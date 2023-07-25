Названа сумма, которую Саудовская Аравия сможет потратить на трансферы до 2030 года.

Как пишет журналист Бен Джейкобс, Министерство спорта Саудовской Аравии выделило местным клубам из бюджета страны 17 млрд фунтов (19,7 млрд евро) на трансферы до 2030 года – это около 2,5 млрд евро на приобретения каждый год.

В начале лета трансфер не закладывали в бюджет, но саудовские руководители и «Аль-Хилаль» знали, что возможность его подписать может появиться и готовились к такой ситуации.

После неудачи в переговорах с « » нацелен на переход статусной звезды. Это важная для клуба задача. Этим летом «Аль-Хилаль» также изучал возможности переходов и .

Цель «Аль-Хилаля» на 2024-й – Роберт Левандовски. Но пока нападающий «Барселоны» говорит, что не думает о переезде в Саудовскую Аравию.

Вчера стало известно, что «ПСЖ» принял предложение «Аль-Хилаля» о трансфере Мбаппе на 300 млн евро. Форварду предлагают 700 млн евро за сезон с учетом коммерческих сделок и бесплатный уход в «Реал» в 2024-м.