Александра Зубкова выдвинули в депутаты заксобрания Иркутской области. В 2017-м его лишили двух медалей Сочи-2014

Теги Александр Зубков Политика Бобслей/сани/скелетон

Александр Зубков выдвинут в депутаты заксобрания Иркутской области.

Зубков вошел в общеобластную часть списка партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» на выборах в Законодательное собрание Иркутской области. Заверенный список опубликован на сайте избирательной комиссии региона.

«Зубков Александр Юрьевич, дата рождения – 10 августа 1974 года, член социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», – говорится в документе.

Зубков – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по бобслею. Он завоевал два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи в четвертках и в двойках, но позже был дисквалифицирован и лишен наград. 

Его дисквалификация закончилась 18 декабря 2020 года. В 2018 году Мосгорсуд признал бывшего спортсмена невиновным и разрешил ему сохранить титулы и льготы. Таким образом, Зубков стал первым в истории олимпийским чемпионом только на территории России.

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20 комментариев

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Ебздрогыч
Патриот - за правду - допингист. Это прекрасное комбо!
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Костя Кот
то что нужно, депутат-обманщик. классика
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Пьяный Ёж
Где-то, возможно здесь, читал материал об этом персонаже, в котором говорилось, что он очень гнилой и скользкий человек со слов его близкого окружения. Плюс допингист, плюс подлиза. Короче идеальный кандидат и наш будущий министр спорта как минимум
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Roger Taylor from Queen
Допингистам у нас почёт, все двери открыты. Хотя, какой вменяемый человек будет доверять мошенникам вроде зубкова?
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Sanan1908
Мосгорсуд признал невиновным 🤣🤣 самый честный суд в мире))
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Idacius
Если не станет депутатом, то Мосгорсуд его признает им.
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Александр Скворцов
Депутат-допингист
Управляем и речист!
Власти это очень надо-
Огорчить агентство ВАДА!
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учись упорно
Сразу понятно-человек достойный
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undermail@mail.ru
Можете меня заминусовать, но порочная практика: спортсмен -> депутат. Есть прекрасные в прошлом спорцмены (не допенгисты) их задача быть тренерами, воспитывать молодежь, но точно не заниматься законотворчеством.
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Abdul Suleymanov
не лишили, а обменяли на мандат
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Ole Gunor
Может я немного ошибаюсь, но публичная реабилитация Луиса Арсмтронга не произошла до тех пор, пока он во всем не признался широкой публике. Большой спорт, допинг, все все понимают, тем более если был пойман практически за руку. Здесь же гробовое молчание ну и как обычно теории заговоров.
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Melnikov1968
Можно себе представить как он будет решать законодательные вопросы.
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Антон
Неугомонный
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brig_Mercury
надо больше таких компетентных специалистов, как спортсмены, только так в светлое будущее
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Заборостроитель
Спойлер?
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Харламов Никита
первая инициатива :
ОТМЕНИТЬ ВАДу 🤪🤪🤪
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endrioo
Лишили двух медалей ОИ!?, получи мандат в Иркутске.
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Simon Petrikov
"я вообще боюсь Иркутскую область"
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