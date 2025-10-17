Ари может вернуться на пост спортивного директора «Торпедо»
Ари может вернуться на пост спортивного директора «Торпедо».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее Ари уже занимал эту должность в клубе с декабря 2024-го по август 2025 года.
В среду «Торпедо» вновь возглавил Олег Кононов, тренировавший автозаводцев с января 2024 года по август 2025-го.
После 14 туров черно-белые замыкают таблицу PARI Первой лиги.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости