Фонбет Кубок России. Путь РПЛ стартует! «Динамо» в гостях у «Пари НН», «Локомотив» примет «Урал», «Зенит» против «Ахмата»

Сегодня стартует 1-й тур группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

« » сыграет с « » на выезде, « » примет « », « » – «Ахмат».

В среду ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в гостях, «Ростов» будет противостоять «Рубину».

В четверг тур завершится матчем «Краснодар» – «Спартак».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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