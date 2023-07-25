Валентина Матвиенко: «Если будет окончательно принято решение о недопуске россиян к Играм, можно хоронить олимпийское движение»

Теги Валентина Матвиенко Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Валентина Матвиенко заявила, что политизация спорта разрушит олимпийское движение.

«Сейчас такой наступил судный час – если будет окончательно принято решение о недопуске (россиян к Играм), можно хоронить олимпийское движение, потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно», – заявила спикер Совета Федерации на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

«США и коллективный Запад не только давят на все государства, требуя исполнения их воли, но они давят на все международные институты, и, уж казалось бы, такая сфера, как спорт, она не может быть политизирована, это грубейшее нарушение принципов олимпизма, когда какие-то страны кто-то пытается отстранить от участия в олимпийском движении, это путь к разрушению олимпийского движения», – цитирует Матвиенко «Р-Спорт». 

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87 комментариев

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Денис Мартин
Откуда такое ЧСВ? Весь мир сможет прожить без одной страны, никто не погибнет. Даже, если вдруг сбудутся влажные фантазии ватников, и США изчесзнет с лица земли, доллар рухнет, вся страна рухнет, экономика почти всех стран так-же очень серьезно просядет, даже в этом варианте, все равно мир восстановится и проживет без США вполне нормально.

А уж без России тем более.

Вот из-за этих ЧСВ фанатзеров мы и сидим в луже, надо трезво оценивать свои возможности, и возможности своих соперников, а не бежать с голой жопой в надежде, что пронесет.

Не пронесло.
+107
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+97
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Бедякович
"И славно погулять на поминках. За госсчет, разумеется" - добавила депутатка)
+75
-5
+70
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скорпыч
Госпожа матвиенко, Олимпийское движение вам не принадлежит. И не вам распоряжаться его судьбой.
+54
-7
+47
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Domian
Ответ Денис Мартин
Откуда такое ЧСВ? Весь мир сможет прожить без одной страны, никто не погибнет. Даже, если вдруг сбудутся влажные фантазии ватников, и США изчесзнет с лица земли, доллар рухнет, вся страна рухнет, экономика почти всех стран так-же очень серьезно просядет, даже в этом варианте, все равно мир восстановится и проживет без США вполне нормально. А уж без России тем более. Вот из-за этих ЧСВ фанатзеров мы и сидим в луже, надо трезво оценивать свои возможности, и возможности своих соперников, а не бежать с голой жопой в надежде, что пронесет. Не пронесло.
Они все трезво оценивают, поэтому у них счета и недвижимость а так же гражданства стран НАТО.
Эту повестку они исполняют для глубинных россиян, которых к сожалению много. Самые патриотичные жизни уже сложили за дворцы и яхты вот таких как Матвиенко.
+48
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Beloded2007
"Если будет окончательно принято решение о недопуске россиян к Играм, можно повысить пенсионный возраст", - добавила Матвиенко.
+40
-1
+39
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Scotty 2 Hotty
«Спасибо деду за победу»
+27
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+21
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Igor Pivovarov
Ответ Beloded2007
"Если будет окончательно принято решение о недопуске россиян к Играм, можно повысить пенсионный возраст", - добавила Матвиенко.
А призывной - снизить!
+22
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Peter Varfolomeyev
Смешно слушать. Прекрасно будут они жить и без нас. Мы очень переоцениваем нашу значимость.
+22
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MatrosBabay
Интересно, доживу ли я до того момента, когда судный час настанет для таких как Матвиенко?)
+22
-1
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Профессор из Кобхэма
Я думаю борьбу с Западом стоит начать с мерседесов, сумочек Шанель и платьев Дольче Габбана.
И перейти на китайские или африканские бренды, братские, так сказать.
+20
-1
+19
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АГОШКИН Алексей
Чемпионаты мира по футболу и хоккею проводить не будут,лч отменят,хотя стоп это все замечательно проводится и без нас!!;
+19
-1
+18
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Kapitan Klos
Ух, как перекосило ее, аж через монитор слюной брызжет. Все по классику: "Нравится? Не нраааа-авится? Терпи, моя "красавица"!
+14
-1
+13
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Olga.t
"И уж такая сфера как спорт не может быть политизирована" (Матвиенко).
Странно, Валентина Ивановна, а вот г-н вице-премьер Чернышенко заявил, что спорт это "неотъемлемая часть государственной политики".
Надо быть совсем глухим и слепым, чтобы не видеть как государство использует спортсменов в политических целях.
А мировой спорт без наших не умрёт, даже не надейтесь.
+13
-2
+11
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Igor Pivovarov
Ахахаха.
Только после Совета Безопасности РФ, Матвиенко. Только после.
+12
-2
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янетыитынея
Ответ T_O_P
Я вот эту фразу "режиму осталось недолго" слышу уже лет 15 минимум) Только вот режим за эти 15 лет очень сильно окреп, а вот т.н. "оппозиция" в России исчезла вовсе, причем не столько стараниями режима, сколько своими собственными действиями - полностью дискредитировала себя и опозорила перед гражданами России своим лицемерием и лизоблюдством перед западом
Дата регистрации 24 июля
+11
-1
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Domian
У нее сынок то на ворованные у россиян, где живет?)
Разве не в стране НАТО Италии?)
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Domian
Ответ MatrosBabay
Интересно, доживу ли я до того момента, когда судный час настанет для таких как Матвиенко?)
Режиму недолго осталось, поэтому вероятно увидим суд над ними, хотя не исключено что воры калибра Матвиенко осядут где нибудь в ЮА и будут прекрасно жить на ворованные миллиарды.
+11
-2
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Лека-Лека
Олимпийское движение без нас не умрет.
А вот российскому спорту хреновато придется.
+11
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ретроградный меркурий
Ответ Beloded2007
"Если будет окончательно принято решение о недопуске россиян к Играм, можно повысить пенсионный возраст", - добавила Матвиенко.
"А пока начнём с призывного"
+10
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centavr1
гражданка матвиенко, без вас и вам подобных не только олимпийское движение прекрасно проживет, но и мы, россияне.
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Olga.t
А "приползут на коленях" уже не ждём?
А "зима будет долгой, Европа замёрзнет " и прочие прогнозы уже не актуальны?
Похороны Олимпийского движения последняя надежда, видимо.
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Святослав Лис
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сначала заварили кашу, а потом рьІдают, а нас то за что.
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Pema
В 80г ряд стран не приехали на ОИ. Через 4года СССР и др страны бойкотировали ОИ. А олимпийское движение продолжило жить.
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АГОШКИН Алексей
Ответ Профессор из Кобхэма
Я думаю борьбу с Западом стоит начать с мерседесов, сумочек Шанель и платьев Дольче Габбана. И перейти на китайские или африканские бренды, братские, так сказать.
Ракушки на верёвках и юбки из листьев??
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Andrewxyz
140 млн из 8 млрд. Да, хана олимпийскому движению)
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