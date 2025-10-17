У «Краснодара» наименьшее чистое игровое время в РПЛ – 46:24. В матчах «быков» дольше всего празднуются голы

У «Краснодара» самый низкий показатель чистого времени в РПЛ.

По данным Opta, чистое игровое время действующих чемпионов России в этом сезоне РПЛ – 46:24. Для сравнения: «Спартак » – 10-й по этому показателю (49:58), «Динамо » – 9-е (50:08), ЦСКА – 6-й (50:30), «Локомотив » – 4-й (50:43), «Зенит » – 3-й (50:50), «Сочи » – первый (51:19).

У «Краснодара» было только три игры, которые длились больше среднего по лиге: против «Пари НН» (51:51 против 49:32 в среднем), «Сочи» (51:03) и «Локомотива» (49:38).

Команда Мурада Мусаева – четвертая по количеству аутов в чужую штрафную, третья по среднему времени паузы перед аутами и шестая по времени подготовки к угловым.

«Быки» занимают только 8-е место по длительности просмотра ВАР на их матчах (дольше всего повторы смотрят в матчах ЦСКА, быстрее всего – в играх «Пари НН»).

Пауза между стандартами в матчах «Краснодара» в среднем длится 21,35 секунды – это второй результат в РПЛ. Больше только на играх «Зенита» – 21,37.

Игроки «Краснодара» в среднем тратят 75,02 секунды на празднование голов – второй показатель в лиге после ЦСКА (77,04). Если же брать матчи «Краснодара» в целом (включая и празднования соперников), то у них самый высокий результат – 80,47 секунды в среднем на празднование гола. Суммарно в матчах «Зенита» праздновали на 2:20 минуты меньше.

