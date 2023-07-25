Минспорта Саудовской Аравии выделило клубам 19,7 млрд евро на трансферы до 2030-го – около 2,5 млрд евро на год
Названа сумма, которую Саудовская Аравия сможет потратить на трансферы до 2030 года.
Как пишет журналист Бен Джейкобс, Министерство спорта Саудовской Аравии выделило местным клубам из бюджета страны 17 млрд фунтов (19,7 млрд евро) на трансферы до 2030 года – это около 2,5 млрд евро на приобретения каждый год.
В начале лета трансфер Килиана Мбаппе не закладывали в бюджет, но саудовские руководители и «Аль-Хилаль» знали, что возможность его подписать может появиться и готовились к такой ситуации.
После неудачи в переговорах с Лионелем Месси «Аль-Хилаль» нацелен на переход статусной звезды. Это важная для клуба задача. Этим летом «Аль-Хилаль» также изучал возможности переходов Неймара и Луки Модрича.
Цель «Аль-Хилаля» на 2024-й – Роберт Левандовски. Но пока нападающий «Барселоны» говорит, что не думает о переезде в Саудовскую Аравию.
Вчера стало известно, что «ПСЖ» принял предложение «Аль-Хилаля» о трансфере Мбаппе на 300 млн евро. Форварду предлагают 700 млн евро за сезон с учетом коммерческих сделок и бесплатный уход в «Реал» в 2024-м.
Если каждому из них выдать по 5 миллионов, они побегут с радостью. Уровень лиги держит сотня крепких игроков, а не десяток звезд.
1. Слишком дикие законы страны, из-за чего иностранцы будут ехать к ним только за двойную зарплату минимум.
2. Отсутствие медийности, ЛЕ и ЛЧ.
3. Отсутствие сильных академий в стране, а без этого вся эта трата денег впустую, это как тупо сжигать деньги на костре.
4. В итоге всё это просто то же самое, что и топить печку 100 долларовыми купюрами.
В китайской лиге хоть какой-то смысл был. Китайцы просто так деньгами не разбрасываются. Им там правительство льготы предлагало бизнесменам, если бы они тратили бабки на футбол. У китайцев бешеная экономика и население в 1,3 лярда. Они бы все эти бабки заработали бы на другом, а у арабов что?! В Саудовской Аравии никогда не будут проводить Чемпионат Мира, потому что СА это самое сердце мусульманского мира, соответственно там самый радикальный ислам. Там не проведут ЧМ тупо из принципа. На что надеется их шейхи хз. Так что всё это пустое сжигание нефтяных денег. По сути то, что они делают это харам. Они не ценят деньги и они за это поплатятся в один момент в будущем. Однажды халява закончится и им будет кирдык.