«Спартак» согласовал трансфер Санчеса за 12 млн евро и бонусы. Сделка зависит от игрока (Фабрицио Романо)

«Спартак» и «Тоттенхэм» согласовали условия трансфера Давинсона Санчеса.

По данным журналиста , клубы договорились о трансфере защитника за 12 млн евро и бонусы.

Осуществление сделки зависит от игрока. « » ждет его окончательного решения.

Ранее газета The Times сообщила, что сумма трансфера Санчеса в « » составит 15 млн евро за Санчеса.

перешел в «Тоттенхэм» летом 2017 года за 42 млн фунтов.

В минувшем сезоне колумбиец провел 18 матчей. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.