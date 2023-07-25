Санчес может не перейти в «Спартак». Защитник «Тоттенхэма» сомневается в трансфере (The Athletic)

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может не согласиться на переход в «Спартак».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что « » и «Тоттенхэм» согласовали трансфер колумбийца за 12 миллионов евро. Сделка зависит от согласия Санчеса на переход.

По информации The Athletic, личные условия контракта с по-прежнему не согласованы. Защитник « » сомневается, стоит ли ему переходить в московский клуб.

Из-за этого существуют опасения, что трансфер не состоится.

В минувшем сезоне колумбиец провел за «Тоттенхэм» 18 матчей. Подробная статистика 27-летнего защитника доступна здесь.