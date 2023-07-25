«Спартак» согласовал трансфер Санчеса за 12 млн евро и бонусы. Сделка зависит от игрока (Фабрицио Романо)

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Давинсон Санчес деньги Фабрицио Романо Футбол

«Спартак» и «Тоттенхэм» согласовали условия трансфера Давинсона Санчеса.

По данным журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились о трансфере защитника за 12 млн евро и бонусы.

Осуществление сделки зависит от игрока. «Тоттенхэм» ждет его окончательного решения.

Ранее газета The Times сообщила, что сумма трансфера Санчеса в «Спартак» составит 15 млн евро за Санчеса.

Давинсон перешел в «Тоттенхэм» летом 2017 года за 42 млн фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ колумбиец провел 18 матчей. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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33 комментария

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Go-go-love
Не поверю, пока в форме Спартака не увижу.
+38
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Nigel Saduev
Ответ Go-go-love
Не поверю, пока в форме Спартака не увижу.
и то не факт , потому что Джона Терри кажется и в форме видели ))
+28
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Ильдар Фарукшин
Возьмём хорошо. А может Зенит 30 переплатят тоже норм 😊😊😊😊
+10
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Спартак сила
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сильнейший защитник РПЛ будет
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Power Lifting
Ответ Go-go-love
Не поверю, пока в форме Спартака не увижу.
Фома Спартаковский ))
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Wale
Для рпл это будет имба
+3
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Mark Safa
Не Коля Рассказов, но тоже нечего (шучу, удачи Спартаку и пусть в Чемпионате будет интрига!)
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WelD
Качели непонятные, то 12 то 15. Вообщем ждём...
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Отец Мбаппе
Ответ Спартак сила
сильнейший защитник РПЛ будет
алип вроде никуда не уходил
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Lemb
Ответ Спартак сила
сильнейший защитник РПЛ будет
Пришел за 42 ушел за 12, наверное сильнейшим не будет
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abdulakushev@yandex.ru
Можно Умтити ещё взять. И будет цемент в центре
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3a_3eHuT
Рад за спартак. Это ходячий косяк. Дико деградировал за последние годы...
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Кондитер
как деньги англосаксам переводить это отдельная история )
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WelD
Может Терри ему поможет обдумать переход ;)
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WelD
Ответ Nigel Saduev
и то не факт , потому что Джона Терри кажется и в форме видели ))
Мда, Терри это вообще отдельная история =))
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WelD
Ответ Caniball
12 основной транш. Еще 3 могут быть доплачены бонусами.
По сумме то сходится. Посмотрим что будет на выходе.
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pain
Ответ WelD
Качели непонятные, то 12 то 15. Вообщем ждём...
все понятно, 12 миллионов основная сумма трансфера, а еще 3 будут доплачены в виде бонусов
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Alex_V69
Ответ Ильдар Фарукшин
Возьмём хорошо. А может Зенит 30 переплатят тоже норм 😊😊😊😊
Похоже, вы и правда верите, что Зенит перекупает потенциальных игроков Спартака, что я ему насолить. Прикольно) так сектанты мыслят и на здравый смысл плевать.
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WESTERN-
Думал из него вырастит топ защитник. Быстрый цепкий, крепкий. Не в тот клуб перешёл, тормознулся в Тоттенхэме
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