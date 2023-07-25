Бержерон завершил карьеру. Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли играл в НХЛ только за «Бостон»

Теги Бостон Патрис Бержерон Сборная Канады по хоккею НХЛ Хоккей

Патрис Бержерон объявил о завершении карьеры хоккеиста.

38-летний форвард «Бостона» обратился к общественности с письмом, в котором сообщил о завершении игровой карьеры.

Канадский центральный нападающий выступал за «Брюинс» на протяжении всей карьеры в НХЛ.

Патрис Бержерон дебютировал в НХЛ в сезоне-2003/04 и провел 19 сезонов в лиге в общей сложности.

За карьеру нападающий набрал 1040 (427+613) очков в 1294 матчах в регулярных чемпионатах. В плей-офф – 128 (50+78) баллов в 170 играх.

Бержерон один раз выиграл Кубок Стэнли – в 2011 году.

Также хоккеист является двукратным олимпийским чемпионом – он выиграл со сборной Канады золото на Играх в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

Кроме того, Бержерон шесть раз получал приз «Селке Трофи» – лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ.

56 комментариев

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Алекс Ну
Знатный был универсал.
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jigga
Удачи Великому вне хоккея!
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boxellevogue
Лучший
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Евгений Вырныгаев
Ответ Алекс Ну
Знатный был универсал.
возможно даже лучший, как же он разносил в Ванкувере, не хуже Кросби.
+20
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H1Tretz
Легенда Бостона!
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Dmitriy Pugach
переименовать трофей
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Артем Зырянов
Ответ mihalik
не трипголдклаб что-ли?
ЧМ, МЧМ, КМ, 2 ОИ, КС - собрал все, что можно было.
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забил на оборону
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Только что прочитал занимательную историю.
До 2005, в случае если свободный агент подписывался с другим клубом, то его "родной" клуб получал компенсацию в виде драфт-пика. В 2002, Билл Герин подписался с Далласом, Бостон получили пик второй раунд, 45-й всего. Выбрали Бержерона.
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Einfach Safari
можно Селке трофи переименовывать в Патрис Бержерон Трофи
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Не придумал...
Легенда
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Белый офицер
Крутой! Всю карьеру Жжег пятые точки местным умалишенным вроде похага.
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Bogdan
я надеюсь, что НХЛ рано или поздно переименует Селке Трофи в честь Бержерона
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Pavel Filimonov
Один из лучших центров за всю истории! Легенда. Жаль что завершает карьеру..
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Лорд раздевалки 1
Я плачу😓
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dudkinrs82
Уважаемый всеми!
Бержерону огромный респект!!!
Без него сложно представить мишек.
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Артем Зырянов
Ответ Евгений Вырныгаев
возможно даже лучший, как же он разносил в Ванкувере, не хуже Кросби.
Как раз в Ванкувере-2010 он не разносил. Его заявляли 13-м нападающим на 5-6 минут за матч.
+6
-2
+4
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Alexander Baresi
Молодец, работяга надеюсь останется в структуре Бостона, удачи Патрису
+4
0
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Абдула2
Это сколько теперь осталось игроков, которые играли до большого локаута?
+4
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Zenitchik13
Ответ Абдула2
Это сколько теперь осталось игроков, которые играли до большого локаута?
Бернс, Флери, Эрик Стаал - те, кто еще играют в НХЛ.
И Яромир естественно.
+4
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slow focus
спасибо за всё, легенда!
+4
-1
+3
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Коршунов-73
Спасибо за все эти годы Патрис, закончилась эпоха, только счастья на гражданке
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Daishi
Эпичная карьера у Патриса вышла! Помню в первый раз встретил имя этого юнца-таланта в NHL 04 или 05, дак у него тогда даже фотки в игровом профиле не было.))
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну этого, наверное, все ждали. Один из лучших универсалов в истории хоккея. Место в зале славы уже ждет.
Тройка Кросби-Бержерон-Маршанд на кубке мира в Торонто сделала победу канадцам
+3
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icey_punk
Баскетболистам брать пример. А не бегать по командам за гайкой
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Melnikov1968
Легенда Бостона. Лидер и боец.
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