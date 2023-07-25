Фонбет Кубок России. Путь РПЛ стартует! «Динамо» в гостях у «Пари НН», «Локомотив» примет «Урал», «Зенит» против «Ахмата»

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Сегодня стартует 1-й тур группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

«Динамо» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Локомотив» примет «Урал», «Зенит» – «Ахмат». 

В среду ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в гостях, «Ростов» будет противостоять «Рубину». 

В четверг тур завершится матчем «Краснодар» – «Спартак». 

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1-й тур

Локомотив – Урал
Дата проведения
25 июля, 18.30, «стадион Локомотив»
Онлайн матча

 

Пари НН – Динамо
Дата проведения
25 июля, 18.30, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча

 

Зенит – Ахмат
Дата проведения
25 июля, 20.45, «Газпром Арена»
Онлайн матча

 

Оренбург – ЦСКА
Дата проведения
26 июля, 16.15, «Газовик»
Онлайн матча

 

Факел – Сочи
Дата проведения
26 июля, 18.30, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча

 

Крылья Советов – Балтика
Дата проведения
26 июля, 18.30, «Самара-Арена»
Онлайн матча

 

Ростов – Рубин
Дата проведения
26 июля, 20.45, «Ростов-Арена»
Онлайн матча

 

Краснодар – Спартак
Дата проведения
27 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России

12 комментариев

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Karamzin
"Футбол. Россия. ФОНБЕТ Кубок России 2022/2023"
решили повторить?
+4
-1
+3
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belisimo
За Великий Спартак!
+7
-5
+2
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Знатный стахановец
Всем классной игры! А болеть буду за Урал! 🤝⚽️🤝
+1
0
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Dan Kennedy
Ответ Мукунку хороший
«Уотфорд» тоже играет?))
Ага, против Локомотива.
+1
0
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Trash Talking
Зениту пора и соперника неудобного победить, и сразу сделать заявку на одно из двух первых мест в группе.
Хотя вспоминая прошлый сезон, у Семака очень контрастировали матчи Зенита в чемпионате и в кубке.
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Trash Talking
У Краснодара не группа, а целое мексиканское противостояние. И учитывая форму быков в конце прошлого чемпионата и начале этого, они-то как раз в ПО верхней сетки выйдут, а в нижнюю отправится одна из московских команд.
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