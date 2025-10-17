  • Спортс
  • Вратарь «Локо» Веселов: «Первоочередная задача – закрепиться и играть в РПЛ. Цель — попасть в Европу»
1

Вратарь «Локо» Веселов: «Первоочередная задача – закрепиться и играть в РПЛ. Цель — попасть в Европу»

Даниил Веселов заявил, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в Европе.

— Какая у вас профессиональная мечта?

— Надо идти от цели к цели. Поначалу хочется закрепиться и играть в РПЛ на постоянной основе. Это первоочередная задача. Там — посмотрим. Будем двигаться дальше. Дай бог, чтобы европейская арена для нас открылась в будущем. Это даже не мечта, а цель — попасть в Европу.

— То есть вам ближе история Сафонова, уехавшего в «ПСЖ», а не Акинфеева, который провел всю карьеру в ЦСКА?

— На вкус и цвет… Кто‑то выбирает один путь, кто‑то — другой. Но если появится шанс попробовать себя в Европе, я, наверное, выберу его. Грубо говоря, в Россию ты всегда успеешь вернуться. А шанс уехать в Европу может один раз в жизни выпасть, или его вообще не будет. Не обещаю, что уеду, но сделаю все от меня зависящее, чтобы попробовать свои силы в европейском чемпионате.

— После перехода Сафонова больше поверилось, что можно попасть в топовый европейский клуб?

— Конечно. Человек выиграл все трофеи за сезон, кроме клубного чемпионата мира. Это дорогого стоит. Причем не сказать, что он вообще не играл. Он провел достаточно матчей. Это впечатляет, — сказал 20‑летний вратарь «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
