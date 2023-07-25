Минспорта Саудовской Аравии выделило клубам 19,7 млрд евро на трансферы до 2030-го – около 2,5 млрд евро на год

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Названа сумма, которую Саудовская Аравия сможет потратить на трансферы до 2030 года.

Как пишет журналист Бен Джейкобс, Министерство спорта Саудовской Аравии выделило местным клубам из бюджета страны 17 млрд фунтов (19,7 млрд евро) на трансферы до 2030 года – это около 2,5 млрд евро на приобретения каждый год.

В начале лета трансфер Килиана Мбаппе не закладывали в бюджет, но саудовские руководители и «Аль-Хилаль» знали, что возможность его подписать может появиться и готовились к такой ситуации.

После неудачи в переговорах с Лионелем Месси «Аль-Хилаль» нацелен на переход статусной звезды. Это важная для клуба задача. Этим летом «Аль-Хилаль» также изучал возможности переходов Неймара и Луки Модрича.

Цель «Аль-Хилаля» на 2024-й – Роберт Левандовски. Но пока нападающий «Барселоны» говорит, что не думает о переезде в Саудовскую Аравию.

Вчера стало известно, что «ПСЖ» принял предложение «Аль-Хилаля» о трансфере Мбаппе на 300 млн евро. Форварду предлагают 700 млн евро за сезон с учетом коммерческих сделок и бесплатный уход в «Реал» в 2024-м.

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114 комментариев

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Сикарио
Ответ Artur Smith
Я не понимаю, зачем саудиты скупают звезд. Надо пачками скупать средних игроков. В тех же Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 играет куча достойных игроков, у которых зп в районе 1 миллиона евро. Если каждому из них выдать по 5 миллионов, они побегут с радостью. Уровень лиги держит сотня крепких игроков, а не десяток звезд.
Для раскрутки и рекламы. А средние паровозом потянутся.
+143
-5
+138
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Artur Smith
Я не понимаю, зачем саудиты скупают звезд. Надо пачками скупать средних игроков. В тех же Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 играет куча достойных игроков, у которых зп в районе 1 миллиона евро.

