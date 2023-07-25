Санчес может не перейти в «Спартак». Защитник «Тоттенхэма» сомневается в трансфере (The Athletic)
Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может не согласиться на переход в «Спартак».
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Спартак» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер колумбийца за 12 миллионов евро. Сделка зависит от согласия Санчеса на переход.
По информации The Athletic, личные условия контракта с Санчесом по-прежнему не согласованы. Защитник «Тоттенхэма» сомневается, стоит ли ему переходить в московский клуб.
Из-за этого существуют опасения, что трансфер не состоится.
В минувшем сезоне АПЛ колумбиец провел за «Тоттенхэм» 18 матчей. Подробная статистика 27-летнего защитника доступна здесь.
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