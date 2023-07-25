Канадская футболистка Куинн – первый трансгендер, сыгравший на чемпионате мира

Теги женский футбол сборная Канады жен сборная Нигерии жен чемпионат мира среди девушек ЛГБТ ЧМ по футболу среди женщин Куинн Футбол

Трансгендер впервые сыграл на чемпионате мира по футболу.

Футболистка женской сборной Канады Куинн вышла в полузащите своей команды на матч против Нигерии в 1-м туре группового этапа женского ЧМ (0:0). Она провела на поле все 90 минут.

Таким образом, Куинн стала первым в истории небинарным спортсменом, принявшим участие в матче чемпионата мира по футболу. 

Куинн (при рождении – Ребекка Куинн) объявила себя мужчиной-трансгендером в 2020 году. В 2021-м канадская футболистка стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.

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69 комментариев

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EnzoAmatera
Это катастрофа просто,что происходит с миром...
+64
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+56
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Гегенпрессинг Рангника
Поздравляю всю редакцию спортс с этим событием
+37
-5
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Катя_СПб
Так я не поняла: это женщина в мужском обличье или мужик в женском.
Грубо говоря - отрезали или пришили?
+30
-1
+29
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Pigmalion
Ответ Катя_СПб
Так я не поняла: это женщина в мужском обличье или мужик в женском. Грубо говоря - отрезали или пришили?
Это женщина, считающая себя мужчиной.
+15
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NartApsua
Ответ rigobersong
Короновирус, конфликты по всему миру с применением оружия, лгбт повестка и т.д., просто сокращают население земли, ведь зачем лечить людей, изобретать лекарства от неизлечимых на данный момент болезней, тратить деньги на страны с гуманитарной катастрофой, проще большинству навязать определенную повестку и все. Богатые богатеют, бедные беднеют, население сокращается, все давно за всех решено, мы как в матрице живем:))) Оболванивают население, скоро фильм Идиократия воплотится в реальность:))
Во многом согласен. Но прикол в том, что все эти сильные мира всего в первую очередь сокращают населения Западного полушария. Цивилизованного мира, как они считают. Потому что все это повестки действуют только на них. Арабы и африканцы как рожали по 8-10, так и рожают. Индусов и китайцев как было за миллиард, так и дальше будет. По итогу они сокращают только сами себя. Режим самоуничтожения включён.
+15
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Hunteralex
Ответ Pigmalion
Это женщина, считающая себя мужчиной.
Тогда я не понял, почему она в женской сборной. Пустит в мужскую пытается пробиться)
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Lux_Vid Александров
Ответ Катя_СПб
Так я не поняла: это женщина в мужском обличье или мужик в женском. Грубо говоря - отрезали или пришили?
Катя, не забивай себе голову, главное сама не учавствуй в мужских ЧМ и всё.
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fbd
У нее же раньше была фамилия Кинг, да?
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Peter Sakic
RIP женский футбол
+8
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Дмитрий Федин
Я запутался. Если ОНА, сделала себя ИМ. То какого, спрашивается, ОН в женском чемпионате делает? Чокнуться можно.
+6
-1
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NartApsua
Ответ Mark Safa
Он давно уже умер
Что мертво - умереть не может.
+7
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Виктор Ш.
Этого факта ведь стыдиться надо, а не выделять его.
+5
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And-Rover
Надо чтобы МОК протолкнул это извращение и тогда России, Китаю и ЮА можно делать будет свой аналог Олимпиады.
+4
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milan111
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Поздравляю всю редакцию спортс с этим событием
Думаю они как раз всей редакцией, вместе с Дудкой и Навозом , сейчас это событие отмечают,это же их герой(или героиня))))
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иц а мэн
мерзость
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last_guard
Так все нормально же, родилась и сформировалась женщиной - пусть играет за женщин. Кем она там себя считает - побарабану, ее(его) проблемы. Это совсем не та ситуация, когда по сути переодетые мужики играют за женскую сборную.
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Zlatan
Пройдет время, и это будет считаться грандиозным сумасшествием.
Даже если убрать моральный аспект, мужское тело уже огромный допинг по отношению к женскому. Там и тестостерон и кортизол, и много чего еще, плюс само строение клеток. Так что по сути в первую очередь это профанация борьбы с допингом
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Owen_the_Simple
И вот это миру предлагают в качестве самого актуального маркера цивилизованности. На полном серьёзе.
Дурная шутка зашла слишком далеко
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AERN
Похоже определился фаворит этого ЧМ.
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Pigmalion
Ответ NartApsua
Во многом согласен. Но прикол в том, что все эти сильные мира всего в первую очередь сокращают населения Западного полушария. Цивилизованного мира, как они считают. Потому что все это повестки действуют только на них. Арабы и африканцы как рожали по 8-10, так и рожают. Индусов и китайцев как было за миллиард, так и дальше будет. По итогу они сокращают только сами себя. Режим самоуничтожения включён.
Китайцев к концу столетия обещают всего 700 млн, рождаемость в Китае меньше чем в России.
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вкус крабовых чипсов
Ответ Owen_the_Simple
И вот это миру предлагают в качестве самого актуального маркера цивилизованности. На полном серьёзе. Дурная шутка зашла слишком далеко
Когда такое навязывается с самого верха на протяжении десятилетий, какие тут шутки? Видимо очень мощный инструмент на будущее, для кое каких целей
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angliiskiilion
Ответ NartApsua
Во многом согласен. Но прикол в том, что все эти сильные мира всего в первую очередь сокращают населения Западного полушария. Цивилизованного мира, как они считают. Потому что все это повестки действуют только на них. Арабы и африканцы как рожали по 8-10, так и рожают. Индусов и китайцев как было за миллиард, так и дальше будет. По итогу они сокращают только сами себя. Режим самоуничтожения включён.
Китай давно уже начал вымирать, Китаю для развития также придётся звать и конкурировать за мигрантов, как Японии, Южной Корее, Тайваню и Сингапуру, не говоря о США, Канаде, Австралии, Западной Европе и России, которые давно уже пачками впускают мигрантов, которые не интегрируются от слова совсем
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Илья Владимирович
Ответ Mark Safa
Он давно уже умер
и не родившись до конца
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Светлана Менова
Женщина сыграла за женскую сборную - вот это новость! 👍🏻🤣
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spartak-v
Ответ Mark Safa
Сорри, в этом не разбираюсь, прочитал дальше, получается это была женщина
Тут в новости чёт не так. Поискал в интернете - реально это раньше был мужик.
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