Государственная дума рекомендовала ускорить снятие запрета на продажу пива на стадионах.

На пленарном заседании во вторник, 25 июля, Госдума приняла проект постановления с рекомендациями депутатов правительству.

В частности, было рекомендовано ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива на стадионах.

Ранее депутат Дмитрий Свищев заявил, что вопрос о разрешении продажи пива во время матчей может быть рассмотрен в Госдуме осенью.

Президент РПЛ Алаев: «Чем быстрее вернем пиво на стадионы, тем лучше – это инструмент работы с аудиторией. Все клубы «за», негатива не видим»