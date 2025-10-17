  • Спортс
  Ямаль опоздал на собрание «Барсы» перед матчем с «ПСЖ». Флик хотел оставить Ламина в запасе, но вмешался Деку – тренеру это не понравилось, игрокам тоже
59

Ламина Ямаля не стали наказывать за опоздание.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ранее неоднократно выводил игроков из стартового состава на игру из-за опоздания на установку или тренировку.

Однако, по информации As, наказание не было применено к Ламину Ямалю, не явившемуся вовремя на собрание перед игрой с «ПСЖ» в Лиге чемпионов (1:2). Испанец вышел в стартовом составе в том матче. 

Как сообщил журналист Cadena SER Ману Карреньо в программе El Larguero, спортивному директору Деку пришлось вмешаться, чтобы убедить Флика не оставлять Ламина на скамейке запасных в тот день. Немецкий тренер хотел не выпускать игрока с первых минут.

«Деку пришлось вмешаться, чтобы Ламин мог сыграть. Флику не понравилось, что его решение было оспорено, поскольку он считает, что наказание, если оно применяется, должно быть одинаковым для всех», – сказал журналист.

Отмечается, что раздевалке отсутствие санкций для Ямаля вызвало недоумение, ведь такие игроки, как Жюль Кунде, Рафинья и Иняки Пенья, за подобные случаи действительно были наказаны. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
