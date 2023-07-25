Нерес не хочет в «Зенит», отсутствие ЛЧ – одна из причин. «Бенфика» не намерена его продавать

Вингер Давид Нерес не хочет переходить в «Зенит» из «Бенфики».

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» предложил 18+3 млн евро за , но получил отказ. « » требует 30 млн.

Как пишет A Bola, бразилец не заинтересован в переходе в российский клуб. Он счастлив в «Бенфике».

Нерес хочет помочь «Бенфике» успешно выступить в . Отдельно отмечается, что отсутствие еврокубков тоже влияет на нежелание игрока переезжать в Санкт-Петербург.

Ни «Бенфика», ни игрок еще не получали официальных предложений от «Зенита». Были лишь неформальные контакты в попытке понять, возможно ли организовать сделку. Лиссабонский клуб не хочет продавать игрока. Из-за этого он указал « » на отступные в размере 100 млн евро.

В «Бенфику» Нерес перешел летом прошлого года из донецкого «Шахтера» за 15 млн евро.

В минувшем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 48 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего правого вингера можно найти здесь.