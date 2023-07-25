«Зенит» предложил 18+3 млн евро за Нереса. «Бенфика» отказала и потребовала 30 млн (Иван Карпов)

«Зенит» сделал предложение о трансфере вингера Давида Нереса из «Бенфики».

По данным инсайдера Ивана Карпова, на прошлой неделе российский клуб направил лиссабонцам официальное предложение о трансфере игрока за 18+3 млн евро. « » ответила на него отказом и сообщила «Зениту», что отпустит только за 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что игрок интересен « » на случай ухода Малкома и Клаудиньо.

В «Бенфику» Нерес перешел летом прошлого года из донецкого «Шахтера» за 15 млн евро.

В минувшем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 48 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего правого вингера можно найти здесь.