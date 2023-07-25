Пиняев не перейдет в «Зенит» этим летом. Он откажется от трансфера даже при активации 6 млн евро отступных (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Сергей Пиняев деньги Футбол

Сергей Пиняев не перейдет в «Зенит» из «Локомотива» этим летом.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, петербуржцы давно следят за Сергеем и очень жалеют, что не подписали его до перехода в «Локомотив».

Несмотря на это, «Зенит» не рассматривает Пиняева как игрока, который может заменить Малкома в это трансферное окно. Между руководством «Локо» и стороной игрока есть негласная договоренность о том, что Сергей останется в команде еще как минимум на год.

Уход Пиняева возможен только через активацию отступных, прописанных в его контракте с «Локо». Их сумма – 600 миллионов рублей (около 6 млн евро).

В случае трансфера Пиняева также нужно будет заплатить агентское вознаграждение и выплатить подъемные игроку в размере 400 млн рублей (около 4 млн евро). Таким образом, совокупные затраты на Сергея превысят 10 млн евро.

Отмечается, что Пиняев не хочет играть за «Зенит», пока российские клубы отстранены от еврокубков. Он нацелен на переход в европейский топ-клуб, поэтому откажется от трансфера в «Зенит», даже если клуб активирует его отступные.

Статистику 18-летнего левого вингера можно изучить здесь.

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52 комментария

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Ебздрогыч
Пиняев молодец, с головой. Понимает, что в Локо ему будет больше доверия и меньше стресса, и он точно будет много играть и развиваться. В условиях отсутствия еврокубков больше играть - это самое главное.
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Sergeant2018
Он и в локо не хотел, а перешел
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Рома Карабах
Очень давно жалею, что не могу отписаться от левых инсайдов несравненного Ивана Карпова.
+25
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kilo_gilo
ну раз источник Карп, то можно уже презентацию Пиняева в СПб готовить
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ZarvuR2020
Ответ Ебздрогыч
Пиняев молодец, с головой. Понимает, что в Локо ему будет больше доверия и меньше стресса, и он точно будет много играть и развиваться. В условиях отсутствия еврокубков больше играть - это самое главное.
Всё, карпов больше не алкоинсайдер
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Егор Егор
Ответ kilo_gilo
ну раз источник Карп, то можно уже презентацию Пиняева в СПб готовить
Как будто он отличается от других инсайдеров. В целом попадает, иногда косячит, но, видимо, у вас с его информацией какая-то личная надежда не оправдалась...
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VanyaVanya063
Локомотив для Пиняева должен быть последней станцией в РПЛ , дальше надо в Европу
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Fjordy
И сменит гражданство, как Коваленко? ))
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Anti Podonok
Ответ Зелёный гопник
Не откажется, он хочет в Зените играть!
Ну да ,это же клуб мечты всех футболистов.не то,что задрипанные европейские команды!!
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Вечно в бане
«Отмечается, что Пиняев не хочет играть за «Зенит», пока российские клубы отстранены от еврокубков. Он нацелен на переход в европейский топ-клуб, поэтому откажется от трансфера в «Зенит», даже если клуб активирует его отступные.»

В целом правильно. В контексте перехода в Европу, без еврокубков, что Зенит, что Локомотив - одна фигня. Главное, чтобы до 30 лет «топ-клуб» не ждал. Позовёт Бенфика условная - надо идти.
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Фёдор Костяшкин
питер помимо отступных всегда может активировать опцию ’звонок в ржд’
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Александр Романов
Пиняев талантливей Малкома и потенциал у него выше. Не зачем ему ехать в Зенит, после Зенита футболисты отправляются на китайскую, саудовскую и бразильскую свалку. Тот же Миранчук хотя бы в итальянскую лигу уехал после Локомотива
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selso99
Пиняеву надо делать за Локо 10+10 в этом чемпионате, и следующим летом за смешные 6млн его в Европе с руками оторвут.
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Виталик Украинский
Ответ Spartakus1984
Зарема была права на счёт зенита,а все ее хейтили
Права, что все столичные клубы фармы Зенита?
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Рома Карабах
Ответ unreality
Почему? Ты можешь просто не читать новости и не оставлять комменты. Например, я новости со всякими Загитовыми вообще не открываю.
Попадают в мою ленту из-за тэга. Странно, что не ввели обратную функцию блокирующих тэгов. Если они встречаются в каком-либо материале, то они и не отображаются.
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unreality
Ответ Рома Карабах
Очень давно жалею, что не могу отписаться от левых инсайдов несравненного Ивана Карпова.
Почему? Ты можешь просто не читать новости и не оставлять комменты. Например, я новости со всякими Загитовыми вообще не открываю.
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Фарид Харисов
У Пиняева всё хорошо, Локомотив — хороший клуб, тренер доверяет, могут зайти в тройку, побороться за кубок.

Зенит — это вызов. Причём бесполезный вызов. Медаль РПЛ не сгладит то, что Пиняев будет сидеть на банке и бороться за то, чтобы пробиться в основу гегемона.

Пусть спокойно развивается в Локомотиве, если продолжит прогрессировать, то дальше и Европа и основа Зенита будет лёгко достижимой целью. А сейчас это не нужно.
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Ден Ден
Давай, Серёга, прокачивай свои скиллы и ждём переход в Европу!)
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Zenit2013
И правильно сделает, не нужно ему к нам. Подрастёт - и в Европу, тем более, что за ним пристально следят там.
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Михаил1970
А как же тогда с предсказаниями Заремы-Ванги?
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llolishe
Ленится португальский учить
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Faust Doc
Во дурак!
Возьмите меня!
гы гы гы
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psycho
зачем Пиняеву ехать в деревню на понижение?!
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maksim shavkun
Зенит подпишет за 50 тыс рублей
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kupezz
Ответ Picachu
Почему Крылья Пиняева так дёшево продали ?
Выхода не было, агент Андреев тот ещё упырь. Вообще Пиняев, Зиньковский и Сергеев, это те игроки, которых хоть и грустно было отпускать, но оставалось пожелать им удачи и успехов от души, в отличие от тех же Соболева, Молло, Цаллагова, Анюкова..., которые при первом же предложении от москвичей или питерцев убежали сверкав пятнами, даже толком не попрощавшись. У нас в руководстве сидят бесхребетные утырки, которым плевать на болельщиков и результат, готовые устроить из клуба бизнес-инкубатор.
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