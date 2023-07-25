«Россия лучше США. Живу в Москве, мне тут комфортнее». Форвард «Торпедо» Рейна о странах

Теги МЛС Ди Си Юнайтед премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Йорди Рейна Шарлотт Футбол

Йорди Рейна назвал свою жизнь в Москве более комфортной, чем в США.

– Почему ты живешь в Москва-Сити?

– Мне близко ехать до тренировок, и я люблю чувствовать себя защищенным.

– Но там очень дорогие квартиры.

– Все в этом городе очень дорогое. Мне нравится мой район, все удобно, люблю высокие здания.

– Ты жил в Америке, там тоже много высоток. Какая страна лучше – США или Россия?

– Безусловно, Россия! Я сейчас живу в Москве, и мне тут комфортнее, – сказал нападающий «Торпедо», ранее выступавший в МЛС за «Шарлотт» и «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона.

Материалы по теме

90 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marat_NJL
Он сравнивает центр Москвы с Шарлоттом из Каролины?)
+97
-7
+90
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
С большими деньгами в Москве реально намного комфортнее чем во многих штатах США
+61
-4
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krylya
Каждому своё.
Я родился и живу в Самаре, мне нравится этот город, есть свои плюсы и минусы.
Я например не хочу переезжать в Москву или Питер, хотя были варианты.
+54
-8
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стахович
Скажите кто-нибудь ему что Москва - не Россия)
+50
-19
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigran Shuts
Ответ Стахович
Скажите кто-нибудь ему что Москва - не Россия)
А Москва-Сити не Москва. Жизнь в городе, относительно Нью-Йорка, раза в 2-3 дешевле. Наверняка Рейна ещё и получает больше чем в МЛС.
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Стахович
Скажите кто-нибудь ему что Москва - не Россия)
Более того, Москва-Сити это совсем не Россия )
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Krylya
Каждому своё. Я родился и живу в Самаре, мне нравится этот город, есть свои плюсы и минусы. Я например не хочу переезжать в Москву или Питер, хотя были варианты.
Ну если есть стабильный доход и крыша над головой, и иметь лишние деньги, чтобы потреблять, то везде неплохо
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fidelitas et virtus
Приезжай к нам в Мытищи
Желтый снег и синие бабищи
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bebeto
Ответ Владимир Самсонов
С большими деньгами в Москве реально намного комфортнее чем во многих штатах США
Я зарабатываю ну оооочень немного в сравнении с футболистами, и Москву обожаю за комфорт.

Про США ничего плохого сказать не могу, да и права не имею -- бывал там как турист только, понравилось.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
А как тебе б жилось в деревянных домиках Архангельска?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Groznyi2024
Ответ Marat_NJL
Он сравнивает центр Москвы с Шарлоттом из Каролины?)
А в другую сторону это не так работает? Когда кремниевую долину или Калифорнию ваши сравнивают с условным Воронежем
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Кому как, после слов главы госдумы по обороне "Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает", пожалуй, оптимальное место проживание - где-нибудь в Монголии.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
Ответ Marat_NJL
Он сравнивает центр Москвы с Шарлоттом из Каролины?)
Они в принципе сравнивают страны по конкретным городам. Типо Москва, это вся Россия. Или условный Беверли-Хиллз все США.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Стахович
Скажите кто-нибудь ему что Москва - не Россия)
Лос-Анджелес не США:)
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Marat_NJL
Он сравнивает центр Москвы с Шарлоттом из Каролины?)
Он и в Вашингтоне играл:)
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гойда
С деньгами везде жить комфортно, да и было бы странно имея контракт в России говорить что в США лучше)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dm1959
Вот интересно, ни в какой другой стране не спрашивают спортсменов в интервью, где лучше -- у них или в какой-либо другой стране. А в России это стандартный вопрос. Комплекс неполноценности?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Тоже не отказался бы жить в Москва-Сити, но что-то по финансам не сходится)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol Belov
Ответ antiyankee
Он и играет соответствующе, свои деньги заслуженно получает
соответствующе (играет) чему? ФНЛ? т.е. ФНЛ реально - сильнейшая лига мира и там зп на уровне Москва-Сити?? и сколько болел приходит посмотреть на этого выдающегося игрока? от журналистов отбоя нет, причем и иностранных... так чему "соответствующе" он играет и зарабатывает?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
да...нехило платят в фнл, живет в дорогущем доме...страна не обеднеет...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antiyankee
Хорошо, что Йорди не показали Некрасовку с Капотней)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Virgilio_Sollozzo
Ответ Кашшай Чакырович
Всегда забавляет ,как местные любители Америки ,которые видели ее только на картинках ,знают точно ,лучше людей ,которые там были и жили ,что там не может быть плохо и там вообще рай и не нужно умирать ))) и только назови хоть один минус и сразу ,они кричат ,а что там делаешь вали тогда оттуда ,так если вам в России плохо ,что же вы не свалите отсюда в любимую Америку ?))
Я живу в штатах. В России, особенно в Москве, действительно комфортнее, если человек хорошо зарабатывает.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Перепись иноагентов открыта
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antiyankee
Ответ Krylya
Каждому своё. Я родился и живу в Самаре, мне нравится этот город, есть свои плюсы и минусы. Я например не хочу переезжать в Москву или Питер, хотя были варианты.
Самара крутой город, много людей оттуда знаю кто ни на что не променяет свой город на жизнь в мегаполисе, у вас в центре во время обеденного перерыва можно поваляться на пляже с видом на Волгу)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nasa937
Вспомнился старый советский анекдот: «Все во имя человека, все для блага человека! И мы даже знаем имя этого человека»
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий