«Ребята, следите за языком. Если говорите – понимайте последствия. Или хотя бы молчите». Валуев призвал спортсменов обдумывать публичные высказывания

Теги Николай Валуев Мохаммед Али Елена Исинбаева прыжки с шестом Государственная дума Политика Матч ТВ Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев призвал российских спортсменов «следить за языком».

По мнению депутата Госдумы и экс-чемпиона мира по боксу, атлеты должны серьезнее относиться к своим высказываниям на фоне мировых событий.

«Когда шла война во Вьетнаме, боксер Мохаммед Али посмел выступить против данной ситуации. Он превратился в политическую фигуру. Политики едва не погубили его карьеру. Он некоторое время ездил защищаться в Африку.

Теннис смотрят миллиарды. Поэтому выражение отношения к событиям в мире имеет цепную реакцию.

Спортсмен – средоточие внимания людей. Единичные случаи превращают в общий тренд. То же заявление Елены Исинбаевой (ранее олимпийская чемпионка назвала «чисто номинальным» свое майорское звание – Sports.ru).

Спортсмены что‑то недопонимают. Но во время серьезных событий в мире надо им все же почитать что‑то серьезное о политике, а не только нечто гламурное.

Недавно сам я видел, что в сборной ребят инструктировали о провокациях. Некоторые восприняли это с ухмылкой. Ребята, следите за своим языком. Если вы говорите, то будьте добры, понимайте последствия, понимайте предмет того, о чем вы говорите. Или просто хотя бы молчите.

Идеологическое оружие направлено против нашей страны. Если хоть одно мнение спортсмена не ложится в помощь нашей стране, то говорить на Западе будут только об этом одном спортсмене.

Спортсмен может куда‑то колыхнуться в плане конъюнктуры, чтобы обеспечить свое будущее. Тем не менее если ты немного поколебался в другую сторону, не значит, что у тебя появилась индульгенция на визы и пребывание и таблетка от осуждения за границей.

Потому что мы всегда, какие бы политические взгляды ни выражали, на Западе будем чужаками», – цитирует Валуева «Матч ТВ».

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

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11 комментариев

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Сергей Орлов
Вымогатель "Коля-кувалда" запрещает людям иметь собственное мнение. Какая прелесть.
+26
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Normic
Короче говоря - правду говорить нельзя
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-1
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Uriy walmart
Валуеву бы самому жить по этому правилу не мешало б
+12
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Sobachkin
Какой он борзый.... Намекает либо повестка с ящика или же молчите? Условно так видимо. Хотя Шойгу сейчас не зря в Северной Корее, наверное учится....
+2
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gja
в некоторой степени умные слова. ему их пришлось заучить или позволили просто прочитать?
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VictorVallecano
Это тот самый чел, который избил пенсионера? Это он советы дает?
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Дмитрий Чидакин
Депутат госдуры хочет, чтобы народ следил за последствиями
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Booligan
Николая как инвалида комиссовали и не берут на сво, вот он и злится
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Михаил Опякин
Николай, Николай, Коооооля
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almabot
Самокритично!
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