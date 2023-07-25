«Лацио» выбрал Захаряна, а не Камаду. Римляне согласовывают с «Динамо» последние детали сделки

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Джанлука Ди Марцио Даити Камада Арсен Захарян Футбол

«Лацио» продолжает работу над трансфером Арсена Захаряна.

Ранее стало известно, что итальянский клуб договорился с «Динамо» о переходе полузащитника за 10+4 млн евро.

В то же время римляне вели переговоры со свободным агентом Даити Камадой. Из-за лимита на игроков не из Евросоюза «Лацио» может подписать только одного из этих игроков.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, клуб сделал выбор в пользу Захаряна. «Орлы» ведут переговоры для достижения окончательной договоренности с «Динамо».

В прошлом сезоне Мир РПЛ Арсен провел 27 матчей, отличившись 4 голами и 7 ассистами. Подробную статистику 20-летнего хавбека можно найти здесь.

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68 комментариев

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Vićtor Diaź
Не поверю, пока Лацио не объявит о трансфере
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Алексей Ненахов
Лацио Закаряна , на всех постах Спортс
+67
-3
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Mark Safa
Ответ Алексей Ненахов
Лацио Закаряна , на всех постах Спортс
Лацио Захаряна против Торино Мирунчука
+52
-2
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Knife707
Ответ Vićtor Diaź
Не поверю, пока Лацио не объявит о трансфере
Не поверю, пока не увижу фото с Бабаевым
+24
-3
+21
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Фёдор Кузнецов
Ответ fbd
Есть тут фанаты Лацио? Что у него по конкурентам? Какие шансы в основе в течение сезона заиграть?
Не фанат, но могу сделать небольшой анализ, в прошлом сезоне Лацио играл по схеме 4-3-3, с трио в центре Альберто-Катальди-Милинкович Савич, в этой тройке за креатив отвечали Альберто и Милинкович-Савич, теперь Сергей ушёл , Луис Альберто тоже уже пытался уйти, но пока он в клубе, поэтому одна позиция в центре закреплена им, вторая Катальди,осталась одна позиция,из полузащитников остались Антонио, Весино и Башич, но они все ближе к опорной зоне, поэтому на данный момент игрока в полузащиту который дал бы креатив вместе с Альберто у Лацио нет, и шансы заиграть в основе у Арсена будут
+14
-2
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Рагнар Лодброк
Пусть у него все там получится,удачи!
+12
-2
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Mark Safa
Ответ Vićtor Diaź
Не поверю, пока Лацио не объявит о трансфере
Нужно фото с Сарри
+8
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And-Rover
Походу реально всё серьёзно.
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Чумасик
Ответ Three Days Grace
скорее Камада клуб помощнее выбрал
Ну конечно, как же тебе подобным пережить, когда происходит что-то хорошее, связанное с Россией. Надо обязательно какую-то гадость сразу выдавить.
+9
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Михаил Цетенко
Ответ Mark Safa
Лацио Захаряна против Торино Мирунчука
Там ещё и Фиорентина Кокорина)
+5
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Доктор Верховцев
Ну, Лацио это неплохо.
+4
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futbol Liverpool
Ответ Доктор Верховцев
Ну, Лацио это неплохо.
Это Гавр неплохо, а Лацио этт топ уровень и ЛЧешка родненькая , русские возвращаются в ЛЧ.
+4
0
+4
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Yu123
Камада 10 миллионов просит или что? почему его никто не взял до сих пор
+3
0
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Mbest77
Ответ Knife707
Не поверю, пока не увижу фото с Бабаевым
Лацио сначала должен купить Бабаева)
+2
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avex
Ответ внбрнкхрст
Рома Мхитаряна vs Лацио Захаряна было бы эпично
Мхитарян уже год как в Интере
+2
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fbd
Есть тут фанаты Лацио? Что у него по конкурентам? Какие шансы в основе в течение сезона заиграть?
+2
0
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AlbertDav
Пока не будет фото с Бабаевым не поверим
+3
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Mark Safa
Ответ Алексей Петров
надо отдавать пока берут,абсолютно переоцененный игрок
Как вы определили что он переоцененный игрок ?
+7
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Сергей Орлов
Нобель разбогател)
+1
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Me1nik
Ответ Mark Safa
Лацио Захаряна против Торино Мирунчука
Алексей в Торино был в аренде и вернулся в Аталанту
+1
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Арсений Чернобаев
Ответ Mark Safa
Лацио Захаряна против Торино Мирунчука
Италия россии😎
+3
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futbol Liverpool
Лацио я люблю тебя . (Информация от Джанлуко Ди Марцио это то же самое что информация от Фабрицио Романо то есть факт, так что если не будет каких то мощных форз мажоров сделка состоится)
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corazón blanco
Если это действительно правда, то для Закаряна это топ, да и для Динамо тоже.
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Сигарета Романцева
Ответ Александр Абхалимов
Более 5 лямов хочет личку
Ни один серьезный источник не писал про 5 млн "нетто" лички, да и много это для японца, такую ему даже середняки АПЛ не дадут, ну а ТОПам он просто не нужен. Все что было по цифрам в норм источниках, это 3,5 млн "нетто" которые хотел японец, в целом с Лацио уже была договоренность на 3 млн "нетто" + бонусы, но всплыл Захарян и решение было только за Сарри. В итоге "дед" выбрал Арсена, с которым согласовали контракт на 1,8 млн "нетто" до 2028. Скорее всего это связано с тем, что Луис Альберто таки уговорили отыграть еще сезон (собственно на его место и берут Захаряна, а не на место СМС как рассказывает Ниценко в "Коммент Шоу" и прочие "знатоки Серии А").
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Андрей Кобранов
Наверное он им в последней игре с НН приглянулся !
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