700 млн евро в год для Мбаппе от саудовцев, Вендел возвращается в «Зенит», Россия может сыграть с африканскими сборными, трансфер Фабиньо откладывается из-за собак и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. Мощный поворот в главной трансферной саге лета: «Аль-Хилаль» предложил 300 млн евро за Мбаппе, а самому форварду «ПСЖ» – 700 млн евро за сезон (23,1 евро за секунду)! Правда, такую сумму Килиан сможет получать только благодаря коммерческим сделкам, а зарплата от клуба составит крошечные 200 млн евро. «ПСЖ» не против продать игрока и разрешил «Аль-Хилалю» обсудить трансфер с ним.

Еще ходят слухи, что Мбаппе интересен «Челси», «МЮ», «Барсе», «Интеру» и «Тоттенхэму». По «Барсе» быстро пришло опровержение: каталонцы считают, что футболист может испортить атмосферу в команде. А еще есть версия, что слухи о Мбаппе распространяет «ПСЖ», чтобы поторопить «Реал».

2. Сборная России по футболу может сыграть с Сенегалом, Египтом, Нигерией, Мали и Конго. Переговоры пройдут на саммите «Россия – Африка».

3. Трансферные новости. Вендел возвращается в Россию, хавбек «Зенита» прибудет в Санкт-Петербург во вторник. «Зенит» рассматривает Пиняева как замену Малкому, купит Адамова за 1 млн евро и отдаст Гойло «Сочи» в аренду. «Спартак» предложил 12 млн евро за Санчеса «Тоттенхэму», но прогресса в переговорах нет. Кроме того, красно-белые могут купить экс-защитника «Рубина» Старфельта, клуб готовит предложение «Селтику». «Лацио» согласовал трансфер Захаряна за 10+4 млн евро и ведет переговоры с Камадой, римляне могут подписать только одного из этих игроков. А еще Арсена якобы предлагали «Ювентусу». ЦСКА подпишет Давилу, форвард сборной Чили за 5 млн долларов выкупил контракт у «Леона».

«Бавария» продала Забитцера «Дортмунду» за 19 млн евро. «Аль-Хилаль» предложил Гризманну 40 млн евро в год. Президент «ПСЖ» общался с главой «Тоттенхэма» насчет Кейна, Харри не исключает такой трансфер. «Барселона» получит от «Зенита» 1,5 млн евро после трансфера Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 млн.

4. «Манчестер Юнайтед» представил выездную форму – она зеленая в красно-белую полоску. Экипировка вдохновлена первыми гостевыми комплектами клуба.

5. Дуглас, Чеккон, Цинь Хайян и Чжан Юйфэй одержали победы на чемпионате мира-2023 по водным видам спорта. В заплыве на 100 м брассом сразу три пловца завоевали серебряные медали.

6. Трансфер Фабиньо из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» откладывается из-за собак хавбека – французских бульдогов запрещено ввозить в Саудовскую Аравию.

7. 12,5 млн зрителей посмотрели дебютный матч Месси за «Интер Майами». Это рекорд для футбола на американском ТВ.

8. Экс-игрок «Реала» и сборной Германии Месут Озил сделал тату волка с тремя полумесяцами. Эту символику использует ультраправая турецкая группировка «Серые волки», признанная в Германии экстремистской.

9. В Госдуму внесен законопроект о поддержке спортиндустрии и отечественного инвентаря.

10. Общероссийский народный фронт планирует исключить Исинбаеву из состава штаба после ее заявлений.

11. Экс-игрока АПЛ подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Еще одно заявление не стали рассматривать – заявительница обратилась в полицию слишком поздно.

12. Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу.

13. Минспорт России включил гонки дронов и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта.

Цитаты дня.

Губерниев о Малкоме в «Аль-Хилале»: «Вроде Россию любил, но любовь к деньгам сильнее – пусть сделает паспорт с долларом на обложке»

Загитова о хейтерах: «Возможно, обиженные на что-то люди, чем-то недовольные в себе, с комплексами. Может, просто визуально я не нравлюсь»

Зарема о продаже Малкома: «Не разделяю визгов радости. У «Зенита» прибыло 100 млн на трансферы – сгребут Соболева, Глебова, Карраскаля, Тюкавина, Кордобу»

Трусова о серебре Игр-2022: «После проката была уверена, что выиграла. Поэтому реакция такая была»

Аршавин о деньгах от продажи Малкома: «Я бы вкладывал в лучших россиян, их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян. Бразильцы через год захотят уехать – смысл? Белка в колесе»

Глава РПЛ Алаев о Fan ID: «Посещаемость вполне достойная. Сервис стал удобнее. Болельщики вернутся, бойкот ни к чему хорошему никогда не приводит»

5 комментариев

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Второй эксперт
2300 рублей в секунду. Мбаппе стоит подумать: не каждый обнальщик в России зарабатывает столько
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s_h_a_m_a_n
Выложить ярд евро, чтобы один игрок поиграл один сезон в чемпионате))
🙄🙄
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0
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Bashibuzuck
700 лямов Мбаппе это реально взрыв мозга, об этом еще не один день говорить будут
+3
-3
0
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