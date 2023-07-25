Артем Дзюба: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха»
Артем Дзюба отказался отвечать на вопросы журналистов после матча «Локомотива».
Железнодорожники одержали победу над «Уралом» в матче Фонбет Кубка России (2:1).
Дзюба не отметился голевыми действиями в этой игре, выйдя на поле на 61-й минуте. В предыдущем матче – против «Рубина» (2:2) в Мир РПЛ – форвард также не набрал очков по системе «гол+пас».
– Артем, никого не слушай.
– Если бы я кого-то слушал, то уже давно повесился бы, – ответил Дзюба фанату.
«Как старт сезона? Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха.
Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать», – сказал футболист журналисту.
У Дзюбы нет результативных действий за «Локо» в первых двух играх сезона. В сезоне-2022/23 было 8+5 в 13 матчах
Ему бы на вопросы режиссеров отвечать