«Зенит» продает Малкома за 60 млн евро саудовцам, «Спартак» ярко побеждает и обижается на «Матч ТВ», Захарян интересен «Лацио», Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии и другие новости

1. «Спартак» в сверхъярком матче одержал волевую победу над «Оренбургом» благодаря голам Хлусевича на 76-й и 91-й – 3:2. Бонгонда отдал голевой пас в дебютном матче за москвичей. Красно-белые стали единственным клубом из Москвы, выигравшим в 1-м туре Мир РПЛ.

«Ростов» обыграл «Факел», пропустив на 17-й минуте – 2:1. Перед матчем стало известно, что ФИФА запретила клубу регистрировать новичков из-за долга за Альмквиста. «Сочи» обыграл «Балтику» (2:0) благодаря голам Крамарича и Дркушича.

2. «Зенит» провернул грандиозный трансфер: Малком уезжает в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро! Это рекорд для РПЛ, а также самая дорогая покупка в истории саудовской лиги. Пока что этот переход в топ-10 самых дорогих трансферов лета.

Вчера у петербуржцев был и трансфер на вход: клуб купил защитника Страхиню Эраковича у «Црвены Звезды», к подписанию которого был близок «Спартак». А еще до сих пор непонятна ситуация с Венделом – похоже, он вновь передумал возвращаться. Правда, агент уверяет, что бразилец просто решает личные проблемы.

3. Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Венгрии, Норрис – 2-й, Перес – 3-й. Макс одержал семь побед подряд – это вторая серия в истории «Формулы-1» после рекорда Феттеля. «Ред Булл» же побил рекорд, выиграв 12 Гран-при подряд. А еще Норрис случайно разбил трофей Ферстаппена, открывая шампанское.

4. Намечается еще один большой трансфер из РПЛ: Захарян может перейти в «Лацио» из «Динамо». За Арсена могут заплатить 11 млн евро и 2-3 млн в виде бонусов, а завершить сделку планируется на следующей неделе. Правда, в дело еще может вмешаться «Севилья».

5. «Спартак» лишил журналистов сайта «Матч ТВ» доступа к микст-зоне из-за шутки в телеграме об аватарках болельщиков клуба на сезон. Креативный директор «Матч ТВ» извинился за пост.

6. Золотая медаль фигуриста Зайцева с Олимпиады-1980 продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов. Олимпийский чемпион объяснил, что не имеет отношения к продаже: «После развода все медали остались у родителей Родниной. Понятия не имею, кто их продал».

7. 23 июля на ЧМ-2023 по водным видам спорта было разыграно 5 комплектов наград в плавании. Титмус и женская сборная Австралии победили с мировыми рекордами, а француз Леон Маршан установил мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием и побил результат Майкла Фелпса, установленный на Олимпиаде-2008. Это был последний личный рекорд американца.

8. «Пари НН» обратится в ЭСК из-за удаления в матче с «Зенитом». Сергей Юран намекает на двойные стандарты судейства в РПЛ.

9. Другие трансферные новости. ЦСКА хочет арендовать Сутормина с правом выкупа, но «Зенит» просит 5,5 млн евро. Сазонов может перейти в «Лион» за 3-4 млн евро, защитник «Динамо» согласился на трансфер. «ПСЖ» хочет минимум 150 млн евро за Мбаппе. У «Реала» все готово для трансфера Килиана, его готовы подписать на первой неделе августа. Ради Лукаку «Юве» готов продать Влаховича, Кьезу, Кина и Милика, контракт на 3 года согласован. В тоже время «Аль-Хилаль» предложил «Челси» 50 млн евро за Ромелу и столько же в год самому форварду. «Бавария» готова дать Кейну контракт до 2028-го на 20+ млн евро в год до уплаты налогов. «МЮ» надеется купить Хейлунда за 60-65 млн евро, «Аталанта» понимает, что не получит 100 млн.

10. Датский гонщик Йонас Вингегор победил в общем зачете «Тур де Франс».

11. Арбитраж присудил вратарю Илье Самсонову контракт на год и 3,55 млн долларов. «Торонто» предлагал 2,4 млн.

12. Семак и игроки «Зенита» призвали активных фанатов посетить игру Кубка с «Ахматом», несмотря на сцену на Вираже: «Мы вас ждем и любим. Приходите на любую трибуну».

Цитаты дня.

«Не хотим иметь дело с русскими». Директор «Сассуоло» о срыве трансфера Рожерио в «Спартак» за 8 млн евро

Мамиашвили о словах Исинбаевой: «Она просто сказала неаккуратно. Я полковник, но за танком не бегал, языков не брал. Какой из меня боевой офицер?»

Карпин о запрете «Ростову» заявлять новичков: «Все коту под хвост. Планы похерились»

Татьяна Навка: «Обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику»

Александр Мостовой: «Я даже и не знал этого Ярошика. Что Личка, что он – какая разница? А «Спартак» с таким составом и бюджетом обязан быть в тройке РПЛ»