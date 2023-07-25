Кэти Ледеки завоевала 15-е личное золото чемпионата мира по плаванию и сравнялась с Майклом Фелпсом
Кэти Ледеки завоевала 15-е личное золото чемпионата мира и сравнялась с Майклом Фелпсом.
Сегодня американская пловчиха победила на ЧМ-2023 в Фукуоке на дистанции 1500 м вольным стилем.
Всего у Ледеки 20 золотых медалей с чемпионатов мира (15 личных и 5 эстафетных). У Фелпса – 26 золотых медалей (15 личных и 9 эстафетных).
Уже на этом чемпионате мира 26-летняя Кэти может превзойти достижение Фелпса.
Также Ледеки стала первой пловчихой в истории, которая смогла завоевать 20 золотых наград на ЧМ.
4 комментария