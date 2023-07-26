Окружение Мбаппе начало переговоры с «Аль-Хилалем». Зарплата игрока может составить 400-500 млн евро – в зависимости от суммы, которую саудовцы заплатят «ПСЖ» (As)

Представители Килиана Мбаппе начали переговоры с саудовцами.

Напомним, после того, как «ПСЖ» выставил нападающего на трансфер, « » сделал парижанам предложение на сумму 300 миллионов евро. Сообщалось, что в случае перехода футболист сможет заработать 700 миллионов евро в год благодаря коммерческим контрактам.

По информации As, окружение игрока начало переговоры с представителями саудовцев. Помимо финансового вопроса, стороны обсуждают срок действия контракта – клуб предлагает соглашение на два года, а футболист хочет однолетний контракт.

Также отмечается, что на все аспекты сделки Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) готов потратить в общей сложности 700 миллионов евро.

Так, если « » продаст Мбаппе за 300 миллионов евро, то зарплата игрока в Саудовской Аравии составит 400 миллионов. Окружение футболиста хочет, чтобы доходы поднялись до 500 миллионов за счет снижения суммы, которую получат парижане.

Сообщается, что другие клубы, которые проявляли интерес к Мбаппе в последнее время, не соответствуют экономическим или спортивным ожиданиям нападающего. На данный момент неизвестно, предпримет ли «Реал» попытку подписать француза этим летом.

Минспорта Саудовской Аравии выделило клубам 19,7 млрд евро на трансферы до 2030-го – около 2,5 млрд евро на год