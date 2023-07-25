«Спартак» согласовал трансфер Санчеса за 12 млн евро и бонусы. Сделка зависит от игрока (Фабрицио Романо)
«Спартак» и «Тоттенхэм» согласовали условия трансфера Давинсона Санчеса.
По данным журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились о трансфере защитника за 12 млн евро и бонусы.
Осуществление сделки зависит от игрока. «Тоттенхэм» ждет его окончательного решения.
Ранее газета The Times сообщила, что сумма трансфера Санчеса в «Спартак» составит 15 млн евро за Санчеса.
Давинсон перешел в «Тоттенхэм» летом 2017 года за 42 млн фунтов.
В минувшем сезоне АПЛ колумбиец провел 18 матчей. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
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