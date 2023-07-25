Нерес не хочет в «Зенит», отсутствие ЛЧ – одна из причин. «Бенфика» не намерена его продавать
Вингер Давид Нерес не хочет переходить в «Зенит» из «Бенфики».
Ранее появилась информация о том, что «Зенит» предложил 18+3 млн евро за Нереса, но получил отказ. «Бенфика» требует 30 млн.
Как пишет A Bola, бразилец не заинтересован в переходе в российский клуб. Он счастлив в «Бенфике».
Нерес хочет помочь «Бенфике» успешно выступить в Лиге чемпионов. Отдельно отмечается, что отсутствие еврокубков тоже влияет на нежелание игрока переезжать в Санкт-Петербург.
Ни «Бенфика», ни игрок еще не получали официальных предложений от «Зенита». Были лишь неформальные контакты в попытке понять, возможно ли организовать сделку. Лиссабонский клуб не хочет продавать игрока. Из-за этого он указал «Зениту» на отступные в размере 100 млн евро.
В «Бенфику» Нерес перешел летом прошлого года из донецкого «Шахтера» за 15 млн евро.
В минувшем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 48 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего правого вингера можно найти здесь.
Всё будет отлично!!
Россия моя вторая страна. Родился, вырос и живу я в другой стране.
Про Зенит тоже все разъяснил, кажется, максимально просто и понятно.
Я начал болеть за Зенит в 1995г.
не за бабло и трофеи. а за стрелку и цвета.
до 2007г помню все в Рунете болели за локо, ЦСКА, Спартак.
После, с каждым годом, по мере завоевывания трофеев, неотвратимо прибавлялась куча глоров.
я порой задумываюсь о том, как было бы замечательно, если бы Зенит заглянул в пердив, чтобы остались настоящие сбг.
ну а критиковали власть в любые времена, в любой стране.
власть поменяется - Зенит останется.
админресурсом в своё время не брезговали и Спартак, и ЦСКА, и Динамо. в этой стране такие зашквары неизбежны, увы.
единственный "правильный" клуб в этом смысле - Краснодар.
но, раз я уже сделал свой выбор в 1995, менять я его не буду.
Поэтому, я тот самый, который любит Зенит, даже после того как они выгнали нас со стадиона и плюнули в лицо, поставив сцену. Ибо пережил вместе с клубом многое, и верю, что все еще изменится