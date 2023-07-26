1,8 млн евро в год – зарплата Захаряна в «Лацио». Контракт подпишут до 2028 года (Николо Скира)

Арсен Захарян будет зарабатывать в «Лацио» чуть меньше 2 миллионов евро в год.

Итальянский клуб и « » договариваются о трансфере 20-летнего полузащитника. Сообщалось, что российская команда получит 10+4 миллиона евро за игрока.

Зарплата в римском клубе составит 1,8 миллиона евро в год, информирует журналист Николо Скира. Соглашение с игроком подпишут до 2028 года.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Арсен провел 27 матчей, забив 4 гола и сделав 7 ассистов.

Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?