«Лацио» выбрал Захаряна, а не Камаду. Римляне согласовывают с «Динамо» последние детали сделки
«Лацио» продолжает работу над трансфером Арсена Захаряна.
Ранее стало известно, что итальянский клуб договорился с «Динамо» о переходе полузащитника за 10+4 млн евро.
В то же время римляне вели переговоры со свободным агентом Даити Камадой. Из-за лимита на игроков не из Евросоюза «Лацио» может подписать только одного из этих игроков.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, клуб сделал выбор в пользу Захаряна. «Орлы» ведут переговоры для достижения окончательной договоренности с «Динамо».
В прошлом сезоне Мир РПЛ Арсен провел 27 матчей, отличившись 4 голами и 7 ассистами. Подробную статистику 20-летнего хавбека можно найти здесь.
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