Валентина Матвиенко: «Если будет окончательно принято решение о недопуске россиян к Играм, можно хоронить олимпийское движение»
Валентина Матвиенко заявила, что политизация спорта разрушит олимпийское движение.
«Сейчас такой наступил судный час – если будет окончательно принято решение о недопуске (россиян к Играм), можно хоронить олимпийское движение, потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно», – заявила спикер Совета Федерации на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
«США и коллективный Запад не только давят на все государства, требуя исполнения их воли, но они давят на все международные институты, и, уж казалось бы, такая сфера, как спорт, она не может быть политизирована, это грубейшее нарушение принципов олимпизма, когда какие-то страны кто-то пытается отстранить от участия в олимпийском движении, это путь к разрушению олимпийского движения», – цитирует Матвиенко «Р-Спорт».
А уж без России тем более.
Вот из-за этих ЧСВ фанатзеров мы и сидим в луже, надо трезво оценивать свои возможности, и возможности своих соперников, а не бежать с голой жопой в надежде, что пронесет.
Не пронесло.
Эту повестку они исполняют для глубинных россиян, которых к сожалению много. Самые патриотичные жизни уже сложили за дворцы и яхты вот таких как Матвиенко.
И перейти на китайские или африканские бренды, братские, так сказать.
Странно, Валентина Ивановна, а вот г-н вице-премьер Чернышенко заявил, что спорт это "неотъемлемая часть государственной политики".
Надо быть совсем глухим и слепым, чтобы не видеть как государство использует спортсменов в политических целях.
А мировой спорт без наших не умрёт, даже не надейтесь.
Только после Совета Безопасности РФ, Матвиенко. Только после.
Разве не в стране НАТО Италии?)
А вот российскому спорту хреновато придется.
А "зима будет долгой, Европа замёрзнет " и прочие прогнозы уже не актуальны?
Похороны Олимпийского движения последняя надежда, видимо.