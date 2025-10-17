Талалаев о Радимове: «Была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его делать не стал. Не задевают слова людей, которые больше говорят, чем делают»
На данный момент «Балтика» под руководством Талалаева находится на пятом месте в таблице Мир РПЛ.
– Вы говорите, что можете оценивать слова людей только по поступкам. Но как тогда прокомментируете слова Радимова, который прогнозирует, что к концу чемпионата «Балтика» будет на 9-16 местах?
– У Радимова была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его не стал делать. Поэтому сейчас к его словам я спокойно отношусь.
– Про какой поступок речь?
– Спросите у Радимова. Если он захочет – ответит.
– Вас его слова задевают?
– Вообще нет. Слова людей, которые на сегодняшний день больше говорят, чем делают, меня абсолютно не задевают. Это не касается конкретно Радимова, а касается вообще всех, кто говорит.
Вот Канчельскис начал тренировать брянское «Динамо» – я стал прислушиваться к его мнению.
– То есть вы воспринимаете слова только действующих тренеров?
– Людей, которые что-то делают, а не только говорят, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалев.