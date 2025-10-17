«Россия – потрясающая страна, путешествовать намного интереснее, нежели за границей. На Териберку хочется, в Норильск бы съездил». Веселов о туризме

Даниил Веселов назвал Россию потрясающей страной.

– Когда думаете об отпуске, то отдаете предпочтение России, а не загранице?

– Конечно. Наша страна богата на красивые места. У нас идет развитие туризма за последние годы.

Хочется попасть на Териберку очень сильно. Также с отцом мечтаем слетать на Сахалин – рыбалка, морепродукты… Владивосток тоже… В Самару я бы не раз еще вернулся с удовольствием, особенно летом – фантастический город.

Наверное, еще в Норильск бы съездил, потому что очень интересно, как там люди живут. Ну и Санкт-Петербург нравится, наша вторая столица.

Россия – потрясающая страна, обширная. По ней путешествовать намного интереснее, нежели за границей, – сказал вратарь «Локомотива » Даниил Веселов .