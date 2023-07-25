Кэти Ледеки завоевала 15-е личное золото чемпионата мира по плаванию и сравнялась с Майклом Фелпсом

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта Майкл Фелпс рекорды сборная США жен Кэтлин Ледеки Водные виды

Кэти Ледеки завоевала 15-е личное золото чемпионата мира и сравнялась с Майклом Фелпсом.

Сегодня американская пловчиха победила на ЧМ-2023 в Фукуоке на дистанции 1500 м вольным стилем.

Всего у Ледеки 20 золотых медалей с чемпионатов мира (15 личных и 5 эстафетных). У Фелпса – 26 золотых медалей (15 личных и 9 эстафетных).

Уже на этом чемпионате мира 26-летняя Кэти может превзойти достижение Фелпса.

Также Ледеки стала первой пловчихой в истории, которая смогла завоевать 20 золотых наград на ЧМ.

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4 комментария

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Сергей Пименов
Молодец
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Олег Мохов
Ни о чем,если бы она победила на спартакиаде,то стала бы великой.
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Игорь Кошкин
У Фелпса 26 - 15+9 - это как?
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