«Россия лучше США. Живу в Москве, мне тут комфортнее». Форвард «Торпедо» Рейна о странах

Йорди Рейна назвал свою жизнь в Москве более комфортной, чем в США.

– Почему ты живешь в Москва-Сити?

– Мне близко ехать до тренировок, и я люблю чувствовать себя защищенным.

– Но там очень дорогие квартиры.

– Все в этом городе очень дорогое. Мне нравится мой район, все удобно, люблю высокие здания.

– Ты жил в Америке, там тоже много высоток. Какая страна лучше – США или Россия?

– Безусловно, Россия! Я сейчас живу в Москве, и мне тут комфортнее, – сказал нападающий « », ранее выступавший в за «Шарлотт» и «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона.