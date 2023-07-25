Исинбаева владеет недвижимостью на Тенерифе, включая дом на 200 кв. м (El Digital Sur)

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам Елена Исинбаева владеет недвижимостью на юге Тенерифе в Испании.

Как утверждает издание El Digital Sur со ссылкой на свои источники, россиянка находится на острове не как туристка, а как законный резидент – она зарегистрирована в муниципалитете Арона вместе с мужем Никитой Петиновым и детьми, которые обучаются здесь.

Отмечается, что Исинбаева владеет «роскошным домом» в Эль-Пальм-Мар площадью около 200 квадратных метров, а также недвижимостью в Кальяо Сальвахе.

Ранее El Digital Sur уже сообщало, что Исинбаева проживает на Тенерифе.