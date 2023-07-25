Бержерон завершил карьеру. Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли играл в НХЛ только за «Бостон»
Патрис Бержерон объявил о завершении карьеры хоккеиста.
38-летний форвард «Бостона» обратился к общественности с письмом, в котором сообщил о завершении игровой карьеры.
Канадский центральный нападающий выступал за «Брюинс» на протяжении всей карьеры в НХЛ.
Патрис Бержерон дебютировал в НХЛ в сезоне-2003/04 и провел 19 сезонов в лиге в общей сложности.
За карьеру нападающий набрал 1040 (427+613) очков в 1294 матчах в регулярных чемпионатах. В плей-офф – 128 (50+78) баллов в 170 играх.
Бержерон один раз выиграл Кубок Стэнли – в 2011 году.
Также хоккеист является двукратным олимпийским чемпионом – он выиграл со сборной Канады золото на Играх в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.
Кроме того, Бержерон шесть раз получал приз «Селке Трофи» – лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ.
До 2005, в случае если свободный агент подписывался с другим клубом, то его "родной" клуб получал компенсацию в виде драфт-пика. В 2002, Билл Герин подписался с Далласом, Бостон получили пик второй раунд, 45-й всего. Выбрали Бержерона.
Бержерону огромный респект!!!
Без него сложно представить мишек.
И Яромир естественно.
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