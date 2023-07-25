Fan ID могут ввести на матчах Пути РПЛ Кубка России. МВД выступило с инициативой («Мутко против»)

Fan ID могут ввести и на матчах Фонбет Кубка России.

Как утверждает телеграм-канал «Мутко против», МВД России выступило с инициативой расширить действие паспорта болельщика и ввести его на матчах Пути РПЛ Кубка. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.

С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Затем действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.

На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется.