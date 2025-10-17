  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Краснодара» наименьшее чистое игровое время в РПЛ – 46:24. В матчах «быков» дольше всего празднуются голы
22

У «Краснодара» наименьшее чистое игровое время в РПЛ – 46:24. В матчах «быков» дольше всего празднуются голы

У «Краснодара» самый низкий показатель чистого времени в РПЛ.

По данным Opta, чистое игровое время действующих чемпионов России в этом сезоне РПЛ – 46:24. Для сравнения: «Спартак» – 10-й по этому показателю (49:58), «Динамо» – 9-е (50:08), ЦСКА – 6-й (50:30), «Локомотив» – 4-й (50:43), «Зенит» – 3-й (50:50), «Сочи» – первый (51:19). 

У «Краснодара» было только три игры, которые длились больше среднего по лиге: против «Пари НН» (51:51 против 49:32 в среднем), «Сочи» (51:03) и «Локомотива» (49:38). 

Команда Мурада Мусаева – четвертая по количеству аутов в чужую штрафную, третья по среднему времени паузы перед аутами и шестая по времени подготовки к угловым.

«Быки» занимают только 8-е место по длительности просмотра ВАР на их матчах (дольше всего повторы смотрят в матчах ЦСКА, быстрее всего – в играх «Пари НН»).

Пауза между стандартами в матчах «Краснодара» в среднем длится 21,35 секунды – это второй результат в РПЛ. Больше только на играх «Зенита» – 21,37. 

Игроки «Краснодара» в среднем тратят 75,02 секунды на празднование голов – второй показатель в лиге после ЦСКА (77,04). Если же брать матчи «Краснодара» в целом (включая и празднования соперников), то у них самый высокий результат – 80,47 секунды в среднем на празднование гола. Суммарно в матчах «Зенита» праздновали на 2:20 минуты меньше.

Длинные ауты в РПЛ – тренд сезона. Это они лишают нас футбола?

Этот сезон РПЛ – худший по чистому времени за 5 лет (49:32 за матч). ВАР вмешивается чаще, чем в топ-5 лиг – 0,61 в среднем за матч

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoСпортс
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoКраснодар
рейтинги
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЗенит
logoСочи
logoсудьи
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барселона» и Spotify продлили сотрудничество до 2030 года. Права на нейминг «Камп Ноу» сохраняются до 2034-го
19 минут назад
Джейми О′Хара: «Болельщики «Арсенала» – худшие в АПЛ. 0 трофеев, но ведут себя так, будто у них лучшая команда в мире. Вы ничего не выиграли»
911 минут назад
Ямаль опоздал на собрание «Барсы» перед матчем с «ПСЖ». Флик хотел оставить Ламина в запасе, но вмешался Деку – тренеру это не понравилось, игрокам тоже
5831 минуту назад
«Россия – потрясающая страна, путешествовать намного интереснее, нежели за границей. На Териберку хочется, в Норильск бы съездил». Веселов о туризме
2542 минуты назад
Управлять составом в Основе можно теперь в телеграме! Создайте команду на новые туры РПЛ и АПЛ и вступайте в общий рейтинг
43 минуты назадТелеграм
Черчесов о лимите: «Почему не ограничить количество иностранных тренеров – не главных, а свиту, чтобы не приходило по 10-12 человек. Если места заняты, как расти молодому специалисту?»
1655 минут назад
Посредники контактировали со Спаллетти о работе в «Спартаке». Тренер хочет взять паузу и не готов рассматривать предложения (Metaratings)
23сегодня, 09:34
На игру «Локомотив» – ЦСКА назначен Абросимов, на матч «Спартака» и «Ростова» – Кукуян
9сегодня, 09:21
Слот перед «МЮ»: «Самый просматриваемый матч в мире, возможно. Соперник начал сезон лучше, чем говорит таблица. «Ливерпуль» должен показать максимум»
19сегодня, 09:18
Месси о годовщине дебюта за «Барселону»: «Уже 21 год, невероятно»
11сегодня, 09:12Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова против «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
13 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах в гостях у «Униона», «Бавария» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в субботу
128 минут назад
Кураньи считает, что Кокорин использовал талант на 75%: «Если бы реализовался на все сто, играл бы в «Арсенале» или «Ливерпуле»
432 минуты назад
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Овьедо», «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
153 минуты назад
Вратарь «Локо» Веселов: «Первоочередная задача – закрепиться и играть в РПЛ. Цель — попасть в Европу»
1сегодня, 07:59
Ари может вернуться на пост спортивного директора «Торпедо»
9сегодня, 07:46
Черчесов об «Ахмате»: «Любят писать, что мы с дубинами бегаем на тренировках, но это не так. Проводим теоретические занятия. «Краснодар» — команда качественная, но и мы смотрелись на том же уровне»
1сегодня, 07:34
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в субботу
сегодня, 07:22
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Циндао Вест Кост», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало в 15:00
1сегодня, 07:02Видео
Дюков о лимите: «Не сомневаюсь, что министерство учтет мнение клубов»
10сегодня, 06:59