Госдума одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах. Правительству рекомендовано ускорить внесение поправок
Государственная дума рекомендовала ускорить снятие запрета на продажу пива на стадионах.
На пленарном заседании во вторник, 25 июля, Госдума приняла проект постановления с рекомендациями депутатов правительству.
В частности, было рекомендовано ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива на стадионах.
Ранее депутат Дмитрий Свищев заявил, что вопрос о разрешении продажи пива во время матчей может быть рассмотрен в Госдуме осенью.
Президент РПЛ Алаев: «Чем быстрее вернем пиво на стадионы, тем лучше – это инструмент работы с аудиторией. Все клубы «за», негатива не видим»
Тем более наверняка будет пойло типа Бада за 300-400р.