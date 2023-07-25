Гюндоган о «Золотом мяче»: «Месси или Холанд. Никого рядом с ними я не вижу»
Илкай Гюндоган ответил на вопрос о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.
– Вы выиграли Лигу чемпионов после нескольких попыток и были капитаном «Манчестер Сити». Как вы считаете, кто должен получить «Золотой мяч»?
– Думаю, это борьба между Лионелем Месси и Эрлингом Холандом. Никого рядом с ними я не вижу.
Оба провели отличный сезон, оба взяли трофеи. Я рад, что решать не мне, но думаю, что «Золотой мяч» получит кто-то из них, – сказал новичок «Барселоны».
В минувшем сезоне Месси выступал за «ПСЖ», в составе которого выиграл Лигу 1. Со сборной Аргентины он стал чемпионом мира.
Холанд с «Манчестер Сити» взял требл – АПЛ, Лига чемпионов и Кубок Англии. За сезон он забил 52 гола и сделал 9 результативных передач в 53 матчах за клуб.
Пропал в важных матчах в конце сезона
Так что, Лео уходит в вечность и бесконечность с цифрой 8
Хейтеры в 2023: "а почему Месси", "за что ему ЗМ", "мы не знали, что Бог услышит нас и Месси возьмёт 8 - ЗМ":)
Сами попросили 8 - ЗМ для Месси и сами ноют:)
Мяч, скорее всего, заберёт Месси, и заберёт заслуженно, но аргумент в виде нарезки голов Холанда, это сильно. Гурыч, Человек и прочие Мессибои одобряют.
Холанд пропал в конце сезона.
А Лео просто безумец! 3 ЗМ после 30 лет, ЗМ в трех разных клубах и лигах! Хозяин футбола!
Но в будущем награду уже будут разыгрывать Мбаппе, Холланд, Винисиус и др
Месси точно инопланетянин, футболь, хоккей, может еще фигурное катание?