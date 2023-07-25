Александра Зубкова выдвинули в депутаты заксобрания Иркутской области. В 2017-м его лишили двух медалей Сочи-2014

Александр Зубков выдвинут в депутаты заксобрания Иркутской области.

Зубков вошел в общеобластную часть списка партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» на выборах в Законодательное собрание Иркутской области. Заверенный список опубликован на сайте избирательной комиссии региона.

«Зубков Александр Юрьевич, дата рождения – 10 августа 1974 года, член социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», – говорится в документе.

Зубков – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по бобслею. Он завоевал два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи в четвертках и в двойках, но позже был дисквалифицирован и лишен наград.

Его дисквалификация закончилась 18 декабря 2020 года. В 2018 году Мосгорсуд признал бывшего спортсмена невиновным и разрешил ему сохранить титулы и льготы. Таким образом, Зубков стал первым в истории олимпийским чемпионом только на территории России.

Допинг-падение Зубкова: сидел рядом с Путиным на закрытии Игр-2014, теперь его фамилию стирают из названия родной спортшколы