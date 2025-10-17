«Барселона» и Spotify продлили сотрудничество до 2030 года. Права на нейминг «Камп Ноу» сохранятся до 2034-го

«Барселона» продлила сотрудничество со Spotify.

Каталонский клуб и музыкальный стриминговый сервис согласовали новое спонсорское соглашение, рассчитанное до 2030 года.

Стороны сотрудничают с 2022 года. Партнерство охватывает размещение логотипа Spotify на футболках основной мужской и женской команд, а также на тренировочной форме.

Компания приобретет права на название стадиона «Камп Ноу » до 2034 года.