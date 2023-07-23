Победа «Зенита» с удалением после ВАР, поражение ЦСКА от «Урала», форма «Спартака», Малком уходит за 60 млн евро, Хэмилтон выиграл квалификацию в Венгрии и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Пари НН» на выезде благодаря дублю Кассьерры – 2:0. Хозяева играли в меньшинстве с 50-й минуты из-за вызвавшего спора удаления Александрова за фол на Бакаеве, причем красную карточку арбитр Иванов показал только после ВАР. Гендиректор «Пари НН» обещает задать вопросы судьям, а гендиректор «Зенита» считает фол последней надежды очевидным. А еще эта победа стала 126-й для Сергея Семака во главе «Зенита», он побил рекорд Садырина.

ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2) – Акинфеев ошибся, Заболотный забил. Это первая победа екатеринбуржцев над армейцами в истории РПЛ. «Локомотив» вырвал ничью у «Рубина» благодаря голу Изидора на 87-й минуте (2:2), «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» на выезде благодаря голам Гарре и Бабкина (2:1).

2. «Спартак» представил домашнюю и гостевую форму на сезон. Выездной комплект – белый с большой красной вставкой на груди.

3. Многие клубы активизировались в попытках купить Килиана Мбаппе после новостей о том, что «ПСЖ» выставил его на трансфер. Форвард интересен «Челси», «Манчестер Юнайтед» и даже «Тоттенхэму», а «Аль-Хилаль» готов заплатить «ПСЖ» 200 млн евро и дать игроку контракт на 400 млн за 2 года. Сам Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ» на сезон, даже если не будет играть. А если он куда-то и перейдет летом, то только в «Реал».

4. Другие трансферные новости. «Зенит» продает Малкома за 60 млн евро, его зарплата в «Аль-Хилале» – 18 млн евро в год. Трансфер должен быть завершен в понедельник. «Монако» хочет купить Ренана у «Зенита», за 19-летнего защитника могут заплатить 25 млн евро. «Аякс» предложил «Краснодару» 8,5+2 млн евро за Сперцяна и 10% суммы перепродажи игрока. «Краснодар» сразу отказал – сумму посчитали неприемлемой. Лукаку отказался от 60 млн евро в «Аль-Хилале» – форвард «Челси» хочет перейти в «Ювентус». При этом Ромелу попросил у «Интера» прощения, но игроки против его возвращения после переговоров с «Юве».

5. Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию выиграл квалификацию Гран-при Венгрии и установил рекорд «Ф-1» по поулам на одном автодроме, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й. Кроме того, в «Ф-1» повторили рекорд по плотности в топ-10 квалификации, установленный в 2003-м. Российский гонщик Никита Бедрин завоевал первый подиум в «Формуле-3», став третьим в Венгрии.

6. Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» победил «Арсенал» (2:0, 5:3 по пен.) благодаря голам Бруну Фернандеша и Джейдона Санчо, «Челси» одолел «Брайтон» (4:3).

Матч «Барселоны» с «Ювентусом» был отменен из-за вспышки гастроэнтерита у каталонцев.

7. Теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу. МВД страны заявило, что это сделано «по соображениям безопасности».

8. Украинский шахматист Иванчук не получил разрешение на выезд из страны для участия в Кубке мира.

9. Тадей Погачар выиграл 20-й этап «Тур де Франс», Йонас Вингегор остался лидером общего зачета.

10. В WADA заявили, что отбывший 4-летнюю дисквалификацию за кокаин хоккеист Евгений Кузнецов имеет право вернуться в сборную.

11. Экс-хоккеиста сборной Швеции обвиняют в изнасиловании. Он якобы схватил женщину за шею, ударил кулаком и принудил к сексу в 2021-м.

12. Польша победила Японию в полуфинале Лиги наций по волейболу, США обыграли Италию.

Цитаты дня.

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