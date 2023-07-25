«Лацио» выбрал Захаряна, а не Камаду. Римляне согласовывают с «Динамо» последние детали сделки

«Лацио» продолжает работу над трансфером Арсена Захаряна.

Ранее стало известно, что итальянский клуб договорился с «Динамо» о переходе полузащитника за 10+4 млн евро.

В то же время римляне вели переговоры со свободным агентом . Из-за лимита на игроков не из Евросоюза « » может подписать только одного из этих игроков.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, клуб сделал выбор в пользу . «Орлы» ведут переговоры для достижения окончательной договоренности с « ».

В прошлом сезоне Мир РПЛ Арсен провел 27 матчей, отличившись 4 голами и 7 ассистами. Подробную статистику 20-летнего хавбека можно найти здесь.