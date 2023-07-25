«Зениту» интересен вингер «Марселя» и сборной Турции Ундер. В нем видят замену Малкому (Sport24)

Теги Зенит Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Малком Дженгиз Ундер Футбол

Названо имя еще одного игрока, которого «Зенит» может купить на замену Малкому.

По информации Sport24, «Зенит» проявляет интерес к правому вингеру «Марселя» Дженгизу Ундеру.

26-летний вингер сборной Турции рассматривается в качестве замены Малкому, который продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле».

Ундер перешел в «Марсель» летом 2021 года на правах аренды из «Ромы», а спустя год французский клуб выкупил его за 8,4 млн евро.

За «Марсель» 26-летний хавбек сыграл в 93 матчах, забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач. Его контракт действует до лета 2025 года. За сборную Турции Ундер провел 49 матчей и забил 16 мячей.

25 комментариев

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Egor Aleksandrovich
Малкома не заменить, игроки такого уровня сейчас к нам не поедут в РПЛ
+27
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+19
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schwein
Ответ Циник Петербургский
Так много было всякого "кря-кря" на этом сайте от "инсайдеров", что, на мой взгляд, тут обсуждать нечего, пока официально сам Зенит не объявит
Так каждое трансферное окно вообще то.
Но больше всего меня удивляются болельщики нетрадиционной футбольной ориентации, которые под каждым слухом страдают из серии "опять тратятся деньги" или "опять ослабляется конкурент". И так на протяжении многих лет.
+15
-6
+9
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Назар Игорь
Ответ schwein
Так каждое трансферное окно вообще то. Но больше всего меня удивляются болельщики нетрадиционной футбольной ориентации, которые под каждым слухом страдают из серии "опять тратятся деньги" или "опять ослабляется конкурент". И так на протяжении многих лет.
А разве нет? Очевидно что ослабление Марселя это главная задача Зенита в этом сезоне.
+8
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Циник Петербургский
Так много было всякого "кря-кря" на этом сайте от "инсайдеров", что, на мой взгляд, тут обсуждать нечего, пока официально сам Зенит не объявит
+8
-6
+2
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шатанледс 12
Думают по братски с Рибалтой договориться?
+2
0
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rembrandao
Переоцененный этот Ундер, нигде толком так и не заиграл. Хотя на фоне нашей лиги может и будет выделяться.
+2
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Люби Зенит Побольше Побед
Упитанный Дибала. Лучше бы оригинального, конечно.
+1
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sled
Ответ schwein
Так каждое трансферное окно вообще то. Но больше всего меня удивляются болельщики нетрадиционной футбольной ориентации, которые под каждым слухом страдают из серии "опять тратятся деньги" или "опять ослабляется конкурент". И так на протяжении многих лет.
Опять св-и Ландскрону оскорбляют
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SMART789
Ответ Пепси пеналдувич
Запросят в два раза больше,чем за Нереса.
Все нормально, деньги есть
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Новый Орлеан
Ответ Verhovn
Дорога жизни по Ладоге, не такая смешная, чтобы упоминать в таком контексте.
А сейчас ситуация очень смешная? Нас исключили, игнорируя всякую логику. Хотя в том же теннисе спокойно играют рус-белигроки против хохлов. А Питеру вообще по мере развития СВО будет тяжко. Границу закрыли, НАТО с 2 сторон обложило, подтягивая новые резервы. Так что в случае шухера ситуация с Ладогой вполне повториться может.
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Verhovn
Ответ Новый Орлеан
Кто например? Мулькольм приходил до всяких банов. А сейчас и бан, и граница закрыта, и небо. Кайф по-питерски. Потихоньку начинаем вспоминать дорогу жизни через Ладогу.
Дорога жизни по Ладоге, не такая смешная, чтобы упоминать в таком контексте.
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Verhovn
Ответ Egor Aleksandrovich
Малкома не заменить, игроки такого уровня сейчас к нам не поедут в РПЛ
Деньги. Только деньги решают.
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Verhovn
Ответ Egor Aleksandrovich
Малкома не заменить, игроки такого уровня сейчас к нам не поедут в РПЛ
Не стоит преувеличивать. Да, Малком это потеря, но найдется те может заменить.
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Verhovn
Ответ Egor Aleksandrovich
Малкома не заменить, игроки такого уровня сейчас к нам не поедут в РПЛ
К сожалению - да, но Ундер на слуху. И, наверное, поможет команде. Я - за!)
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kobzone
К сожалению, полное отсутствие и Еврокубков и Азиакубков приводит к тому, что никто из европейцев не хочет ехать в РПЛ.
Придется работать на других рынках.
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Fjordy
Можно и получше кого-нибудь найти, хотя раньше подавал большие надежды.
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zuma
кстати, очень техничный полузащитник, и играет на позиции Малкома
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