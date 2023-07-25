Марк Зурер о Хэмилтоне: «Приехать 4-м с поула – почти искусство»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Марк Зурер Мерседес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Марк Зурер иронично назвал гонку Льюиса Хэмилтона в Венгрии «искусством».

Пилот «Мерседеса» завоевал свой первый поул с 2021 года, однако в воскресенье финишировал четвертым.

Зурер, выступавший в «Формуле-1» в 1979-1986 годах, оценил выступления гонщиков на «Хунгароринге». Семикратный чемпион не произвел впечатления на Марка и получил оценку 3 (1 – высший балл, 5 – низший). Хуже, по мнению эксперта Motorsport-Total.com, выступили лишь четыре пилота.

«Приехать только четвертым с поула – почти искусство», – пояснил Зурер.

Читатели издания поставили Хэмилтону 2,65 (шестой результат). Лучшим пользователи признали пилота «Макларена» Ландо Норриса, редакция – победителя гонки Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Норрис в 3-й раз подряд стал лучшим пилотом Гран-при по версии The Race, Ферстаппен и Хэмилтон в топ-3, Риккардо – 6-й

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