Валентина Матвиенко: «Если будет окончательно принято решение о недопуске россиян к Играм, можно хоронить олимпийское движение»

Валентина Матвиенко заявила, что политизация спорта разрушит олимпийское движение.

«Сейчас такой наступил судный час – если будет окончательно принято решение о недопуске (россиян к Играм), можно хоронить олимпийское движение, потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно», – заявила спикер Совета Федерации на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

«США и коллективный Запад не только давят на все государства, требуя исполнения их воли, но они давят на все международные институты, и, уж казалось бы, такая сфера, как спорт, она не может быть политизирована, это грубейшее нарушение принципов олимпизма, когда какие-то страны кто-то пытается отстранить от участия в олимпийском движении, это путь к разрушению олимпийского движения», – цитирует Матвиенко «Р-Спорт».