского «Кальмара». Российский защитник «Пюника» Михаил Коваленко не сможет сыграть в первом матче в Швеции, так как страна отказала ему в выдаче визы.
Ранее Коваленко не смог поехать в Литву на матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций против эстонской «Нарвы Транс», поскольку консульство Литвы в Армении отказалось выдавать игроку визу. В предыдущем сезоне защитник по той же причине не смог поехать с командой на выездной матч с «Жальгирисом».
Первый матч «Пюника» против «Кальмара» пройдет в четверг, 27 июля. Ответная игра в Ереване состоится 3 августа.
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прости, кстати, на полу валялась, не твоя? - 🤡