Если каждому из них выдать по 5 миллионов, они побегут с радостью. Уровень лиги держит сотня крепких игроков, а не десяток звезд.
+88
-14
+74
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corazón blanco
Просто безумие. Бюджет у Минспорта, больше, чем у некоторых стран в мире.
+70
-5
+65
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undermail@mail.ru
Ответ QWertY
Если деньги есть, то почему бы и не приглашать? Я был бы рад, если в Россию приезжало бы столько звезд на постоянной основе.
Думаю есть множество других проблем и более важных задач, чем покупать дорогих ногопинателей за государственные деньги.
+62
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riverman1980
Ответ Artur Smith
Я не понимаю, зачем саудиты скупают звезд. Надо пачками скупать средних игроков. В тех же Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 играет куча достойных игроков, у которых зп в районе 1 миллиона евро. Если каждому из них выдать по 5 миллионов, они побегут с радостью. Уровень лиги держит сотня крепких игроков, а не десяток звезд.
Потому что это имиджевый проект, а не футбольный.
+53
-3
+50
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QWertY
Если деньги есть, то почему бы и не приглашать? Я был бы рад, если в Россию приезжало бы столько звезд на постоянной основе.
+37
-18
+19
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9f99s5s6fr
Ответ Igor Pivovarov
МЛС коммерческая лига, результат добровольных транзакций всех участников. Лига СА - РПЛ здорового человека, на максималках. Разница лишь в том, что в СА нет денег налогоплательщиков, а есть деньги шейхов.
А чем деньги шейхов отличаются от денег налогоплательщиков?
+15
-1
+14
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VERBLYUD
Ответ noti22
Ещё до 2030-го фанаты МЛС будут негодовать переходами топов в Саудовский чемп
Мне кажется, даже когда Месси и Кришти будет по 70+ лет, некоторые 🤡 будут продолжать писать такой бред. Как связаны МЛС и чемп СА? Когда персофаны Кришти поймут, что противостояние между Месси и Кришти окончено?
+14
-1
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Домоседов
Ответ QWertY
Другие и важные проблемы/задачи нам же мешают решать покупка дорогих ногопинателей, ага
Давно на лечение детям смс-ками не собирали?
+15
-3
+12
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здравия желаю
Все ещё вторая китайская лига, господа диванные эксперты?
+16
-5
+11
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FilinMD
Ответ corazón blanco
Просто безумие. Бюджет у Минспорта, больше, чем у некоторых стран в мире.
Да, например, чем у Грузии с Арменией))
+13
-2
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Igor Pivovarov
Ответ noti22
Ещё до 2030-го фанаты МЛС будут негодовать переходами топов в Саудовский чемп
МЛС коммерческая лига, результат добровольных транзакций всех участников. Лига СА - РПЛ здорового человека, на максималках. Разница лишь в том, что в СА нет денег налогоплательщиков, а есть деньги шейхов.
+21
-10
+11
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leon01
Просто сюр. Отдайте ему все 19,7 ярда и персонального верблюда
+13
-2
+11
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Berbatov09
Ждем, как говорится, массового исхода топовых и нетоповых европейцев.
+9
-2
+7
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Иван Иванов
Ответ здравия желаю
Все ещё вторая китайская лига, господа диванные эксперты?
На 100%! У чемпионата Аравии тупо нет другого пути, как не стать второй китайской лигой. У них слишком много минусов, чтобы стать сильной лигой.
1. Слишком дикие законы страны, из-за чего иностранцы будут ехать к ним только за двойную зарплату минимум.
2. Отсутствие медийности, ЛЕ и ЛЧ.
3. Отсутствие сильных академий в стране, а без этого вся эта трата денег впустую, это как тупо сжигать деньги на костре.
4. В итоге всё это просто то же самое, что и топить печку 100 долларовыми купюрами.
В китайской лиге хоть какой-то смысл был. Китайцы просто так деньгами не разбрасываются. Им там правительство льготы предлагало бизнесменам, если бы они тратили бабки на футбол. У китайцев бешеная экономика и население в 1,3 лярда. Они бы все эти бабки заработали бы на другом, а у арабов что?! В Саудовской Аравии никогда не будут проводить Чемпионат Мира, потому что СА это самое сердце мусульманского мира, соответственно там самый радикальный ислам. Там не проведут ЧМ тупо из принципа. На что надеется их шейхи хз. Так что всё это пустое сжигание нефтяных денег. По сути то, что они делают это харам. Они не ценят деньги и они за это поплатятся в один момент в будущем. Однажды халява закончится и им будет кирдык.
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Домоседов
Ответ Artur Smith
Я не понимаю, зачем саудиты скупают звезд. Надо пачками скупать средних игроков. В тех же Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 играет куча достойных игроков, у которых зп в районе 1 миллиона евро. Если каждому из них выдать по 5 миллионов, они побегут с радостью. Уровень лиги держит сотня крепких игроков, а не десяток звезд.
И в чем смысл? Выйдут на уровень условного чемпионата Бельгии, ради этого деньги тратить? Ну а кроме, тогда не будет места в составе для местных, и ради этого надо тратить бюджет небольшой страны?
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Caerly
Это какое-то очень оригинальное Минспорта, всем бы такие)
+3
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avcgloronalduMU
их деньги, их недра, могут позволить
+3
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VERBLYUD
Ответ #SharkTeam
Эффект Роналду?
Не смеши
+2
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Alexander Tryapyshko
Ответ Artur Smith
Я не понимаю, зачем саудиты скупают звезд. Надо пачками скупать средних игроков. В тех же Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 играет куча достойных игроков, у которых зп в районе 1 миллиона евро. Если каждому из них выдать по 5 миллионов, они побегут с радостью. Уровень лиги держит сотня крепких игроков, а не десяток звезд.
для продвижения заявки ЧМ 2030
+2
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Beloded2007
Можно уже запускать Fantasy по чемпионату Саудовской Аравии
+2
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riverman1980
Ответ Igor Pivovarov
МЛС коммерческая лига, результат добровольных транзакций всех участников. Лига СА - РПЛ здорового человека, на максималках. Разница лишь в том, что в СА нет денег налогоплательщиков, а есть деньги шейхов.
А что в этом здорового?
+2
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Igor Pivovarov
Вот это госмешки, вот это настоящие госмешки!
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Nick Crosier
Чисто погулять на рынке.
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Ramiz Tamazanov
Ответ corazón blanco
Просто безумие. Бюджет у Минспорта, больше, чем у некоторых стран в мире.
не некоторых а большинства
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