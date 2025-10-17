  • Спортс
  Черчесов об «Ахмате»: «Любят писать, что мы с дубинами бегаем на тренировках, но это не так. Проводим теоретические занятия. «Краснодар» — команда качественная, но и мы смотрелись на том же уровне»
Черчесов об «Ахмате»: «Любят писать, что мы с дубинами бегаем на тренировках, но это не так. Проводим теоретические занятия. «Краснодар» — команда качественная, но и мы смотрелись на том же уровне»

Станислав Черчесов оценил прогресс «Ахмата» за время своей работы в команде.

— Тактически начинали вы осторожно. Но в последней игре с «Краснодаром» (0:2) на выезде уже действовали агрессивно. Это плоды трансформации? И готов ли «Ахмат» к такому смелому футболу?

— Чем отличается наше поколение, да и предыдущее, от нынешнего? Раньше тренер сказал — игрок сделал. Сейчас другое время, другие футболисты. 

Про нас любят писать, что мы недоступные, с дубинами бегаем на тренировках, но это не так. У нас рабочие отношения, нормальный разговор. Каждую неделю проводим теоретические занятия: игроки видят свое состояние, свой прогресс. Показываем цифры, все данные с датчиков — там ведь ничего не нарисуешь, это честная картина. И ребята понимают, что работа, которую мы проводим, дает результат — и коллективу в целом, и каждому индивидуально.

Когда я пришел, база имелась, команда была готова в общих чертах. Требовалось кое-что подкорректировать, и это удалось. Теперь нужно развивать интенсивность, взаимодействие, а потом уже добавлять детали, изюминку.

Что касается матча с «Краснодаром», да, мы ехали с амбициями. Хотели проверить себя на уровне чемпиона. В плане ментальности я увидел именно то, что хотел. 

Забей мы первыми, не знаю, как бы все повернулось. «Краснодар» — команда качественная, но и «Ахмат» смотрелся на том же уровне. Остается самое малое, но и самое трудное — добиваться результата, — сказал тренер «Ахмата».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
