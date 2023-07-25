Бержерон завершил карьеру. Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли играл в НХЛ только за «Бостон»

Патрис Бержерон объявил о завершении карьеры хоккеиста.

38-летний форвард « » обратился к общественности с письмом, в котором сообщил о завершении игровой карьеры.

Канадский центральный нападающий выступал за «Брюинс» на протяжении всей карьеры в НХЛ.

дебютировал в в сезоне-2003/04 и провел 19 сезонов в лиге в общей сложности.

За карьеру нападающий набрал 1040 (427+613) очков в 1294 матчах в регулярных чемпионатах. В плей-офф – 128 (50+78) баллов в 170 играх.

Бержерон один раз выиграл Кубок Стэнли – в 2011 году.

Также хоккеист является двукратным олимпийским чемпионом – он выиграл со сборной Канады золото на Играх в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

Кроме того, Бержерон шесть раз получал приз «Селке Трофи» – лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ.