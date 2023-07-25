Fan ID могут ввести на матчах Пути РПЛ Кубка России. МВД выступило с инициативой («Мутко против»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва стадионы Fan ID Футбол

Fan ID могут ввести и на матчах Фонбет Кубка России.

Как утверждает телеграм-канал «Мутко против», МВД России выступило с инициативой расширить действие паспорта болельщика и ввести его на матчах Пути РПЛ Кубка. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID в декабре 2021-го. В силу он вступил 1 июня 2022-го.

С лета 2022-го оформление Fan ID требовалось для похода на матчи Мир РПЛ в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Затем действие закона распространили на все остальные стадионы команд РПЛ.

На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется.

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82 комментария

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JAV-URARTU-ARARAT
Видимо картина полных стадионов на играх Кубка не дает покоя , нужно уравнять так сказать !
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Максим Широков
Ну, нет зрителей на матчах РПЛ, не станет и на матчах Кубка)) Красавцы, чего, давайте, больше кринжа, клоуны.

Ну и да, ждем какую-нибудь дешевую провокацию с космонавтами на одном из матчей кубка в ближайшее время. Железно.
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Theodor Herzl
Увидели, что некоторые «принципиальные» начали потихоньку возвращаться на стадионы, и продолжают распространять свой уродский закон. Народец все стерпит
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Dmitry Arsentyev
Сейчас какую-нибудь провокацию устроят на ближайших матчах кубка и все схвачено 🤗
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Кирилл
МВД видимо не нравится что на матчах Кубка России приходится работать, в отличие от матчей РПЛ...
+22
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АланСмити
Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать.
----
Ничего, ребят, это ничего не значит, просто 5 минут потратить.
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L1berty
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Зачем вы ассоциируете геев с этими?
+12
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Dizzod
МВД не должен забывать про медиа-футбол и фигурное катание
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Russ Ivan
Пара-тройка генералов МВД решили пойти на повышение, тут всё понятно...
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Pasha0403
к чему бы не прикоснулись, все превращают в Г
+10
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Ivan Balashov
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Не нужно путать геев с сами-знаете-кем.
+11
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Заборостроитель
Трибуны за воротами превращаются в элегантные танцполы😅
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Max Silitsky
скоро без фануйди по телевизору смотреть запретят;)
+7
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Гойда
я считаю пора вводить мент id с целью снижения преступлений оборотнями в погонах
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Melnikov1968
Давно пора. А то что-то много народу стало на футбол ходить😊😊😊
+5
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a2wai
Может МВД тогда не будет ставить полицейских на матчах, раз Фан Айди вводят?

Ах, ну да)
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Alex Chernov
Предлагаю РПЛ тогда отменить это действо.. Итак все это смотрелось малость бестолково, а теперь и подавно. 🙃
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Zlodimir
Это собственно ответ фанатским объединениям, решившим (может даже частично) ходить на матчи, где фануйди для прохода не нужен!
Так вот ребятки: Вас там, как и тех, кто хочет просто ходить на центральные трибуны, не оформляя электронных ошейников себе, своим близким, друзьям, вас всех (меня в том числе) власти там не ждут! Вы там просто так не нужны! Они будут всеми силами, под красивой обёрткой, защищать своё детище, которое им не только упростило работу, но и в прямом смысле их кормит на распильной теме по внедрению этой дряни на всех стадионах, ведь участвующие в этом «нужнейшем» деле комерсы должны не забывать своих старательных лоббистов!
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Батяня Вомбат
А свои ФИО м у сoра скрывают.
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Мой Спартак
Ответ Кирилл
МВД видимо не нравится что на матчах Кубка России приходится работать, в отличие от матчей РПЛ...
Им может и нравится, только некогда. Нужно же марши ваххабитов охранять. 🫢😩
+5
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Черный Дворник
Недолго Кубок пожил....R.I.P.
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maks44
Ответ JAV-URARTU-ARARAT
Видимо картина полных стадионов на играх Кубка не дает покоя , нужно уравнять так сказать !
Ну так фан-айди для того и придумали, чтобы снизить посещаемость в наше непростое время, чтобы не собирались большие массы и чего-нибудь нехорошее для власти не скандировали. Соответственно, нужно сделать все им на зло, оформить всем фан-айди, забить стадионы под завязку, и прокричать им чего-нибудь неприятное.
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Picachu
ля кому они назло делают я не понимаю . у нас чемпионат не топовый сейчас даже еврокубков нету мы людогорцу 5 мячей пропускаем .кому и что они хотят сделать то ли на зло или ещё как нибудь .
у нас даже в лиге звёзд нету они должны наоборот открывать двери для фанатов , а они закрывают .
Боже было бы что ещё закрывать лига еле еле живёт .
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ARIGAMI ARIGAMI
Позорище
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Марко Яйкодрочич
И правильно, хватит им холопам лазейки оставлять. Сейчас кубок, потом ФНЛ, потом в детский сад на утренник по паспорту
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