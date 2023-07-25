Нерес не хочет в «Зенит», отсутствие ЛЧ – одна из причин. «Бенфика» не намерена его продавать

Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Давид Нерес Футбол

Вингер Давид Нерес не хочет переходить в «Зенит» из «Бенфики».

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» предложил 18+3 млн евро за Нереса, но получил отказ. «Бенфика» требует 30 млн.

Как пишет A Bola, бразилец не заинтересован в переходе в российский клуб. Он счастлив в «Бенфике».

Нерес хочет помочь «Бенфике» успешно выступить в Лиге чемпионов. Отдельно отмечается, что отсутствие еврокубков тоже влияет на нежелание игрока переезжать в Санкт-Петербург.

Ни «Бенфика», ни игрок еще не получали официальных предложений от «Зенита». Были лишь неформальные контакты в попытке понять, возможно ли организовать сделку. Лиссабонский клуб не хочет продавать игрока. Из-за этого он указал «Зениту» на отступные в размере 100 млн евро.

В «Бенфику» Нерес перешел летом прошлого года из донецкого «Шахтера» за 15 млн евро.

В минувшем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 48 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего правого вингера можно найти здесь.

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31 комментарий

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Sebastian Debussy
Да и хрен с ним, возьмем другого
+13
-6
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Curry30
Ну и к лучшему
+2
0
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Verhovn
Ответ Sebastian Debussy
Да и хрен с ним, возьмем другого
Вообще #####(насрать)
Всё будет отлично!!
+1
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Игорь Новиков
Ответ Topson_77
Так и Россия существовала задолго до Путина, это же тебе не мешает критиковать (справедливо) страну. Ты не можешь болеть за команду, которую крышует режим.
Я страну не критикую. Я страну люблю и очень больно все это переживаю. Я русский, жил и учился в Москве. Я русский филолог. Это мой культурный код. Но безумие (не страны) я поддерживать не могу, увольте.
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Topson_77
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Ответ Stewee
Тут должен быть анекдот про крестик и трусы)
Нет, просто он должен найти в себе силы проявить последовательность и перестать топить за позорную личинку газпрома, а ждать когда команда перестанет ассоциироваться с режимом
+1
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Stewee
Ответ Topson_77
Комментарий удален модератором
Тут должен быть анекдот про крестик и трусы)
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Sebastian Debussy
Ответ Verhovn
Вообще #####(насрать) Всё будет отлично!!
Точняк
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Nissan 0123
Ответ Иван Алейников
Кто из топов или крепких футболистов захочет играть в вакууме? Когда есть альтернатива пусть и за меньшие деньги
Малком
+2
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Иван Алейников
Ответ Sebastian Debussy
Да и хрен с ним, возьмем другого
Кто из топов или крепких футболистов захочет играть в вакууме? Когда есть альтернатива пусть и за меньшие деньги
+1
-1
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Игорь Новиков
Ответ Topson_77
Всмысле не критикую? По-твоему нам это все привидилось? Еще как критикуешь. Тебе стыдно за то, что делает твоя страна, но при этом не стыдно болеть за Зенит с осознанием того, что своим победам она обязана преступным деньгам режим
Ещё раз: я страну не критикую. Дальше, видимо, бессмысленно говорить.

Россия моя вторая страна. Родился, вырос и живу я в другой стране.

Про Зенит тоже все разъяснил, кажется, максимально просто и понятно.
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Topson_77
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Kalimantan Obukhov
я могу тебе рассказать) Я начал болеть за Зенит в 1995г. не за бабло и трофеи. а за стрелку и цвета. до 2007г помню все в Рунете болели за локо, ЦСКА, Спартак. После, с каждым годом, по мере завоевывания трофеев, неотвратимо прибавлялась куча глоров. я порой задумываюсь о том, как было бы замечательно, если бы Зенит заглянул в пердив, чтобы остались настоящие сбг. ну а критиковали власть в любые времена, в любой стране. власть поменяется - Зенит останется. админресурсом в своё время не брезговали и Спартак, и ЦСКА, и Динамо. в этой стране такие зашквары неизбежны, увы. единственный "правильный" клуб в этом смысле - Краснодар. но, раз я уже сделал свой выбор в 1995, менять я его не буду. Поэтому, я тот самый, который любит Зенит, даже после того как они выгнали нас со стадиона и плюнули в лицо, поставив сцену. Ибо пережил вместе с клубом многое, и верю, что все еще изменится
Когда девушка тебе изменяет, ты не льешь по ней слезы и не ждешь, когда вернется
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Kalimantan Obukhov
Ответ Topson_77
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я могу тебе рассказать)

Я начал болеть за Зенит в 1995г.
не за бабло и трофеи. а за стрелку и цвета.

до 2007г помню все в Рунете болели за локо, ЦСКА, Спартак.
После, с каждым годом, по мере завоевывания трофеев, неотвратимо прибавлялась куча глоров.

я порой задумываюсь о том, как было бы замечательно, если бы Зенит заглянул в пердив, чтобы остались настоящие сбг.

ну а критиковали власть в любые времена, в любой стране.
власть поменяется - Зенит останется.

админресурсом в своё время не брезговали и Спартак, и ЦСКА, и Динамо. в этой стране такие зашквары неизбежны, увы.

единственный "правильный" клуб в этом смысле - Краснодар.
но, раз я уже сделал свой выбор в 1995, менять я его не буду.

Поэтому, я тот самый, который любит Зенит, даже после того как они выгнали нас со стадиона и плюнули в лицо, поставив сцену. Ибо пережил вместе с клубом многое, и верю, что все еще изменится
0
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Игорь Новиков
Да и пофиг. На пляжах Бразилии найдут тех, кто поедет.
+10
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Игорь Новиков
Ответ Uralan Adjinjal
Как мы видим по Венделу, можно вытащить человека с пляжа, а пляж из человека - нельзя.
Не факт. Куча других примеров. Ну и даже если так, на пару сезонов запала хватит)
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Topson_77
Ответ Игорь Новиков
Да и пофиг. На пляжах Бразилии найдут тех, кто поедет.
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Матрос Кот
Из за Саудитов,которые взвинтили цены и заберут из Европы много игроков, у Зенита шансов взять хорошего игрока за приемлемые деньги нет совсем. А возможно,это к лучшему. Надо развивать своих. Но они гады,не хотят развиваться!
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a2wai
Ну не хочет и не хочет.
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BZB
А Нерес сам уровень лч?
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Геннадий Крылов
гы гы
+4
-4
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