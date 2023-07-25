Кубок лиг. «Интер Майами» Месси сыграет с «Атлантой»

«Интер Майами» сыграет с «Атлантой» на групповом этапе Кубка лиг.

В предыдущем матче турнира за «Интер Майами» дебютировали и . Команда одержала победу над «Крус Асуль» благодаря голу Месси со штрафного в компенсированное время.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Кубок лиг

Групповой этап

(США) – (США) – 02:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.