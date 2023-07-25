Санчес может не перейти в «Спартак». Защитник «Тоттенхэма» сомневается в трансфере (The Athletic)

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Давинсон Санчес Футбол

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может не согласиться на переход в «Спартак».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Спартак» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер колумбийца за 12 миллионов евро. Сделка зависит от согласия Санчеса на переход.

По информации The Athletic, личные условия контракта с Санчесом по-прежнему не согласованы. Защитник «Тоттенхэма» сомневается, стоит ли ему переходить в московский клуб.

Из-за этого существуют опасения, что трансфер не состоится.

В минувшем сезоне АПЛ колумбиец провел за «Тоттенхэм» 18 матчей. Подробная статистика 27-летнего защитника доступна здесь.

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76 комментариев

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Владимир Акимов
Там видимо Зенит через Барриоса срывает трансфер))))
+49
-6
+43
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Сергей Кузьмичев
Так и должно быть , только таких как Дуарте легко можно подписать
+35
-7
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Peter Sakic
Не везёт Спартаку с покупками защитников-легионеров
+25
-6
+19
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ТимТалер
Ответ Владимир Акимов
Там видимо Зенит через Барриоса срывает трансфер))))
+ Кассьерра ! Собаки страшные !))
+18
-4
+14
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Senchas
Ответ SMART789
какие комплексы постоянно приплетать ФК Зенит по делу и без?
чел, эта шутка, хоть и изрядно надоевшая
+10
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Малик Закиев
ТТХ обещает трофеи в этом сезоне, Санчес верит)
+9
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Artie Bukko
да ждёт может аль-чтонибудь предложит
+7
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STAY SHARP
устроили тут ромашку, любит не любит
+8
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Scotty 2 Hotty
Ответ Малик Закиев
ТТХ обещает трофеи в этом сезоне, Санчес верит)
“Я всё это хаваю, у меня нет выбора”
+6
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cahill88
Санчес к нам не поедет
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alexus-1990
Ответ Удар Кержакова
ТТХ купил за 42 млн. сейчас продаёт за 12 млн. Совсем что ли стал плох основной защитник Колумбии?
хорошо играет головой как у своих и чужих ворот. в принципе на этом его достоинства и заканчиваются. хотя думаю скорости рпл бы без проблем потянул
+3
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WelD
Кто хотел к нам, тот уже играет, например Бангонда. А если сомневается, то пусть выбирает что то другое.
+3
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Vvild
Какой "Спартак". Санчес, конечно, сильно сдал и вообще не оправдал ожиданий, но вряд ли человек собственноручно загубит себе карьеру, перейдя в изолированный чемпионат.
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Сергей-Сергеевич Смирнов
да пусть на хер идёт!
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Бен Гаан
Это понятно. Как и Терри в свое время
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Андрооо
Ответ Владимир Акимов
Там видимо Зенит через Барриоса срывает трансфер))))
100%
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Алексей Виноградов
но вообще Санчесу разумнее было бы агента в Саудовскую Аравию отправить, конечно, чем вот это всё.
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Ritac Suleymanov
Да пусть катится раз уж так сомневается. У такого и мотивации особо не будет биться.
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freeman123
Легенда?
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Alext
ой да ну его в п... тогда
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Mr.Jack London
Ничего,есть перспективный Дуарте
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Роман Шаров
Может пора Жиго вернуть? хотя он и дома хорошо себя чувствует (((
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Дмитриев Юрий
Один дурень написал. Другие подхватили. И начали обсасывать эту "новость" со всех сторон...
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Тюменец
Тут все логично. Но… это бы сильно ослабило защитные порядки СМ, а стало быть переход был бы годный )
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mg_079
Ну блин , как всегда
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