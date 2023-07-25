Пиняев не перейдет в «Зенит» этим летом. Он откажется от трансфера даже при активации 6 млн евро отступных (Иван Карпов)

Сергей Пиняев не перейдет в «Зенит» из «Локомотива» этим летом.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, петербуржцы давно следят за и очень жалеют, что не подписали его до перехода в « ».

Несмотря на это, « » не рассматривает Пиняева как игрока, который может заменить Малкома в это трансферное окно. Между руководством «Локо» и стороной игрока есть негласная договоренность о том, что Сергей останется в команде еще как минимум на год.

Уход Пиняева возможен только через активацию отступных, прописанных в его контракте с «Локо». Их сумма – 600 миллионов рублей (около 6 млн евро).

В случае трансфера Пиняева также нужно будет заплатить агентское вознаграждение и выплатить подъемные игроку в размере 400 млн рублей (около 4 млн евро). Таким образом, совокупные затраты на Сергея превысят 10 млн евро.

Отмечается, что Пиняев не хочет играть за «Зенит», пока российские клубы отстранены от еврокубков. Он нацелен на переход в европейский топ-клуб, поэтому откажется от трансфера в «Зенит», даже если клуб активирует его отступные.

Статистику 18-летнего левого вингера можно изучить здесь.