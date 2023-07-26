1,8 млн евро в год – зарплата Захаряна в «Лацио». Контракт подпишут до 2028 года (Николо Скира)

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва деньги Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян будет зарабатывать в «Лацио» чуть меньше 2 миллионов евро в год.

Итальянский клуб и «Динамо» договариваются о трансфере 20-летнего полузащитника. Сообщалось, что российская команда получит 10+4 миллиона евро за игрока.

Зарплата Арсена Захаряна в римском клубе составит 1,8 миллиона евро в год, информирует журналист Николо Скира. Соглашение с игроком подпишут до 2028 года.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Арсен провел 27 матчей, забив 4 гола и сделав 7 ассистов.

Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?

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21 комментарий

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леннорыч-абрамович
Пока не увижу совместное фото перекура с Сарри, не поверю.
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Святослав Федорович
Хвича на меньшей играл, Леао до мая на 1,5 бегал. Поэтому для Арсена и команда хорошая и зарплата. Удачи ему что ли
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-1
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CyberUnited
Тюкавин на такую зарплату и недели не прожил бы.
+16
-2
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a2wai
Судя по тому, что в Динамо он явно зарабатывал меньше, он уйдет на повышение в зарплате.

Хочется все же увидеть логический конец трансфера, условия хорошия и для Динамо, и для игрока, чтобы отказываться.
+4
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+4
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FilinMD
Ответ svg33
Мало
Для его возраста и клуба такого уровня - это немало. Это скорее даже аванс, учитывая зарплаты в Серии А
+2
0
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An Kr
Ответ a2wai
Судя по тому, что в Динамо он явно зарабатывал меньше, он уйдет на повышение в зарплате. Хочется все же увидеть логический конец трансфера, условия хорошия и для Динамо, и для игрока, чтобы отказываться.
в италии налоги 50%? на руки 1 млн
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svg33
Мало
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thesuperdrum
Ответ CyberUnited
Тюкавин на такую зарплату и недели не прожил бы.
Скорее Смолов
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Мишаня Кашников
Ответ Святослав Федорович
Хвича на меньшей играл, Леао до мая на 1,5 бегал. Поэтому для Арсена и команда хорошая и зарплата. Удачи ему что ли
Что-то туго верится, на бумаге сказка какая-то
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Andrew Chepaylo
Ответ svg33
Мало
С головой, это же сериал..
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Дима Карелин
Ответ svg33
Мало
Нормально
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Artie Bukko
ага, там Хвича в Наполи на меньший оклад приходил
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JAV-URARTU-ARARAT
Ну что , Арсен джан , удачи и с новым этапом ,дальнейшего роста ! Пора открывать хорошие армянский коньяк )!
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Slavnov
Нормально так развели итальяшек,он вообще за основу не сыграет,посидит на скамейке,потом аренды,потом продадут,за ролтон,в рфпл,в какой-нибудь там зенит
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Водяра
Что-то многовато. Скорее распил как и у Кокоши в Фиорентине.
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Edo Milanian
К новым клубным цветам не придется привыкать)
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Мексиканская песня
Лацио Захаряна.
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nebit-dag
«Соглашение с игроком подпишут до 2028 года.» - Ау, редактор! Пять лет будут готовить/подписывать соглашение?
+2
-2
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Константин Эсперов
Тут хотя бы большая часть суммы уйдет клубу , а не агенту как было с Миранчуком .
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