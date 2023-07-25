Кэти Ледеки завоевала 15-е личное золото чемпионата мира по плаванию и сравнялась с Майклом Фелпсом

Кэти Ледеки завоевала 15-е личное золото чемпионата мира и сравнялась с Майклом Фелпсом.

Сегодня американская пловчиха победила на ЧМ-2023 в Фукуоке на дистанции 1500 м вольным стилем.

Всего у Ледеки 20 золотых медалей с чемпионатов мира (15 личных и 5 эстафетных). У Фелпса – 26 золотых медалей (15 личных и 9 эстафетных).

Уже на этом чемпионате мира 26-летняя может превзойти достижение Фелпса.

Также Ледеки стала первой пловчихой в истории, которая смогла завоевать 20 золотых наград на ЧМ.