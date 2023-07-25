Fan ID могут ввести на матчах Пути РПЛ Кубка России. МВД выступило с инициативой («Мутко против»)
Fan ID могут ввести и на матчах Фонбет Кубка России.
Как утверждает телеграм-канал «Мутко против», МВД России выступило с инициативой расширить действие паспорта болельщика и ввести его на матчах Пути РПЛ Кубка. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения.
Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.
С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Затем действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.
На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется.
Ну и да, ждем какую-нибудь дешевую провокацию с космонавтами на одном из матчей кубка в ближайшее время. Железно.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать.
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Ничего, ребят, это ничего не значит, просто 5 минут потратить.
Ах, ну да)
Так вот ребятки: Вас там, как и тех, кто хочет просто ходить на центральные трибуны, не оформляя электронных ошейников себе, своим близким, друзьям, вас всех (меня в том числе) власти там не ждут! Вы там просто так не нужны! Они будут всеми силами, под красивой обёрткой, защищать своё детище, которое им не только упростило работу, но и в прямом смысле их кормит на распильной теме по внедрению этой дряни на всех стадионах, ведь участвующие в этом «нужнейшем» деле комерсы должны не забывать своих старательных лоббистов!
у нас даже в лиге звёзд нету они должны наоборот открывать двери для фанатов , а они закрывают .
Боже было бы что ещё закрывать лига еле еле живёт .