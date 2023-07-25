«Зенит» предложил 18+3 млн евро за Нереса. «Бенфика» отказала и потребовала 30 млн (Иван Карпов)
«Зенит» сделал предложение о трансфере вингера Давида Нереса из «Бенфики».
По данным инсайдера Ивана Карпова, на прошлой неделе российский клуб направил лиссабонцам официальное предложение о трансфере игрока за 18+3 млн евро. «Бенфика» ответила на него отказом и сообщила «Зениту», что отпустит Давида только за 30 млн евро.
Ранее сообщалось, что игрок интересен «Зениту» на случай ухода Малкома и Клаудиньо.
В «Бенфику» Нерес перешел летом прошлого года из донецкого «Шахтера» за 15 млн евро.
В минувшем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 48 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего правого вингера можно найти здесь.
Деньги же - грязь. У Мбаппе, как говорят, будет З/П 700 лямов грязи в год. Нормально ли это?
Правда сейчас в еврокубках Газпром может пройти дальше, по словам миллера 😂😂😂
а он на секундочку советник гендира по спорт. развитию.
А покупать готовое при резиновом бюджете .... позор