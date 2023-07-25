Пиняев не перейдет в «Зенит» этим летом. Он откажется от трансфера даже при активации 6 млн евро отступных (Иван Карпов)
Сергей Пиняев не перейдет в «Зенит» из «Локомотива» этим летом.
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, петербуржцы давно следят за Сергеем и очень жалеют, что не подписали его до перехода в «Локомотив».
Несмотря на это, «Зенит» не рассматривает Пиняева как игрока, который может заменить Малкома в это трансферное окно. Между руководством «Локо» и стороной игрока есть негласная договоренность о том, что Сергей останется в команде еще как минимум на год.
Уход Пиняева возможен только через активацию отступных, прописанных в его контракте с «Локо». Их сумма – 600 миллионов рублей (около 6 млн евро).
В случае трансфера Пиняева также нужно будет заплатить агентское вознаграждение и выплатить подъемные игроку в размере 400 млн рублей (около 4 млн евро). Таким образом, совокупные затраты на Сергея превысят 10 млн евро.
Отмечается, что Пиняев не хочет играть за «Зенит», пока российские клубы отстранены от еврокубков. Он нацелен на переход в европейский топ-клуб, поэтому откажется от трансфера в «Зенит», даже если клуб активирует его отступные.
Статистику 18-летнего левого вингера можно изучить здесь.
В целом правильно. В контексте перехода в Европу, без еврокубков, что Зенит, что Локомотив - одна фигня. Главное, чтобы до 30 лет «топ-клуб» не ждал. Позовёт Бенфика условная - надо идти.
Зенит — это вызов. Причём бесполезный вызов. Медаль РПЛ не сгладит то, что Пиняев будет сидеть на банке и бороться за то, чтобы пробиться в основу гегемона.
Пусть спокойно развивается в Локомотиве, если продолжит прогрессировать, то дальше и Европа и основа Зенита будет лёгко достижимой целью. А сейчас это не нужно.
Возьмите меня!
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