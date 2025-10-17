  • Спортс
  • Талалаев о Радимове: «Была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его делать не стал. Не задевают слова людей, которые больше говорят, чем делают»
36

Талалаев о Радимове: «Была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его делать не стал. Не задевают слова людей, которые больше говорят, чем делают»

Андрей Талалаев высказал отношение к Владиславу Радимову.

На данный момент «Балтика» под руководством Талалаева находится на пятом месте в таблице Мир РПЛ.

– Вы говорите, что можете оценивать слова людей только по поступкам. Но как тогда прокомментируете слова Радимова, который прогнозирует, что к концу чемпионата «Балтика» будет на 9-16 местах?

– У Радимова была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его не стал делать. Поэтому сейчас к его словам я спокойно отношусь.

– Про какой поступок речь?

– Спросите у Радимова. Если он захочет – ответит.

– Вас его слова задевают?

– Вообще нет. Слова людей, которые на сегодняшний день больше говорят, чем делают, меня абсолютно не задевают. Это не касается конкретно Радимова, а касается вообще всех, кто говорит.

Вот Канчельскис начал тренировать брянское «Динамо» – я стал прислушиваться к его мнению.

– То есть вы воспринимаете слова только действующих тренеров?

– Людей, которые что-то делают, а не только говорят, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
