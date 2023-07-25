«Зенит» предложил 18+3 млн евро за Нереса. «Бенфика» отказала и потребовала 30 млн (Иван Карпов)

Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Давид Нерес деньги Футбол

«Зенит» сделал предложение о трансфере вингера Давида Нереса из «Бенфики».

По данным инсайдера Ивана Карпова, на прошлой неделе российский клуб направил лиссабонцам официальное предложение о трансфере игрока за 18+3 млн евро. «Бенфика» ответила на него отказом и сообщила «Зениту», что отпустит Давида только за 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что игрок интересен «Зениту» на случай ухода Малкома и Клаудиньо.

В «Бенфику» Нерес перешел летом прошлого года из донецкого «Шахтера» за 15 млн евро.

В минувшем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 48 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего правого вингера можно найти здесь.

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71 комментарий

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MstAndreev
Бенфика: "Мы знаем, что у вас есть 60"
+103
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+101
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Сергей Зотов
Ответ Назар Игорь
Уже прошла инфа о приобретении у Локо молодого Пиняева. Зачем нужен дорогущий Нерес?
Зачем Пиняеву идти в Зенит?
+30
-7
+23
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Алексей Минин
Ответ Docentr9
Зенит недоволен ценниками за своих прикормленных бразильцев, выступающих в закрытой лиге без ЕК с ручными судьями и фармами. Зато предлагает гроши за человека из клуба, который за такие деньги в жизни никого не продает.
Огнетушитель передайте этому Господину.
+33
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+20
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Рашпель793
Ответ Макс Коновалов 1000
Зенит решил всю Бразилию скупить ?
А кого надо? Расскажите. Может паспортистов набирать, чтобы московские вой подняли?
+18
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Рашпель793
Ответ Макс Коновалов 1000
С других стран например
С каких других? И по какой причине не нужно покупать бразильцев?
+7
0
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La Crosse Bobcats
уважаемый Спорт, а можно как-нибудь сделать так что бы можно было банить тэги? я не хочу видеть в своей ленте этого Карпова и все что с ним связано. сделайте пожалуйста.
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Святослав Федорович
скинули со 100 до 30. можно торговаться ещё:)
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pogbadrogba
Ответ Рашпель793
А кого надо? Расскажите. Может паспортистов набирать, чтобы московские вой подняли?
Да неважно, в любом случае поднимут
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Андрей Балабаев
Ответ ivanfedorov8888
Бенфика еще со времен витцеля знает как доить этот газовый проект, а потом выпнуть их из еврокубков. Правда сейчас в еврокубках Газпром может пройти дальше, по словам миллера 😂😂😂
Помню как Зенит дважды обыграл Бенфику в группе ЛЧ. Также помню как Бенфика не вспотев выпнула инородный клуб из квалификации лч
+5
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robbaggio
Бенфика умеет вести бизнес. Они оценивают не только стоимость самого игрока, но и ситуацию у второй стороны. И что они видят? Не бедные ребята, которые сами хватанули арабскую звезду с неба, продавец игрока за 60 млн... Конечно, сразу накинули на своего ценую. Чему удивляться? Это бизнес
+2
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Лирой Дженкинс
Ответ Назар Игорь
Уже прошла инфа о приобретении у Локо молодого Пиняева. Зачем нужен дорогущий Нерес?
потому что это Ванька Карпов и его инсайды)
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Orgazmatron IGO
Ну конечно, теперь, после продажи Малкома и после слухов о фантастическом трансфере Мбаппе, можно за любого ноунейма клянчить у Зенита завышенные суммы.
Деньги же - грязь. У Мбаппе, как говорят, будет З/П 700 лямов грязи в год. Нормально ли это?
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Денис Давыдов
Ответ Назар Игорь
Уже прошла инфа о приобретении у Локо молодого Пиняева. Зачем нужен дорогущий Нерес?
а пиняев будет дешёвый? 😄
+1
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riverman1980
Ответ Сергей Зотов
Зачем Пиняеву идти в Зенит?
Зачем Пиняеву стать чемпионом и хорошо заработать? Ну, даже, не знаю.
+2
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Алексей Ненахов
Ответ Рашпель793
А кого надо? Расскажите. Может паспортистов набирать, чтобы московские вой подняли?
Какая разница дали на лапу , и любой бразилец стал патриотом и гражданином России
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Rahym Hommadow
Если вдруг они курят его на следующий день Шахтёр потребует часть суммы ( типо он ушёл от нас к вам бесплатно) 🤣🤣🤣
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Влашич
Да я так и думал, они ща на средства, вырученные от Малкома, купят 2-3 средних бразильца. Надо же как-то к ЛЧ готовиться.
+7
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ivanfedorov8888
Бенфика еще со времен витцеля знает как доить этот газовый проект, а потом выпнуть их из еврокубков.
Правда сейчас в еврокубках Газпром может пройти дальше, по словам миллера 😂😂😂
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kupezz
Ответ Orgazmatron IGO
Ну конечно, теперь, после продажи Малкома и после слухов о фантастическом трансфере Мбаппе, можно за любого ноунейма клянчить у Зенита завышенные суммы. Деньги же - грязь. У Мбаппе, как говорят, будет З/П 700 лямов грязи в год. Нормально ли это?
Ярд, 700 з/п + 300 трансфер и по-любому какие-нибудь бонусы. Конечно это не нормально, это с ума сойти, но для шейхов это не деньги. P.S. Складывается ощущение, что шейхи между собой на что-нибудь поспорили, ярдов на 20)))
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inecro
Ответ Влашич
Да я так и думал, они ща на средства, вырученные от Малкома, купят 2-3 средних бразильца. Надо же как-то к ЛЧ готовиться.
Азиатской или Арабской лч?
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pogbadrogba
Ответ Сергей Зотов
Зачем Пиняеву идти в Зенит?
Чтобы играть и конкурировать с лучшими в РПЛ🤷‍♂️
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Осатаневший Марадона
Этот точно тот Нерес? Зашел в профиль, последние 6 лет в Аяксе, про Шахтер ни слова.
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Рашпель793
Ответ Макс Коновалов 1000
Я вижу ты любишь бразильцев 😂
А ты получается любишь "с других стран"?
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Magico!
Ответ Рашпель793
А кого надо? Расскажите. Может паспортистов набирать, чтобы московские вой подняли?
некто а.аршавин буквально вчера говорил, что он бы брал как раз российских молодых паспортистов.
а он на секундочку советник гендира по спорт. развитию.
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Илья Илья
Ответ Рашпель793
А кого надо? Расскажите. Может паспортистов набирать, чтобы московские вой подняли?
Воспитывать своих, либо брать ноунеймов и доводить их до топ-клуба.
А покупать готовое при резиновом бюджете .... позор
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