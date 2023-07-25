Вальверде не дисквалифицируют за удар в лицо Баэне из-за несоответствия показаний игрока «Вильярреала» записям с камер

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига дисквалификации Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Хавбека «Реала» Феде Вальверде не накажут за инцидент с Алексом Баэной из «Вильярреала».

Напомним, после матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:3) в 28-м туре прошлого сезона Ла Лиги сообщалось, что Вальверде дождался Баэну на парковке и ударил его в лицо. Сообщалось, что во время игры футболист «Вильярреала» шутил над тем, что Вальверде и его жена могли потерять ребенка. После этого Баэна обратился в полицию.

Следственный суд Мадрида отклонил иск Баэны, поскольку судья не посчитал предоставленные футболистом аргументы доказанными. Несмотря на это, Вальверде грозила дисквалификация на 5 матчей.

Комитет по спортивным соревнованиям RFEF проанализировал представленные доказательства и решил не наказывать игрока «Реала». Это связано с серьезным несоответствием показаний Баэны и записей с камер стадиона «Сантьяго Бернабеу», которые полиции предоставил «Реал».

Таким образом, Вальверде сможет сыграть в стартовых матчах Ла Лиги.

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18 комментариев

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kokomelon
Burel уже готовится подать апелляцию
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Bazilic
И правильно, вместо этого лучше дисквалифицировать Левандовского на 10 матчей за то, что он слишком часто моргает
+13
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Bazilic
Кабинет во всей красе
+8
-6
+2
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a2wai
Ничего удивительного. Баэна зря только шутил.
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Станислав Л
то есть, на камерах вальверде не бил в лицо - что там реал предоставил тогда?
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Musa Bark
Спортс, какого фига вы пишите «за удар в лицо»?? Это не было доказано, из-за чего собственно и наказания на будет
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tumas
Вальверде не дисквалифицируют за удар в лицо - которого не было
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VictorVallecano
То есть записи с камер полностью опровергают слова баэны. А значит, стоит подать иск о порче деловой репутации Вальверде в частности и Реала в целом. Представляю, как этот врун в кусты убежит? прямо как местные куле :D
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Topson_77
Кто-то может поверить в то, что на парковке СБ есть слепые зоны, где не достают камеры?
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войд
Ответ Bazilic
И правильно, вместо этого лучше дисквалифицировать Левандовского на 10 матчей за то, что он слишком часто моргает
Не знаю на счёт поляка,но бчГ за взятки боссу судей нужно обязательно слить в сегунду)
+5
-5
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chiscuid
Ответ войд
Не знаю на счёт поляка,но бчГ за взятки боссу судей нужно обязательно слить в сегунду)
а что делать с Мадридом за «титулы» в ЛЧ?
+2
-2
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Artur Pokachevski
Ответ chiscuid
а что делать с Мадридом за «титулы» в ЛЧ?
про матч с Челси, ты конечно же не вспомнишь..)))
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-1
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Игорь Новиков
Ответ chiscuid
а что делать с Мадридом за «титулы» в ЛЧ?
А там доказано, что Реал платил судьям?
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