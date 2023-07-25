Марк Зурер о Хэмилтоне: «Приехать 4-м с поула – почти искусство»

Марк Зурер иронично назвал гонку Льюиса Хэмилтона в Венгрии «искусством».

Пилот « » завоевал свой первый поул с 2021 года, однако в воскресенье финишировал четвертым.

Зурер, выступавший в «Формуле-1» в 1979-1986 годах, оценил выступления гонщиков на «Хунгароринге». Семикратный чемпион не произвел впечатления на Марка и получил оценку 3 (1 – высший балл, 5 – низший). Хуже, по мнению эксперта Motorsport-Total.com, выступили лишь четыре пилота.

«Приехать только четвертым с поула – почти искусство», – пояснил Зурер.

Читатели издания поставили 2,65 (шестой результат). Лучшим пользователи признали пилота « » Ландо Норриса, редакция – победителя гонки из « ».

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