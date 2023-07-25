Гюндоган о «Золотом мяче»: «Месси или Холанд. Никого рядом с ними я не вижу»

Теги ПСЖ Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Золотой мяч Илкай Гюндоган Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Илкай Гюндоган ответил на вопрос о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.

– Вы выиграли Лигу чемпионов после нескольких попыток и были капитаном «Манчестер Сити». Как вы считаете, кто должен получить «Золотой мяч»?

– Думаю, это борьба между Лионелем Месси и Эрлингом Холандом. Никого рядом с ними я не вижу.

Оба провели отличный сезон, оба взяли трофеи. Я рад, что решать не мне, но думаю, что «Золотой мяч» получит кто-то из них, – сказал новичок «Барселоны».

В минувшем сезоне Месси выступал за «ПСЖ», в составе которого выиграл Лигу 1. Со сборной Аргентины он стал чемпионом мира.

Холанд с «Манчестер Сити» взял требл – АПЛ, Лига чемпионов и Кубок Англии. За сезон он забил 52 гола и сделал 9 результативных передач в 53 матчах за клуб.

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124 комментария

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Aleksey Yashin
Кокорин, ставший лучшим на Кипре: 🗿
+83
-8
+75
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Александр Северный
Ответ Дима Костылев
Пора уже другим получать ЗМ! При всем уважение к Лео,но я за Холанда!!!
через год, а пока Месси
+63
-25
+38
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David Aprasidze
Ответ Арыч Фаворитик
Посмотрел нарезку голов Холанда за последний сезон… 80% с метра Пропал в важных матчах в конце сезона Так что, Лео уходит в вечность и бесконечность с цифрой 8
Посмотрел нарезку голов Месси на ЧМ... 80% с пенальти
+60
-22
+38
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Toni_Montana
Если бы Холланд сыграл в полуфиналах и финале ЛЧ, то можно было еще хотя бы формально его противопоставить Месси. Но там на поле было похожее на него бревно
+66
-36
+30
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Арыч Фаворитик
Посмотрел нарезку голов Холанда за последний сезон… 80% с метра
Пропал в важных матчах в конце сезона
Так что, Лео уходит в вечность и бесконечность с цифрой 8
+41
-21
+20
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Отец Абду
Хейтеры в 2021-22 году: 8 - ЗМ для Месси

Хейтеры в 2023: "а почему Месси", "за что ему ЗМ", "мы не знали, что Бог услышит нас и Месси возьмёт 8 - ЗМ":)

Сами попросили 8 - ЗМ для Месси и сами ноют:)
+32
-23
+9
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Владимир Самсонов
Ответ COOLS GAMES 2 Павел
Победа на чемпионате мира никак не связана с золотым мячом, так что, вряд-ли это будет месси
Скажите это Канноваро
+12
-3
+9
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Владимир Самсонов
Очевидно, что Месси получит ЗМ за победу на ЧМ.
+15
-7
+8
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VERBLYUD
Ответ Tun
За ЧМ Ди Марию безбожно прокатили, да и турнир уже лет 15 при ЗМ не котируется
Что ты несешь?))) За что тогда Модрич в 2018 забрал мяч?)))
+10
-3
+7
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Вечно в бане
Ответ Арыч Фаворитик
Посмотрел нарезку голов Холанда за последний сезон… 80% с метра Пропал в важных матчах в конце сезона Так что, Лео уходит в вечность и бесконечность с цифрой 8
Ну раз нарезку смотрел, тогда точно. А можно было смотреть футбол, голы Холанда с метра, по большей части - результат топовых открываний и очень хорошего движения.
Мяч, скорее всего, заберёт Месси, и заберёт заслуженно, но аргумент в виде нарезки голов Холанда, это сильно. Гурыч, Человек и прочие Мессибои одобряют.
+16
-9
+7
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Атомный Карась
Ответ DolJun
если бы месси сыграл в полуфиналах и финале лч. ааа, стоп...
Если бы Холланд выиграл ЧМ... Ааа, стоп...
+13
-6
+7
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нелюбитель футбола
Ну, Холланда он внёс в этот список по старой памяти... Победит Месси с большим отрывом, как и на The Best... В списке он один... Ротен, расстилай красную дорожку для Величайшего... Некоторые любители "кто угодно - только не Месси" будут тебе помогать... А-ха-ха-ха... 😄..
+8
-3
+5
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Профессор из Кобхэма
Месси возьмет, и возьмет по делу, великий ЧМ в исполнении величайшего.
Холанд пропал в конце сезона.
+11
-6
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VERBLYUD
Чтобы перебить ЧМ Месси Холанд должен был совершить что-то невероятное, но он этого не сделал. Пропустил ЧМ, пропал в полуфиналах и финалах ЛЧ и Кубка Англии, набил статистику на Лейпцигах, причем все голы в пустые... За такое не дают ЗМ, пусть Эрлинг пока что довольствуется Золотой Бутсой.

