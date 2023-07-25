«Зениту» интересен вингер «Марселя» и сборной Турции Ундер. В нем видят замену Малкому (Sport24)

Названо имя еще одного игрока, которого «Зенит» может купить на замену Малкому.

По информации Sport24, «Зенит» проявляет интерес к правому вингеру «Марселя» Дженгизу Ундеру.

26-летний вингер сборной Турции рассматривается в качестве замены Малкому, который продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле».

Ундер перешел в «Марсель» летом 2021 года на правах аренды из «Ромы», а спустя год французский клуб выкупил его за 8,4 млн евро.

За «Марсель» 26-летний хавбек сыграл в 93 матчах, забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач. Его контракт действует до лета 2025 года. За сборную Турции Ундер провел 49 матчей и забил 16 мячей.