  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джейми О′Хара: «Болельщики «Арсенала» – худшие в АПЛ. Ноль трофеев, но ведут себя так, будто у них лучшая команда в мире. Вы ничего не выиграли»
66

Джейми О′Хара: «Болельщики «Арсенала» – худшие в АПЛ. Ноль трофеев, но ведут себя так, будто у них лучшая команда в мире. Вы ничего не выиграли»

Джейми О′Хара назвал болельщиков «Арсенала» худшими в АПЛ.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» в эфире остался недоволен высказыванием подкастера Джоэла Бея, заявившего, что «Арсенал» выглядел как «особенные» в матче с «Манчестер Сити» (1:1), учитывая осторожный стиль игры «горожан».

«Особенные? Что значит особенные? Вы, болельщики «Арсенала», невыносимы. Вы невыносимы.

Я думал, что болельщики «Челси» плохие, но болельщики «Арсенала», честно говоря, худшие в АПЛ. «Канониры» ничего не выиграли.

У них ноль трофеев в прошлом сезоне, а они продолжают вести себя так, будто у них лучшая команда в мире. Вы вели себя так, будто выиграли трофей, когда прошли «Реал» [в Лиге чемпионов] в прошлом сезоне.

Вы ничего не выиграли. Ладно, вы подписали хороших игроков, у вас хорошая команда. Но вы еще не добились того, что сделал «Манчестер Сити», выигравший АПЛ четыре раза подряд, или того, как «Ливерпуль» боролся с этим «Манчестер Сити».

«Арсенал» всегда был третьим. Окей, в этом сезоне вы одни из фаворитов, да. Но по вашему поведению такое ощущение, что вы годами доминируете в АПЛ», – сказал Джейми О′Хара.

Кто победит в главном матче Бундеслиги?39 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
logoДжейми О′Хара
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
болельщики
logoТоттенхэм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Флик опроверг опоздание Ямаля и вмешательство Деку: «Этот слух – чушь. Мы с Деку доверяем друг другу – он бы никогда не попросил сделать что-то подобное»
1413 минут назад
Тео бросил сырое яйцо в окно Нуньеса, чтобы разбудить партнера по «Аль-Хилалю»
626 минут назадВидео
Талалаев о Радимове: «Была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его делать не стал. Не задевают слова людей, которые больше говорят, чем делают»
3645 минут назад
«Барселона» и Spotify продлили сотрудничество до 2030 года. Права на нейминг «Камп Ноу» сохранятся до 2034-го
15сегодня, 10:34
Ямаль опоздал на собрание «Барсы» перед матчем с «ПСЖ». Флик хотел оставить Ламина в запасе, но вмешался Деку – тренеру это не понравилось, игрокам тоже
98сегодня, 10:12
«Россия – потрясающая страна, путешествовать намного интереснее, нежели за границей. На Териберку хочется, в Норильск бы съездил». Веселов о туризме
59сегодня, 10:01
Управлять составом в Основе можно теперь в телеграме! Создайте команду на новые туры РПЛ и АПЛ и вступайте в общий рейтинг
сегодня, 10:00Телеграм
У «Краснодара» наименьшее чистое игровое время в РПЛ – 46:24. В матчах «быков» дольше всего празднуются голы
39сегодня, 09:50
Черчесов о лимите: «Почему не ограничить количество иностранных тренеров – не главных, а свиту, чтобы не приходило по 10-12 человек. Если места заняты, как расти молодому специалисту?»
26сегодня, 09:48
Посредники контактировали со Спаллетти о работе в «Спартаке». Тренер хочет взять паузу и не готов рассматривать предложения (Metaratings)
26сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» обеспокоена образом жизни Ямаля. Клубу не нравится, что происходит с вингером в последние месяцы
1 минуту назад
Ферран не сыграет с «Жироной» – это мера предосторожности. У форварда «Барсы» перегруз задней поверхности бедра
114 минут назад
«Лейпциг» хочет 100 млн евро за Диоманде – его купили за 20 млн этим летом из «Леванте». У 18-летнего вингера нет результативных действий в сезоне Бундеслиги
623 минуты назад
Семак о 8-м месте Соболева в мире по игре головой: «Не понимаю критерии оценки, команды и чемпионаты разные. То же самое, что xG, глядя на матч, нужно смотреть по-другому»
251 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в субботу
сегодня, 07:22
Мостовой о посещении офиса «Спартака»: «Просто заехал и сделал фотографию – это уже хорошо. Был там восемь лет назад – сейчас пошло на улучшение»
1458 минут назад
Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова против «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
1сегодня, 10:30
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах в гостях у «Униона», «Бавария» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в субботу
1сегодня, 10:15
Кураньи считает, что Кокорин использовал талант на 75%: «Если бы реализовался на все сто, играл бы в «Арсенале» или «Ливерпуле»
11сегодня, 10:11
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Овьедо», «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
1сегодня, 09:50