А Лео просто безумец! 3 ЗМ после 30 лет, ЗМ в трех разных клубах и лигах! Хозяин футбола!
+16
-11
+5
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AlbertDav
Все таки Месси, его вклад, как индивидуального игрока выше!
Но в будущем награду уже будут разыгрывать Мбаппе, Холланд, Винисиус и др
+16
-11
+5
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Лига Футбола
Месси, только Месси
На моей памяти ЧМ 2024 это самый эпично выигранный ЧМ. Последний шанс у Месси, не самая сильная Аргентина, но команда сплачивается вокруг лидера. исход ЗМ просто был предрешён на этом турнире.
+15
-11
+4
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DpeMa111
Холланд запортачил концовку, надо было забивать в полуфиналах и финалах, тогда почти гарантированный золотой мяч был
+5
-2
+3
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Борис Александрович
Ответ Отец Абду
Хейтеры в 2021-22 году: 8 - ЗМ для Месси Хейтеры в 2023: "а почему Месси", "за что ему ЗМ", "мы не знали, что Бог услышит нас и Месси возьмёт 8 - ЗМ":) Сами попросили 8 - ЗМ для Месси и сами ноют:)
Дай им проплакаться )
+7
-4
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VERBLYUD
Ответ Tun
Как полуфинал и финал ЛЧ провел другой претендент?
У другого претендента ЧМ, где был Холанд на ЧМ?
+6
-3
+3
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Борис Александрович
Ответ AF007
Комментарий удален модератором
или " и что теперь ему не забивать ,если это пенальти". Во как переобулось стадо )
+3
0
+3
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Andry 72
Ответ Дима Костылев
Комментарий удален пользователем
Холанд что полуфинал в ЛЧ ,что финал провёл бледно ,чтобы претендовать в этом году на ЗМ ему надо было концовку сезона проводить гораздо лучше
+8
-5
+3
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Таалайбек Утуров
Ответ Геннадий Тимченко
это какой хороший вклад сделал Месси в плей-офф ЛЧ❓🤔поставил на проход соперника и сорвал банк❓🤣
А ты только ЛЧ смотришь?
+3
0
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Александр Северный
даже представить не могу себе, как больно сейчас аль насральцам на душе( а кому-то может даже в душе)))
+7
-4
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Maksim1302
Ответ Barca_mania
На моей памяти ЧМ 2024 это самый эпично выигранный ЧМ. Последний шанс у Месси, не самая сильная Аргентина, но команда сплачивается вокруг лидера. исход ЗМ просто был предрешён на этом турнире.
ЧМ в 2024? Ты походу из будущего и в этом будущем Аргентина с Месси выиграла ЧМ по хоккею (другого ЧМ в этот год не планируется).
Месси точно инопланетянин, футболь, хоккей, может еще фигурное катание?
+3
-1
+2
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Гномович!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Toni_Montana
Если бы Холланд сыграл в полуфиналах и финале ЛЧ, то можно было еще хотя бы формально его противопоставить Месси. Но там на поле было похожее на него бревно
Холанду не дарили левые пенки в полуфинале и финале как Месси на ЧМ.
+4
-2
+2
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