Окружение Мбаппе начало переговоры с «Аль-Хилалем». Зарплата игрока может составить 400-500 млн евро – в зависимости от суммы, которую саудовцы заплатят «ПСЖ» (As)
Представители Килиана Мбаппе начали переговоры с саудовцами.
Напомним, после того, как «ПСЖ» выставил нападающего на трансфер, «Аль-Хилаль» сделал парижанам предложение на сумму 300 миллионов евро. Сообщалось, что в случае перехода футболист сможет заработать 700 миллионов евро в год благодаря коммерческим контрактам.
По информации As, окружение игрока начало переговоры с представителями саудовцев. Помимо финансового вопроса, стороны обсуждают срок действия контракта – клуб предлагает соглашение на два года, а футболист хочет однолетний контракт.
Также отмечается, что на все аспекты сделки Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) готов потратить в общей сложности 700 миллионов евро.
Так, если «ПСЖ» продаст Мбаппе за 300 миллионов евро, то зарплата игрока в Саудовской Аравии составит 400 миллионов. Окружение футболиста хочет, чтобы доходы Килиана поднялись до 500 миллионов за счет снижения суммы, которую получат парижане.
Сообщается, что другие клубы, которые проявляли интерес к Мбаппе в последнее время, не соответствуют экономическим или спортивным ожиданиям нападающего. На данный момент неизвестно, предпримет ли «Реал» попытку подписать француза этим летом.
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https://www.sports.ru/football/1089023902.html
https://www.sports.ru/football/1088197845.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nikolozi33/2566172.html
Да и вообще мы не зовем дважды!:))🤣🤣🤣
https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