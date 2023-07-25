Фонбет Кубок России. Путь РПЛ стартует! «Динамо» в гостях у «Пари НН», «Локомотив» примет «Урал», «Зенит» против «Ахмата»
Сегодня стартует 1-й тур группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.
«Динамо» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Локомотив» примет «Урал», «Зенит» – «Ахмат».
В среду ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в гостях, «Ростов» будет противостоять «Рубину».
В четверг тур завершится матчем «Краснодар» – «Спартак».
Путь РПЛ
1-й тур
- Дата проведения
- 25 июля, 18.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 25 июля, 18.30, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 25 июля, 20.45, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 26 июля, 16.15, «Газовик»
- Дата проведения
- 26 июля, 18.30, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 26 июля, 18.30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 26 июля, 20.45, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
решили повторить?
Хотя вспоминая прошлый сезон, у Семака очень контрастировали матчи Зенита в чемпионате и в кубке.