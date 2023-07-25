Госдума одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах. Правительству рекомендовано ускорить внесение поправок

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Государственная дума рекомендовала ускорить снятие запрета на продажу пива на стадионах.

На пленарном заседании во вторник, 25 июля, Госдума приняла проект постановления с рекомендациями депутатов правительству.

В частности, было рекомендовано ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива на стадионах.

Ранее депутат Дмитрий Свищев заявил, что вопрос о разрешении продажи пива во время матчей может быть рассмотрен в Госдуме осенью.

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114 комментариев

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Футмастер
Это ж как они не хотят отменять файуйди, что аж пиво разрешают для привлечения болельщиков
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
сейчас грудной ребёнок напьётся и пырнет кого то, об этом не подумали?
+113
-4
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Мудринич
Сами пейте
+70
-5
+65
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Андрей Фоминых
500р за 0,5. Пейте не облейтесь.
+58
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Михаил Иванов
Моча за 300 рублей.
+36
-5
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Месси из Сибири
Ответ Футмастер
Это ж как они не хотят отменять файуйди, что аж пиво разрешают для привлечения болельщиков
Кажется, это единственное объяснение этого парадокса в стремительно исламизирующемся государстве
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Beloded2007
"Лица призывного возраста выйти со стадиона не смогут", - говорится в документе.
+22
-5
+17
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Oleg Nikolaev
Ну наконец-то попьем помойного гёссера 0.43 за 300 рублей, дождались слава богу
+20
-3
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OldRedWhite
Ответ Футмастер
Это ж как они не хотят отменять файуйди, что аж пиво разрешают для привлечения болельщиков
Главное, чтобы в винных отделах не ввели ID !
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Andrew Chepaylo
Ответ Сергей Стес
и будем пить) смотреть вживую футбол и наслаждаться пенным напитком в жаркую погоду на трибунах.
Ты забыл дописать: "в безопасности с fan id" 🤤
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Ярик01
А мистер сидр будут продавать?
+20
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falkao2013
Я и дома или в баре футбол посмотрю с нормальным пивом и без вашего собачьего паспорта.
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psycho
Ответ Михаил Иванов
Моча за 300 рублей.
пей, пока тёплая
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Mixos Demid
Ну хоть училки питерские пивка попьют…
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Shock In
Не понимаю как наличие пива на стадионе увеличит хромающую безопасность на трибунах. Наверное ещё один документ введут, BeerID
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Frank Mir
Ответ oddnoise
Интересно будет посмотреть на прирост посещаемости
Открою секрет, прироста не будет так как дешевле купить пиво вне стадиона и запрета там нет))).
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fussballer
Ответ Egor Aleksandrovich
причем, не условного Айингера, а Бада)))
И с переполненными туалетами
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WilliamsSmile
Ответ Михаил Иванов
Моча за 300 рублей.
И это было 5 лет назад на ЧМ... Представь, сколько сейчас эта моча стоить будет
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ДИОНИС
Ну надо же, какой очень важный Закон будет принимать Госдума осенью! Ведь, кроме запрета на продажу пива на стадионах, других проблем нет!
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fussballer
Ответ ДИОНИС
Ну надо же, какой очень важный Закон будет принимать Госдума осенью! Ведь, кроме запрета на продажу пива на стадионах, других проблем нет!
Даже Дионис возмущён!)
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Egor Aleksandrovich
Ответ Андрей Фоминых
500р за 0,5. Пейте не облейтесь.
причем, не условного Айингера, а Бада)))
+8
-3
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Tiestorzn17
Ну вот и пейте его там сидите, в 8 человек.
Тем более наверняка будет пойло типа Бада за 300-400р.
+3
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Жлобиньо
Ну теперь-то заживём. Эт мы почему раньше слабые были - потому что меньше бухали, как хорошо, что проблема решена.
+4
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Deceba1
не удивлюсь если пиво будут только на матчах с фан айди продавать
+2
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Melnikov1968
Крафтовое будет?
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