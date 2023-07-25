Артем Дзюба: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Футбол

Артем Дзюба отказался отвечать на вопросы журналистов после матча «Локомотива».

Железнодорожники одержали победу над «Уралом» в матче Фонбет Кубка России (2:1).

Дзюба не отметился голевыми действиями в этой игре, выйдя на поле на 61-й минуте. В предыдущем матче – против «Рубина» (2:2) в Мир РПЛ – форвард также не набрал очков по системе «гол+пас».

Артем, никого не слушай.

– Если бы я кого-то слушал, то уже давно повесился бы, – ответил Дзюба фанату.

«Как старт сезона? Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха.

Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать», – сказал футболист журналисту. 

У Дзюбы нет результативных действий за «Локо» в первых двух играх сезона. В сезоне-2022/23 было 8+5 в 13 матчах

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63 комментария

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Лёха Миллер
Когда будут результативные действия.Тогда первый побежит общаться с желтухой.
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Artie Bukko
Артём, вот давай на этом и сойдёмся – не разговаривай с прессой, ты скучный, неинтересный, одна желтуха.
+89
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Roman Araslanov
В этом весь Рукаку. Если он забивает, то всё, его не заткнуть, он из каждого утюга вопит о себе и о том как заткнул всех хейтеров. Если он не забивает, речей уже нет, только желчь, которую он льёт на всех подряд
+76
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Алексей Ненахов
Ответ Лёха Миллер
Когда будут результативные действия.Тогда первый побежит общаться с желтухой.
Гол забьет , то его не остановить будет )
+51
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Stop-D
Вы посмотрите, какая обидчивая Дзюба)))
+30
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+26
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pit4er
"Я не разговариваю с прессой, когда нечем похвастаться. Вот как забью, так неделю будет не заткнуть", – уточнил игрочишка
+26
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+24
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Лёха Миллер
Ответ Алексей Ненахов
Гол забьет , то его не остановить будет )
Да даже после пасика:)
+13
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Пинающий Достоинства
Ну правильно, пресса это что?! Газеты, журналы, а он больше видео…
Ему бы на вопросы режиссеров отвечать
+13
-2
+11
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tommy_hell_trigger
Это все до первого гола, потом как обычно будет не заткнуть
+9
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+8
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#SharkTeam
Дзюба! Ты нас слышишь?
+5
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Великий Алонсо
Дзюба настоящий мужчина. У него самый большой
а как же Роналду?
+5
-1
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Aleksey Subbotin
Ответ scorp19
А Дзюба прям интересен)) Он до сир пор ещё на слуху только как раз благодаря этим журналистам и своими скандальными сливами, а так забыли бы давно
ну как к нему не относиться как к человеку, результат Локо по весне он давал. И голевые и голы,так что говорить про интерес только от журналистов как-то странно
+3
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Пётр Оскерко
Раньше заткнуть нельзя было )
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Виктор Марущев
Обиделся
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unreality
Ой да ладно. Забьет - соловьем будет заливаться )
+2
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RichardGir
Смотри какой важный курица 🐔
+2
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Лёха Миллер
Когда будут результативные действия.Тогда первый победит общаться с желтухой.
+4
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Алексей Ненахов
Ответ Лёха Миллер
Да даже после пасика:)
Помню гол Зениту ,Глушенков забил , Дзюба там ни каким боком не участвовал , но прибежал первый праздновать
+2
-1
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GGlushkov
Игрочишка
+1
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UseR
Ответ Пинающий Достоинства
Ну правильно, пресса это что?! Газеты, журналы, а он больше видео… Ему бы на вопросы режиссеров отвечать
Кастинг жанр так сказать опробовать)
+1
0
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Этот Райола хочет денег
Дзюба-пресса неинтересна, сплошная скука. Скука, одиночество,-о! Одиночество скука! Я не чувствую руку...Да блин, опять эта песня!....
+1
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App. Bs
Ответ человек-муравей человек-физрук
а как же Роналду?
У Роналду Я думаю кубы больше
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Дмитрий Крутенко
А зачем ему разговаривать с прессой? У него есть хобби поинтереснее)
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eRo
Какой важный курица (с)
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Sebastian Debussy
вы скучные, не то что мы с Лёней!))))
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