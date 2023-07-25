Вальверде не дисквалифицируют за удар в лицо Баэне из-за несоответствия показаний игрока «Вильярреала» записям с камер

Хавбека «Реала» Феде Вальверде не накажут за инцидент с Алексом Баэной из «Вильярреала».

Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги сообщалось, что Вальверде дождался на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.

Следственный суд Мадрида отклонил иск Баэны, поскольку судья не посчитал предоставленные футболистом аргументы доказанными. Несмотря на это, Вальверде грозила дисквалификация на 5 матчей.

Комитет по спортивным соревнованиям RFEF проанализировал представленные доказательства и решил не наказывать игрока «Реала». Это связано с серьезным несоответствием показаний Баэны и записей с камер стадиона «Сантьяго Бернабеу», которые полиции предоставил «Реал».

Таким образом, сможет сыграть в стартовых матчах Ла Лиги.