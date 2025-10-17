Джейми О′Хара: «Болельщики «Арсенала» – худшие в АПЛ. Ноль трофеев, но ведут себя так, будто у них лучшая команда в мире. Вы ничего не выиграли»

Джейми О′Хара назвал болельщиков «Арсенала» худшими в АПЛ.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» в эфире остался недоволен высказыванием подкастера Джоэла Бея, заявившего, что «Арсенал» выглядел как «особенные» в матче с «Манчестер Сити» (1:1), учитывая осторожный стиль игры «горожан».

«Особенные? Что значит особенные? Вы, болельщики «Арсенала», невыносимы. Вы невыносимы.

Я думал, что болельщики «Челси » плохие, но болельщики «Арсенала », честно говоря, худшие в АПЛ. «Канониры» ничего не выиграли.

У них ноль трофеев в прошлом сезоне, а они продолжают вести себя так, будто у них лучшая команда в мире. Вы вели себя так, будто выиграли трофей, когда прошли «Реал» [в Лиге чемпионов] в прошлом сезоне.

Вы ничего не выиграли. Ладно, вы подписали хороших игроков, у вас хорошая команда. Но вы еще не добились того, что сделал «Манчестер Сити », выигравший АПЛ четыре раза подряд, или того, как «Ливерпуль » боролся с этим «Манчестер Сити».

«Арсенал» всегда был третьим. Окей, в этом сезоне вы одни из фаворитов, да. Но по вашему поведению такое ощущение, что вы годами доминируете в АПЛ », – сказал Джейми О′Хара.