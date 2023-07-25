Исинбаева владеет недвижимостью на Тенерифе, включая дом на 200 кв. м (El Digital Sur)

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Легкая атлетика

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам Елена Исинбаева владеет недвижимостью на юге Тенерифе в Испании.

Как утверждает издание El Digital Sur со ссылкой на свои источники, россиянка находится на острове не как туристка, а как законный резидент – она зарегистрирована в муниципалитете Арона вместе с мужем Никитой Петиновым и детьми, которые обучаются здесь.

Отмечается, что Исинбаева владеет «роскошным домом» в Эль-Пальм-Мар площадью около 200 квадратных метров, а также недвижимостью в Кальяо Сальвахе.

Ранее El Digital Sur уже сообщало, что Исинбаева проживает на Тенерифе.

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43 комментария

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Bartez1986
в рабочую группу по изменению Конституции Испании не приглашали ещё?
+43
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+43
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Федя Букин
Недвижимость чисто номинальная
+32
0
+32
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Олег Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
Напрыгала!
Пусть владеет на здоровье, только зачем участвовала в "уничтожении" Конституции и обнулении сроков солнцеликого?
+28
-1
+27
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Ебздрогыч
Напрыгала!
+21
-3
+18
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Аркус
Противно что она проталкивала поправки в Конституцию,по которым сама не собирается жить.
+12
-1
+11
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catcher69
Ответ Мистер Уайт
Хорошо, что у наших патриотичных депутатов нет недвижимости за границей.
у всех поголовно на валдае и алтае 6 соток и щитовой домик...)))))
+7
-1
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Джанлука Нальюка
Ответ ao4
Заслужила!!! Хорошо прыгала , била рекорды, помню за Елену вся страна болела в 2009 , когда 5.06 взяла)
Да, вот на этом и надо было остановиться и не лезть в грязь
+5
-1
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Мансур Машарипов
Вот что вытворяет шест животворящий!
+3
0
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Мистер Уайт
Хорошо, что у наших патриотичных депутатов нет недвижимости за границей.
+4
-1
+3
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catcher69
Ответ Ярик01
Ну, откровенно говоря, маленький домик Бедно живёт
можно сказать нищенствует...
+4
-1
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Заборостроитель
Раскрыли резидента под прикрытием
+2
0
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Ярик01
Ну, откровенно говоря, маленький домик
Бедно живёт
+3
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TeRex
Ответ Аркус
Она её ещё не читала.
Ну с нашей конституцией ей это не мешало
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Аркус
Ответ Bartez1986
в рабочую группу по изменению Конституции Испании не приглашали ещё?
Она её ещё не читала.
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Зубы Дзюбы
Ответ Ебздрогыч
Напрыгала!
Ну кстати вполне могла. Бриллиантовые лиги всякие
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Lol Ko
Ответ Олег Кузнецов
Пусть владеет на здоровье, только зачем участвовала в "уничтожении" Конституции и обнулении сроков солнцеликого?
Так можнт это всё связано?
+1
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theLuckyOne
Ответ Kuryanin
Такому великому человеку невозбранно завладеть всем Тенерифе.
Предложу поправку - великому спортсмену. Что не отменяет того, что заработала безусловно.
+3
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Lol Ko
Ответ catcher69
у всех поголовно на валдае и алтае 6 соток и щитовой домик...)))))
Дальневосточный гектар!
+1
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Melnikov1968
Расчёт на то, что патриоты начнут восбухать? Зачем нам эта информация? Если решили идти по этому пути, опубликуйте какую недвижимость имеют депутаты ГД Роднина, Журова, Валуев, Фетисов и др. Где, сколько квадратов? Тогда это будет спортивная новость😊😊😊
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Kuryanin
Такому великому человеку невозбранно завладеть всем Тенерифе.
+2
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Oleg65
Ответ Ярик01
Ну, откровенно говоря, маленький домик Бедно живёт
По средствам
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Oleg65
Ответ avcgloronalduMU
откуда деньги, много от власти получила? на это и купила?
вы налоговый инспектор?
хотя, нет: тогда бы не спрашивали
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арап Петра Великого
Двукратная олимпийская чемпионка, имеет право жить, как хочет и где хочет...
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Lol Ko
Ответ Святогор
Я рад за неё
А я даже немного завидую...
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Anton Ilchenko
Ответ Федя Букин
Недвижимость чисто номинальная
Она в ней никогда даже не жила
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