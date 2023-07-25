Канадская футболистка Куинн – первый трансгендер, сыгравший на чемпионате мира

Трансгендер впервые сыграл на чемпионате мира по футболу.

Футболистка женской сборной Канады Куинн вышла в полузащите своей команды на матч против Нигерии в 1-м туре группового этапа женского ЧМ (0:0). Она провела на поле все 90 минут.

Таким образом, Куинн стала первым в истории небинарным спортсменом, принявшим участие в матче чемпионата мира по футболу.

Куинн (при рождении – Ребекка Куинн) объявила себя мужчиной-трансгендером в 2020 году. В 2021-м канадская футболистка стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.