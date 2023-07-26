Окружение Мбаппе начало переговоры с «Аль-Хилалем». Зарплата игрока может составить 400-500 млн евро – в зависимости от суммы, которую саудовцы заплатят «ПСЖ» (As)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе деньги Футбол

Представители Килиана Мбаппе начали переговоры с саудовцами.

Напомним, после того, как «ПСЖ» выставил нападающего на трансфер, «Аль-Хилаль» сделал парижанам предложение на сумму 300 миллионов евро. Сообщалось, что в случае перехода футболист сможет заработать 700 миллионов евро в год благодаря коммерческим контрактам.

По информации As, окружение игрока начало переговоры с представителями саудовцев. Помимо финансового вопроса, стороны обсуждают срок действия контракта – клуб предлагает соглашение на два года, а футболист хочет однолетний контракт. 

Также отмечается, что на все аспекты сделки Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) готов потратить в общей сложности 700 миллионов евро.

Так, если «ПСЖ» продаст Мбаппе за 300 миллионов евро, то зарплата игрока в Саудовской Аравии составит 400 миллионов. Окружение футболиста хочет, чтобы доходы Килиана поднялись до 500 миллионов за счет снижения суммы, которую получат парижане. 

Сообщается, что другие клубы, которые проявляли интерес к Мбаппе в последнее время, не соответствуют экономическим или спортивным ожиданиям нападающего. На данный момент неизвестно, предпримет ли «Реал» попытку подписать француза этим летом. 

Минспорта Саудовской Аравии выделило клубам 19,7 млрд евро на трансферы до 2030-го – около 2,5 млрд евро на год

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32 комментария

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Пуховик.Венгера
Пассажирский самолет бройлер 747 терпит крушение над водами атлантического океана в течение 325 серии. Экипаж лайнера отважно борется за спасение жизни пассажира. Действующие лица: - Не унывающий и мужественный командор Флорентино Перес - Изобретательный и находчевый второй пилот Нассер аль-Хелаифи - Симпатичная и невозмутимая стюардесса Файза Ламари - Хладнокровный и обаятельный Радист
Спортс  - Несравненная Мисс Мурпул в роли Мисс Бурпул В сериале крутое Мбаппе.
+47
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Нурлан Агзамов
На его месте подписал бы на 2 года, а потом завершил бы карьеру. Смысла уже напрягатся на футбольном поле нету.
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igls54
Потом Мбаппе купит кресло президента Франции, и будет играть с Зеленским в шашки
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Ебздрогыч
Всего 500 миллионов вместо 700? Спортсу надо переделывать калькулятор за сколько Мбаппе заработает нашу зарплату. Теперь ему придется вкалывать подольше!
+9
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Святослав Федорович
Черепашка и руководство ПСЖ друг друга стоят, конечно
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Men77
"Буду и дальше мечтать о Реале, все таки без мечты жить неинтересно"- подумал Киллиан и поехал в СА.
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Дмитрий Телешин
Бедные нервы дедушки Переса)
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Ебздрогыч
Какая жадная черепашка!
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#SharkTeam
Ответ Ярик01
На обычную, на 50-100 млн. евро в год, какую там планировали
Это тоже мягко говоря не обычная зп
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Burel
Ответ Ярик01
Для Переса вроде идеальный вариант, сейчас деньги не платит и с гарантией (если сейчас нарисуют) через год придёт черепашка
ага, и на какую же зарплату Мбаппе пойдет в реал после полмиллиарда в Аравии ? Только не говори, что "я бы бесплатно играл всю жизнь после такого".
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Iamliam
Честно говоря, возможный переход Захаряна в Лацио и то поинтереснее. Мбаппе в Саудовской Аравии это полное разочарование.
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rigobersong
Чисто поугарать:))

https://www.sports.ru/football/1089023902.html

https://www.sports.ru/football/1088197845.html

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nikolozi33/2566172.html

Да и вообще мы не зовем дважды!:))🤣🤣🤣
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Burel
Ответ rigobersong
Он все время бегает, еще с фигу начал:))
Тогда легче было. Реал был главным мешком мира, сидящим на королевской казне, а сейчас саудиты в конкурентах
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Burel
Ответ Ярик01
На обычную, на 50-100 млн. евро в год, какую там планировали
Ну флаг в руки с предложением зарплаты в 10 раз меньше.
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rigobersong
Жаль нашему нищему реалу нечего предложить, ладно еще годик подождем, потерпим:))
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Overkiller
Спортц, а разъясните ка уже вот эти тонны новостей про какие то "окружения", которые ведут переговоры. Это кто, друганы, мамы, папы и прочие тёти, которые чего то там "хотят"? Они какое право то вообще имеют на что то? Есть официальное лицо - агент, он переговоры и ведёт, а это что за постоянная непонятная абстрактная дичь в "новостях" про вообще непонятно кого?
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rigobersong
Презентация Мбаппе в форме Реала!:))

https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
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rigobersong
Ответ Сослан Бедоев
На твоём месте слово "нищий" я бы избегал ближайшие годы)))
Откуда вещаешь?:) С Узбекистана?:)
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LinkLin
И зачем такой нужен?
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Kobynick
Мбаппе как тот султан из мультфильма про золотую антилопу: "Ещё! Ещё!".
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Ярик01
Ответ Дмитрий Телешин
Бедные нервы дедушки Переса)
Для Переса вроде идеальный вариант, сейчас деньги не платит и с гарантией (если сейчас нарисуют) через год придёт черепашка
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Ярик01
Ответ Burel
ага, и на какую же зарплату Мбаппе пойдет в реал после полмиллиарда в Аравии ? Только не говори, что "я бы бесплатно играл всю жизнь после такого".
На обычную, на 50-100 млн. евро в год, какую там планировали
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Sergey Troshin
Подпишите уже Кейна, он тот кто нужен здесь и сейчас Мадриду. Через год придёт Эндрик , там может тоже что вылепят из него.... зачем нужен этот Токсин и его окружение
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Этот Райола хочет денег
Надо Мбаппе поступить как древнему мудрецу: Поставить шахматную доску, заставить шейхов закрыть деньгами ее всю. Положить на первую клетку 1 доллар. На 2 -ю два доллара, на 3-ю- 4. И дальше удваивать...)
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OleGan
Ответ Burel
Ну флаг в руки с предложением зарплаты в 10 раз меньше.
Ну так заработаные деньги после СА никуда не денутся. Можно и на сокращение зп пойти, если на счете в банке нксколько сотен млн евро!)
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