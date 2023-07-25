«Ребята, следите за языком. Если говорите – понимайте последствия. Или хотя бы молчите». Валуев призвал спортсменов обдумывать публичные высказывания

Николай Валуев призвал российских спортсменов «следить за языком».

По мнению депутата Госдумы и экс-чемпиона мира по боксу, атлеты должны серьезнее относиться к своим высказываниям на фоне мировых событий.

«Когда шла война во Вьетнаме, боксер Мохаммед Али посмел выступить против данной ситуации. Он превратился в политическую фигуру. Политики едва не погубили его карьеру. Он некоторое время ездил защищаться в Африку.

Теннис смотрят миллиарды. Поэтому выражение отношения к событиям в мире имеет цепную реакцию.

Спортсмен – средоточие внимания людей. Единичные случаи превращают в общий тренд. То же заявление Елены Исинбаевой (ранее олимпийская чемпионка назвала «чисто номинальным» свое майорское звание – Sports.ru).

Спортсмены что‑то недопонимают. Но во время серьезных событий в мире надо им все же почитать что‑то серьезное о политике, а не только нечто гламурное.

Недавно сам я видел, что в сборной ребят инструктировали о провокациях. Некоторые восприняли это с ухмылкой. Ребята, следите за своим языком. Если вы говорите, то будьте добры, понимайте последствия, понимайте предмет того, о чем вы говорите. Или просто хотя бы молчите.

Идеологическое оружие направлено против нашей страны. Если хоть одно мнение спортсмена не ложится в помощь нашей стране, то говорить на Западе будут только об этом одном спортсмене.

Спортсмен может куда‑то колыхнуться в плане конъюнктуры, чтобы обеспечить свое будущее. Тем не менее если ты немного поколебался в другую сторону, не значит, что у тебя появилась индульгенция на визы и пребывание и таблетка от осуждения за границей.

Потому что мы всегда, какие бы политические взгляды ни выражали, на Западе будем чужаками», – цитирует Валуева «Матч ТВ».

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре