Ари может вернуться на пост спортивного директора «Торпедо ».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Ари уже занимал эту должность в клубе с декабря 2024-го по август 2025 года.

В среду «Торпедо» вновь возглавил Олег Кононов, тренировавший автозаводцев с января 2024 года по август 2025-го.

После 14 туров черно-белые замыкают таблицу PARI Первой лиги.