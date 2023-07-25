Жулин о взятках судьям: «Такое существует. Если другие поощряют судей, а я не буду поощрять – я заведомо себя ставлю в проигрышное положение»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин судьи деньги Фигурное катание

Александр Жулин рассказал о поощрении судей в фигурном катании.

«Существуют методы поощрения судей во всем мире, конечно же. Опять же – это недоказуемо, но оно существует.

Потому что и российские судьи, и страны соцлагеря бывшие, страны СНГ – они не жируют. И если сделать им неплохое предложение, особенно если твоя пара, ну или одиночник или кто-то еще, хорошо при этом катаются, то, думаю, такие варианты исключать нельзя.

Нормально ли это? Ну если другие поощряют, а я не буду поощрять – я заведомо себя ставлю в проигрышное положение.

Но я не говорил, что я это делаю. Я говорю, что это... Гипотетический пример. Просто у того, кто поощряет, у него выигрышное положение. Я рассуждаю просто. Вы же умный человек», – рассказал Жулин в интервью Александру Добровинскому.

29 комментариев

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Defender64
Спалил контору
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Бузина
Во рубит правду-матку :) выпил?
+11
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OxyK
"Если у тебя есть фонтан, заткни его: дай отдохнуть и фонтану" (с - Козьма Прутков).
И от себя добавлю: ой дураааак...
+9
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Светлана Менова
А мы ещё на Сотникову грешили)) вон, у кого язык, как помело!
+8
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Адриана
Ну и к чему Жулин это сказал, а главное - зачем?
+9
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a71
Ответ alexnew
Не потому ли на Тутберидзе так взъелись все, что она нарушила эту традицию и стала без взяток судьям выигрывать? :)
Только ужинами кормит судей. Экономит.
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alex_yan
Завтра скажет, что его не так поняли.
+5
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Девушка Безимени
точно, пьет
+3
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Vendetta4111323
Вероятно, это не Степанова не едет, это просто Жулин за Кацалапова «занёс».
Сейчас Букины к Жулину перешли, и сразу все переобуются.

Какие же они там все непроходимо тупые, чесслово
Сначала Сотникова с допингом, теперь Жулин со взятками
+3
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Е...С
Ответ alexnew
Не потому ли на Тутберидзе так взъелись все, что она нарушила эту традицию и стала без взяток судьям выигрывать? :)
Тутберидзе умеет это делать намнооооого лучше других.
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Вячеслав Пустохин
Сколько он выпил?
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Pentrak
Какой честный человек
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Anna
Аделина, прости нас всех, ты не первая в этом списке
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Jessi
Ой, что творится… Жулин сначала сдал себя, а потом начал отмазываться, но неубедительно)
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Е...С
Ответ a71
Только ужинами кормит судей. Экономит.
Она на ужинах конверты еще дарит.
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Lordk
Ого. Тренер по фигурному катанию прямо говорит про взятки судьям.
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Ang Feo
Ого! И зачем он это все вывалил?
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Ебздрогыч
Быть яростным патриотом и нормально относиться к взяткам, потому что судьи мало получают - мне кажется, эти вещи как-то связаны
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Olga.t
Можно ли считать слова Жулина о даче взятки судьям явкой с повинной?
Как это рассматривает СКР?
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Syndycate
Так это ни для кого не секрет, свежий пример Щербакова - Трусова на ОИ
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Melnikov1968
Хороший повод для подкупа судей в лёгкой атлетике и плавании.
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Oleg Olegov
Я сам не поощрял, просто ребята рядом стояли поощряли
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Лека-Лека
Шикарно. Все дают, все об этом знают. А Жулин - белый и пушистый с чистыми ручками.
НЕ ВЕРЮ.
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LSp
Вот бы в ису оценили такую искренность😌😌😌
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papadok
Если взять эту историю, добавить рассказ Трусовой о дружбе и соусировать, например, Дэвис-Смолкинской темой перехода, получится масштабная панорама фигурного катания в целом.
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