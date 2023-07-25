Илкай Гюндоган ответил на вопрос о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.

– Вы выиграли Лигу чемпионов после нескольких попыток и были капитаном «Манчестер Сити». Как вы считаете, кто должен получить «Золотой мяч»?

– Думаю, это борьба между и . Никого рядом с ними я не вижу.

Оба провели отличный сезон, оба взяли трофеи. Я рад, что решать не мне, но думаю, что « » получит кто-то из них, – сказал новичок «Барселоны».

В минувшем сезоне Месси выступал за «ПСЖ», в составе которого выиграл Лигу 1. Со сборной Аргентины он стал чемпионом мира.

Холанд с « » взял требл – , Лига чемпионов и Кубок Англии. За сезон он забил 52 гола и сделал 9 результативных передач в 53 матчах за клуб.