1,8 млн евро в год – зарплата Захаряна в «Лацио». Контракт подпишут до 2028 года (Николо Скира)
Арсен Захарян будет зарабатывать в «Лацио» чуть меньше 2 миллионов евро в год.
Итальянский клуб и «Динамо» договариваются о трансфере 20-летнего полузащитника. Сообщалось, что российская команда получит 10+4 миллиона евро за игрока.
Зарплата Арсена Захаряна в римском клубе составит 1,8 миллиона евро в год, информирует журналист Николо Скира. Соглашение с игроком подпишут до 2028 года.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Арсен провел 27 матчей, забив 4 гола и сделав 7 ассистов.
Хочется все же увидеть логический конец трансфера, условия хорошия и для Динамо, и для игрока, чтобы отказываться.