«Россия лучше США. Живу в Москве, мне тут комфортнее». Форвард «Торпедо» Рейна о странах
Йорди Рейна назвал свою жизнь в Москве более комфортной, чем в США.
– Почему ты живешь в Москва-Сити?
– Мне близко ехать до тренировок, и я люблю чувствовать себя защищенным.
– Но там очень дорогие квартиры.
– Все в этом городе очень дорогое. Мне нравится мой район, все удобно, люблю высокие здания.
– Ты жил в Америке, там тоже много высоток. Какая страна лучше – США или Россия?
– Безусловно, Россия! Я сейчас живу в Москве, и мне тут комфортнее, – сказал нападающий «Торпедо», ранее выступавший в МЛС за «Шарлотт» и «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона.
Я родился и живу в Самаре, мне нравится этот город, есть свои плюсы и минусы.
Я например не хочу переезжать в Москву или Питер, хотя были варианты.
Желтый снег и синие бабищи
Про США ничего плохого сказать не могу, да и права не имею -- бывал там как турист только, понравилось.